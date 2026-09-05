¿Cuál es el mejor sérum para hacer crecer las pestañas?

La aplicación de los sérums de pestañas suele ser diaria, habitualmente por la noche, aunque la frecuencia dependerá de la fórmula. ( CEDIDA POR COTTOMBRO )

Las pestañas largas, densas y aparentemente naturales se han convertido en una de las tendencias de belleza del momento. Frente a la máscara y las extensiones, los sérums prometen estimular el crecimiento y mejorar su aspecto, pero no todos actúan igual.

"Normalmente hay como una única forma en que las marcas comunican para atraer la atención de los consumidores, pero en realidad no todos funcionan de la misma manera", explica a EFE Luz Marina Lopera, especialista en cosmética con más de 20 años de experiencia en el sector.

No todos los sérums hacen crecer las pestañas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/shutterstock2815766493-12794d6c.jpg No todos los sérums hacen crecer las pestañas. (SHUTTERSTOCK)

La especialista distingue tres grandes grupos. El primero está formado por productos destinados principalmente a nutrir, hidratar y fortalecer la pestaña. Incorporan vitaminas y activos acondicionadores que mejoran su aspecto, pero no necesariamente actúan sobre el folículo.

Son productos que, según Lopera, se comercializan atribuyéndoles en ocasiones una capacidad estimulante que no está respaldada científicamente. "No tienen ninguna actividad sobre el folículo piloso de pestañas y cejas", señala.

El segundo grupo sí contiene prostaglandinas o análogos de prostaglandinas, activos capaces de actuar sobre el folículo, afirma. Este es el ingrediente que realmente tiene un efecto en el folículo piloso y el que hace que la pestaña crezca más larga de lo que es tu pestaña natural

Dentro de esta categoría existen fórmulas muy diferentes, desde las que concentran su acción en este activo hasta otras que combinan ingredientes destinados a estimular el crecimiento, fortalecer y acondicionar la pestaña.

El tercer grupo, mucho más reducido, corresponde a productos desarrollados específicamente para tener en cuenta las particularidades de la zona periocular y que cuentan con respaldo dentro del ámbito médico, según la experiencia de la especialista.

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Los trucos de TikTok para elegir producto no lo son todo

En las redes sociales se ha popularizado una regla rápida para identificar los sérums eficaces: buscar en la composición ingredientes cuyo nombre termine en "prost". La pista tiene parte de razón, pero no basta.

Es cierto, pero está incompleto, matiza Lopera. Esas terminaciones pueden corresponder a prostaglandinas o a sus análogos, pero "es importante también entender cómo es el resto de los ingredientes de la fórmula, el peso que tiene ese ingrediente principal dentro del total y además es muy importante el conservante".

La razón es la zona donde se aplica

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/550212905142-92cf9a4b.jpg Frente a la máscara y las extensiones, los sérums prometen estimular el crecimiento y mejorar su aspecto, pero no todos actúan igual. (CEDIDA POR COTTONBRO)

El borde palpebral es especialmente delicado y puede presentar mayor sensibilidad debido, entre otros factores, al uso continuado de pantallas, maquillajes y tratamientos estéticos.

Por eso, la experta recomienda analizar la fórmula completa y no elegir un producto únicamente por la presencia de un determinado activo.

Ingredientes, estudios y menos publicidad Otro aspecto que considera relevante es la cantidad y naturaleza de los testimonios que acompañan al producto en internet. Una abundancia de recomendaciones de personas influyentes con mensajes prácticamente idénticos puede responder a campañas publicitarias y no constituye por sí misma una prueba de eficacia.

La experta recomienda comprobar qué estudios presenta la marca, qué resultados se han medido y quién los ha realizado.

"Yo lo que diría es que es importante que la gente vea bien la marca, entre en su página web, vea cuál es el mensaje que transmite, qué tipo de resultados muestra y qué tipo de ingredientes".

También considera conveniente buscar estudios que evalúen tanto la eficacia como la tolerancia y, ante problemas o especial sensibilidad ocular, consultar con un profesional.

Tres semanas no siempre son suficientes

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/550212905141-76c60de6.jpg as pestañas largas, densas y aparentemente naturales se han convertido en una de las tendencias de belleza del momento. (CEDIDA POR COTTONBRO)

La velocidad de los resultados es otro de los reclamos habituales. Algunas fórmulas pueden mostrar cambios visibles a las tres o cuatro semanas, pero Lopera advierte de que un efecto temprano no significa que se haya completado el ciclo de renovación de la pestaña.

Para ver resultados reales es importante que, independientemente del caso, como mínimo la persona cubra todo el ciclo de renovación de la pestañas, explica esta profesional.

La aplicación suele ser diaria, habitualmente por la noche, aunque la frecuencia depende de la fórmula. La constancia es, según la especialista, esencial para mantener el efecto.

¿Hay que usarlo siempre?

La respuesta depende de la causa de la pérdida de pestañas. Cuando se trata de un problema puntual, como unas extensiones, un lifting mal realizado o un accidente, la especialista propone utilizar el sérum hasta recuperar la pestaña y después pasar a un producto de mantenimiento con péptidos, vitaminas o ingredientes acondicionadores.

Recuperaría mis pestañas y ya luego me pasaría a un producto de mantenimiento, resume.

La situación es distinta cuando existe una causa médica, como la blefaritis, la quimioterapia, determinados cambios hormonales o alteraciones tiroideas. En estos casos, considera necesario que exista una valoración profesional.

Para quienes buscan mantener unas pestañas más largas y densas, recomienda incorporar el sérum a la rutina nocturna después de la limpieza. El uso puede ser recurrente, siempre de acuerdo con las indicaciones del producto.

Crecimiento no es lo mismo que cuidado

La principal diferencia entre los distintos sérums está, por tanto, en su mecanismo de acción. Un producto puede mejorar la hidratación, resistencia y apariencia de la pestaña sin intervenir directamente sobre el folículo. Otros activos sí buscan modificar su crecimiento.

La cuestión no es únicamente conseguir unas pestañas más largas, sino determinar qué ingredientes contiene la fórmula, qué evidencia existe sobre su eficacia y cómo está diseñada para una zona tan próxima al ojo.

Únicamente que tenga el "prost"; no va a ser suficiente, concluye Lopera.