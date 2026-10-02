Cómo cuidar la piel después del verano

El sol, el calor, el mar y el cloro pueden dejar la piel más deshidratada y con las manchas más visibles al final del verano. ( EFE )

"La primera recomendación es entender qué necesidad tiene la piel", explica a EFE Sara García, esteticista y formadora de Maria Galland Paris en España, firma insignia a nivel internacional en el cuidado de la piel desde un enfoque internacional.

Para la especialista, el cambio de estación es también una oportunidad para revisar los cuidados y adaptar la rutina a las nuevas condiciones ambientales.

El verano deja huella

La exposición solar es uno de los principales factores que explican el aspecto que presenta la piel al finalizar el verano. Aunque no se exponga el rostro de manera deliberada, "las horas al aire libre aumentan durante los meses cálidos y, con ellas, la exposición a la radiación ultravioleta", indica.

"Después de la exposición al sol en verano, aunque no expongamos el rostro directamente, la melanina se activa, las manchas se oxidan y aumenta la pigmentación", recalca García.

El resultado puede ser "un tono menos uniforme y una piel que parece más apagada". A ello se suma la combinación de calor, agua de mar, cloro y cambios en los hábitos de cuidado, factores que pueden alterar la sensación de confort de la piel.

La especialista considera que este es el momento de introducir en la rutina "productos con activos antioxidantes", aunque siempre teniendo en cuenta las características concretas de cada piel.

¿Es imprescindible pasar por cabina?

La respuesta de García es afirmativa dentro de su recomendación profesional, aunque insiste en que el primer paso debe ser un diagnóstico personalizado. "Nuestra recomendación es pasar por cabina pre y post verano", explica.

Antes de las vacaciones, el objetivo sería "preparar la piel mediante una exfoliación e hidratación adecuadas". Después, la finalidad cambia: conocer cómo ha respondido la piel al verano y determinar qué cuidados necesita para recuperar su equilibrio.

"A la vuelta, al tener la piel más asfixiada por el uso de la protección solar y deshidratada a causa de los baños en piscina y mar, es imprescindible visitar una cabina profesional para hacer un buen diagnóstico del estado de la piel", apunta.

Ese diagnóstico permitiría, según la especialista, establecer una rutina específica y personalizada. La idea resulta especialmente relevante porque no todas las pieles llegan al otoño con las mismas necesidades: una puede presentar principalmente deshidratación, manchas y otra un exceso de grasa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/whatsapp-image-2026-10-01-at-60601-pm1-5a9087bc.jpeg La limpieza y la hidratación son dos de los pilares de la recuperación de la piel después de las vacaciones. (EFE)

Limpieza sí, pero sin convertirla en una agresión

Uno de los primeros pasos tras el verano es recuperar una limpieza eficaz. La acumulación de productos de protección solar, sudor y residuos ambientales puede hacer que la piel tenga una sensación diferente, pero la respuesta no pasa necesariamente por limpiar de forma más agresiva.

"Lo primero de todo es entender qué necesidad tiene la piel", insiste García. Después, recomienda apostar por "una limpieza efectiva y muy cuidada con productos adecuados para las necesidades de cada piel".

La exfoliación también ocupa un lugar destacado, pero la especialista llama a no aplicarla de manera indiscriminada. El producto elegido y la frecuencia deben adaptarse al estado de la piel, resalta.

Es una consideración especialmente importante después del verano, cuando una piel sensibilizada o deshidratada puede no tolerar de la misma manera una exfoliación intensa que una piel más resistente.

El objetivo no es borrar el verano en una sesión

El concepto de ´reset´ puede resultar atractivo al regresar de las vacaciones, pero la recuperación de la piel "no consiste en eliminar de golpe todas las huellas del verano", indica.

García propone abordar varias necesidades: limpieza, exfoliación, hidratación y protección frente al estrés oxidativo. "Por último, una rutina de belleza con principios activos antioxidantes, nutritivos e hidratantes, pero siempre adaptada a las exigencias de cada piel", resume.

La hidratación adquiere especial importancia cuando la piel presenta falta de agua y sensación de tirantez. Pero tampoco en este caso existe una única fórmula válida: la textura y los ingredientes deben ajustarse a las características de cada persona.

Junto a la hidratación, los antioxidantes pueden incorporarse a la rutina para ayudar a combatir los efectos asociados a la exposición ambiental, mientras que los productos destinados a mejorar la apariencia de las manchas pueden formar parte del cuidado posterior al verano.

Cabina y casa: dos tratamientos que deben ir juntos

El paso por un centro profesional, si se decide realizarlo, no sustituye a los cuidados cotidianos. "Es esencial combinar el protocolo profesional que se haya realizado en cabina con un tratamiento diario en casa", afirma la especialista.

La rutina doméstica debe contribuir a mantener los resultados y a acompañar la recuperación de la piel. García plantea reforzar la limpieza y la exfoliación para ayudar a eliminar los restos de protección solar, además de aumentar la hidratación para reponer agua.

También recomienda incorporar productos específicos para aportar luminosidad y tratar las posibles manchas relacionadas con la exposición solar.

La clave está, de nuevo, en evitar recetas universales. Una rutina adecuada para una piel grasa puede resultar excesiva para una piel seca o sensibilizada, mientras que una piel con tendencia a las manchas puede requerir otros activos y precauciones.

El efecto rebote de las pieles grasas

Las pieles grasas tienen una particularidad después del verano. Aunque el sol puede producir temporalmente una sensación de menor producción de grasa, posteriormente puede aparecer un efecto rebote.

"Las pieles grasas después de la exposición al sol siempre pueden tener un efecto rebote de exceso de grasa", explica García. En estos casos, considera que conviene prestar especial atención a la limpieza y a los tratamientos destinados a eliminar impurezas.

Pero la especialista no limita la necesidad de revisar los cuidados a un determinado tipo de piel. "En general, todas las pieles necesitan ese `reset´ post verano por la falta de luminosidad y de confort que siempre notamos, por las manchas que aparecen más marcadas", señala.

La cuestión, por tanto, no sería tanto determinar qué pieles "necesitan" cabina como establecer qué intervención resulta adecuada en función de su estado.

Del verano al otoño: también cambia la rutina

El final del verano no solo implica reparar los efectos de la exposición solar. También obliga a modificar progresivamente la rutina cosmética para adaptarla a las nuevas condiciones ambientales.

"Ahora es el momento de adaptar la rutina que teníamos en verano al clima de la nueva estación, el otoño", apunta García.

La transición supone abandonar progresivamente algunas texturas más ligeras y frescas empleadas durante los meses cálidos y prestar atención a fórmulas que aporten mayor confort cuando descienden las temperaturas y cambia la humedad ambiental.

El ajuste no debería hacerse de manera automática ni sustituir todos los productos de una vez. La observación de cómo responde la piel permite decidir qué mantener, qué modificar y qué incorporar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/whatsapp-image-2026-10-01-at-60601-pm2-ee735297.jpeg El cambio de estación es un buen momento para revisar la rutina cosmética y adaptarla a las nuevas condiciones ambientales. (EFE)

Un protocolo profesional, pero sin recetas universales

Entre los tratamientos profesionales que la especialista menciona destacar combina una mascarilla profesional de pétalos de aciano con un sérum formulado con vitamina C estable y lirio.

Según la información aportada por la especialista, esta combinación está diseñada para favorecer la luminosidad, ayudar a unificar el tono y aportar una apariencia más descansada después de un periodo de mayor exposición solar.

El protocolo también se plantea "como apoyo frente al estrés oxidativo y ambiental". Al tratarse de un tratamiento concreto de marca, sus características deben diferenciarse de las recomendaciones generales de cuidado que García realiza sobre la limpieza, la exfoliación, la hidratación y la adaptación de la rutina.

La conclusión, en cualquier caso, no es que todas las pieles necesiten el mismo tratamiento al terminar el verano. El verdadero punto de partida es conocer su estado y ajustar a él tanto el cuidado profesional como el doméstico.

Más que perseguir una recuperación inmediata, el cambio de estación ofrece una oportunidad para revisar los hábitos acumulados durante los meses de calor. "Lo primero de todo" es determinar qué necesita cada piel y, a partir de ahí, elegir la estrategia adecuada.

La cabina puede ser una herramienta para realizar ese diagnóstico y complementar los cuidados en casa, pero el objetivo no debería ser someter a la piel a una sucesión de tratamientos, sino devolverle progresivamente hidratación, confort y uniformidad mediante una rutina adaptada a sus necesidades.

(Texto: María Muñoz Rivera)

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