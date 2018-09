Vuelta al trabajo con bienestar

En grupo, en solitario o en casa

La “Antigym” se practica en pequeños grupos guiados por un monitor, aunque los movimientos pueden hacerse también en la oficina o en casa, solos, o en familia, con la ayuda de una serie de libros y CDs, así como una serie de audios.

En “Mi curso de Antigimnasia”, el último libro de Thérese Bertherat y de su hija Marie Bertherat, que ha tomado el relevo en esta disciplina, hay 40 movimientos explicados e ilustrados para hacer en casa, en el trabajo, antes y después de practicar el deporte favorito, entre otras opciones.

Durante la práctica, “el profesional escucha a cada participante. No existen niveles, ni competición alguna. Ni se hace bien, ni se hace mal. No es necesario conseguir a toda costa los movimientos propuestos”, señala Piñeiro.

Añade que el profesional en cada sesión propone nuevos movimientos, guiando el impulso natural del cuerpo de buscar la eficiencia y dándole la ocasión de deshacerse de las rigideces y tensiones acumuladas en el pasado que, en el presente, limitan sus movimientos o los hacen dolorosos.

“Es preferible “fallar” y descubrir lo que no se puede hacer o lo que, cada cual, aún no se atreve a hacer. Conseguir a toda costa un movimiento, no es la meta... Se trabaja cada uno a su ritmo, intentando acercarse al movimiento propuesto y descubrir en ese intento nuevos recursos y posibilidades de movimiento”, indica la especialista.

“Practicar “Antigym” requiere y desarrolla más bien la atención, la coordinación, la precisión y la escucha , en lugar de requerir esfuerzo y fuerza, liberando es fuerza que, normalmente, se encuentra atrapada en mantener rigideces y tensiones innecesarias”, según Piñeiro.

El método se practica en una sala tranquila y neutra, sin música, ni espejos, utilizando un material sencillo: pequeñas pelotas de corcho, pelotas de espuma o de mijo, cojines rellenos de granos de espelta y palos de madera”, según esta experta.