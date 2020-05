$!“Prever”, 3 claves de redacción

1. “prever”, conjugación

Tal como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”, el verbo “prever” se conjuga como “ver”, de modo que, al conjugarlo, las formas adecuadas son “prever”, “previó”, “previendo”, etc., no “preveer”, “previó” ni “previendo”: “El plan de desescalada hace prever que no lleguemos a la nueva normalidad hasta principios de julio”, no “El plan de desescalada hace preveer que no lleguemos a la nueva normalidad hasta principios de julio”.