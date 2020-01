Este filme basado en hechos reales es dirigido por Jay Roach, cineasta mejor conocido por dirigir comedias, y aquí Roach trabaja con un guion escrito por Charles Randolph. En general, este filme cuenta con una trama básica que hace un buen trabajo presentando los hechos del caso, estableciendo los personajes, sus realidades y sus motivaciones, pero carece de fuerza emocional (algo fatal si se toma en cuenta el tema) y de un ritmo que no siempre mantiene el interés del espectador. En cuanto a la dirección de fotografía y edición de este filme, se ha hecho un trabajo aceptable, pero el nivel de calidad es muy básico, es decir que aquí no encontrará nada espectacular a nivel visual. Dos miembros del elenco de este filme han sido nominados al Óscar por su trabajo en “Bombshell”: Charlize Theron por interpretar a Megyn Kelly ha sido nominada como Mejor actriz; y Margot Robbie compite por el Óscar a Mejor actriz de reparto por darle vida al personaje ficticio de Kayla Pospisil. Aun así, el actor que en realidad sobresale es John Lithgow por encarnar a Roger Ailes alternando entre instantes de vulnerabilidad y momentos en el que los aspectos más macabros de ese individuo salen a la luz. En general, “Bombshell” es una película que vale la pena ver, especialmente por el tema que trata, pero definitivamente no es una de las mejores películas del año pasado.