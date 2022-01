5 consejos para escribir todos los días

Ya sea para escribir una novela, crear los pasajes de un diario o simplemente por puro placer, el acto de escribir contiene muchos beneficios para la salud como su impacto positivo en el desarrollo del pensamiento, estimula la creatividad y favorece la memoria. Aun así, convertir esta actividad en un hábito requiere de mucha disciplina y esfuerzo, por eso aquí hemos seleccionado algunos consejos que te ayudarán alcanzar esta meta.

Paso a paso

Quizás te sientes a escribir cinco minutos en tus primeros días y cada cierto tiempo ir aumentando la cantidad de minutos que quieres dedicarle a la escritura. (PEXELS/PIXABAY)

Nadie espera que escribas una novela épica de mil y pico de páginas en tu primer intento, y como aquí estamos hablando de crear un hábito duradero lo ideal es empezar de poco a poco. Quizás te sientes a escribir cinco minutos en tus primeros días y cada cierto tiempo puedes ir aumentando la cantidad de minutos que quieres dedicarle a la escritura o la cantidad de palabras que quieres escribir en cada sesión.

Tiempo y espacio

Se aconseja crear un espacio exclusivamente para escribir. (PEXELS/NEGATIVE SPACE)

Uno de los primeros pasos es crear un espacio exclusivamente para escribir. Este significa un sitio en el que te sientas cómodo y en que no se permitan distracciones. Asimismo, todos los días también hay que sacar aparte un periodo de tiempo dedicado a escribir. Todo esto implica hablar con familiares y amistades para que no te llamen durante ese horario y también hay que evitar los celulares, redes sociales, etc.

Mil y una formas

Experimentar con distintos estilos, temas y demás estimula la creatividad. (PEXELS/PIXABAY)

Una forma para mantenerte motivado a escribir y estimular tu creatividad es probar con formas alternativas de escribir como, por ejemplo, escribir historias ficticias sobre personajes ya existentes, experimentar con distintos temas o escribir una historia desde el punto de vista de un personaje, ya sea ficticio o real.

Una historia compartida

Las sesiones de escritura compartidas con amistades es una buena fuente de inspiración. (PEXELS/STARTUP STOCK PHOTOS)

Este consejo depende mucho de la participación de otras personas y consiste en sesiones compartidas de escritura con amistades o colegas. Esto puede funcionar de la manera que más les convenga. Por ejemplo, se pueden hacen competencias para ver quién escribe el mejor relato en u período determinado de tiempo o iniciar un relato en el que cada uno escriba un capítulo partiendo de la última palabra escrita por el compañero que tuvo el turno anterior.

Objetivos y premios

UN premio puede ser una motivación agradable para crear el hábito de escribir todos los días. (PEXELS/LISA FOTIOS)

La motivación es muy importante a la hora de crear un hábito, por eso es recomendable que definas cuál es tu objetivo, ya sea escribir un libro, pura diversión o cualquiera que sea. Por otro lado, escribir es un esfuerzo que vale la pena premiar, por eso al final de cada sesión prémiate con algo agradable como un dulce, un episodio de tu serie favorita o hasta un té, pero la idea es lograr que tu cerebro asocie la experiencia de la escritura con algo placentero.