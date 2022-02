Tres razones por las que aún estás soltera

Te tenemos noticias: cientos de miles de mujeres se hacen la misma pregunta y para muestra, toda una sección de “best seller” con títulos como 'Diez cosas estúpidas que haces para espantar al príncipe azul' o '¿Por qué los hombres aman a las cabronas?'. ¿Más? Miles de test que luego de llenarlos, descubres que eres o muy necesitada, o muy independiente, o muy loca, o muy solitaria, o muy pasiva, o muy dominante.. en fin, muy algo. Por esto y antes de que declares el Día de San Valentín como el Día Más Miserable del Año, nuestro equipo decidió preguntarle a la psicóloga clínica y terapeuta familiar Jessica Valdez, la o las razones detrás de este odioso fenómeno llamado S.I. o Soltería Indeseada. En conclusión, léase solo cuando decidas dejar de quejarte y comenzar a actuar.

Antes de responder a tan importante cuestión, hay que dejar claro algunos puntos: sí hay suficientes hombres, no todos están casados, ni todos son gay. Aclarado esto, toca reflexionar unos momentos. A veces decimos que queremos una pareja, pero nuestras acciones gritan todo lo contrario. Así que en vez de preguntarnos ¿por qué estoy soltera?, cambiemos la pregunta por ¿qué me pasa a mí que no consigo un compañero?

Posible razón #1: Tienes miedo

Candidatos no te faltan pero, por alguna razón, aún sigues soltera. Si este es tu caso es probable que, consciente o inconscientemente, el temor al abandono o al rechazo te estén paralizando. Los miedos están muy relacionados con tu historia de vida, por lo que si en algún momento alguien cercano se apartó de tu lado, es casi seguro que el temor a que esa situación se repita, esté boicoteando tus futuras relaciones. El miedo puede manifestarse de muchas maneras: miedo al compromiso, miedo a mostrarse vulnerable, a comprometer tus horarios, a cambiar tu estilo de vida, a que vuelvan a herirte y un etcétera tan largo como todos aquellos peros que puedas tener. Si este es tu caso, respira hondo y pregúntate: ¿qué estás perdiendo por temor a exponerte? Salvo casos excepcionales, nada justifica todas las enriquecedoras experiencias que el temor al abandono te está arrebatando.

Posible razón #2: Aún no has cerrado el capítulo anterior

No importa el tiempo que haya pasado: si aun tu ex ocupa la mayor parte de tus pensamientos, es muy probable de que esa sea la razón que explique tu soltería involuntaria. Un duelo no resuelto te incapacita emocionalmente para tener otra relación, e inclusive te “ciega” y no te permite ver a esos potenciales candidatos que están entorno tuyo. Si todavía estas pendiente de todo lo que hace esa persona, lo llamas, vives hablando de él, buscas que otros se le parezcan o lloras o ríes cada vez que recuerdas algún suceso vivido, es porque aun no has cerrado ese capítulo. Si sientes que esta situación te sobrepasa, no dudes en buscar ayuda.

Posible razón #3: Tus expectativas son muy altas

Alto, fuerte, con el pelo largo, inteligente, atento, divertido, que le gusten los niños y que ame a tu madre, organizado, amable, sensible, pulcro, rico, responsable, todo un dechado de virtudes… que difícilmente algún hombre los cumpla. Si tu lista de “cualidades que mi potencial pareja debe tener” es más larga que la del supermercado, seamos realistas: tus expectativas son muy altas. El príncipe azul no existe, lo que si puedes encontrar es esa persona que tiene algunas de las cualidades que más te gustan, junto a los defectos que menos te desagradan. Pregúntate, ¿con cuales defectos podría vivir?, ¿cuáles virtudes son imprescindibles para mí? Una vez tengas esto claro, encontrar una pareja que se acerque a lo que buscas será mucho más fácil.