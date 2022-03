Estrés: si repites estas palabras, puede ser una señal

Tus formas de expresión, incluso las palabras que escoges para hablar, podrían estar señalando que sufres de estrés.

Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), asegura que algunas palabras del lenguaje están asociadas al estrés, independientemente del idioma.

Para llegar a ésta conclusión, se investigó a 143 personas que se grabaron durante 2 días. Tras eso, se analizaron las transcripciones y las expresiones, rastreando la expresión del gen CTRA como indicador convencional de estrés, ansiedad o depresión.

Las personas con estrés no sólo hablaban menos, sino que además usaban palabras específicas: estamos hablando de los pronombres en tercera persona como "sus" y "ellos". Además, se registraron los adverbios "muy", "tan" y "realmente".

Según los expertos, esto tiene que ver con que el estrés hace que las personas estén menos conscientes de su entorno.