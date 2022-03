¿Qué quieren y valoran las mujeres de la Generación Z?

En República Dominicana, las mujeres de la Generación Z representan más del 9% de la población, según la pirámide poblacional del país a finales de 2019, si consideramos que esta generación comprende a jóvenes que tienen desde 15 a 24 años.

La Generación Z o Centennial no cuenta con un periodo de tiempo bien definido, porque está generación está marcada por la expansión masiva de Internet. Por tal sentido en algunas zonas geográficas atribuyen a los Centennials a los nacidos a partir de 1996, y en otras partes del mundo, a quienes nacieron a partir del 2000.

Por lo general, las mujeres de esta generación son hijas de la Generación X, aunque en algunos casos también son hijas de Millennials.

En la actualidad, las primeras integrantes de la Generación Z se encuentran en una etapa a punto de terminar su vida universitaria o en busca de un empleo, mientras que las más jóvenes se ven en el dilema de elegir una carrera para estudiar.

Según la encuesta anual WIN World Survey 2019 (WWS), titulada “Perspectivas de vida entre generaciones”, la Generación Z pasa mucho tiempo al día con las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación), siendo sus favoritas Instagram, Youtube o TikTok. Su circunstancia histórica viene marcada por la expansión masiva de Internet y su rasgo social característico es la irreverencia.

Datos del estudio

Esta encuesta, que explora las opiniones y creencias de 29,575 personas de 40 países de todo el mundo, también saca a la luz algunas características generales de la Generación Z, entre ellas:

Familia: a nivel mundial, el estudio revela que existe una visión común de lo que realmente importa en la vida: la familia y vivir sano. A pesar de esto, la generación Z menciona la familia con menos frecuencia que otras generaciones.

Formación superior: esta generación de mujeres, a pesar de incluir a los adultos más jóvenes, considera que es más importante tener una formación superior y está más centrada en el futuro.

Variación por cultura: aparte de la familia, el área más importante para la Generación Z en América está orientada a la carrera, en Europa a divertirse, y en Asia-Pacífico la misma generación considera más importante la vida sana.

Percepción del trabajo: la Generación Z percibe el trabajo como un rol fijo que ayuda a construir una carrera a largo plazo y en América esta generación considera el trabajo como un medio para llegar a un fin.

En conclusión, el estudio arroja que, aparte de la familia y la vida, sana las mujeres de la Generación Z están más orientadas a construir su carrera y divertirse.

Además, estas mujeres son muy independientes, sensibles, inclusivas y tienen una gran sensibilidad con los derechos humanos desde una mirada universal.

Las mujeres de esta generación se diferencian de las demás porque fueron las únicas que nacieron utilizando la tecnología, tanto así que es un recurso tanto para su entretenimiento como para su formación.

A la mujer de la Generación Z le gusta vivir en el presente, conectar con lo básico, pero se preocupa mucho por el futuro y cómo conseguir lo que quiere. Además, el ideal de belleza para ellas significa sentirse a gusto con su personalidad, como principal diferencial.

Generación Z dominicana

Para comparar estos datos con lo que ocurre en República Dominicana, Diario Libre decidió hacer foco en las mujeres de 19 a 24 años que residen en Santo Domingo para saber qué quieren en la vida, qué les importa y qué las motiva. Estas son sus respuestas:

"Quiero depender de mí misma. Hacer y vivir de lo que me gusta. Sentirme a gusto conmigo y lograr las cosas que me propongo. Me importa mucho vivir experiencias nuevas y conectar con personas. Me importan mis amigos y mi familia. Me importa aportar a la sociedad y a los demás con el ejemplo. Quiero vivir una vida tranquila y plena y ser un espacio seguro para los que me rodean" Manuela Gómez 23 años “

Ángela Peralta (20 años)

“Me gustaría mantener una salud mental estable, que no sea un impedimento para hacer lo que me proponga. También tener una pareja, la cual comparta mi mismo deseo de unirnos y formar una familia. A nivel profesional, quiero culminar mis estudios universitarios y lograr desarrollarme en diferentes áreas que le aporten experiencia laboral. A demás, quiero siempre mantenerme constantemente ampliando mis conocimientos. A nivel económico, quiere suplir todas sus necesidades básicas, así como algunos gustos o placeres. También tener la posibilidad (de ser necesario) de ayudar a sus familiares.”

Nataly Cabrera (21 años)

“Una de mis metas a corto plazo sería conciliar mucha paz mental, terminar mis estudios, viajar, conocer otras culturas, aportar a mi sociedad y ser un ejemplo vivo de que con disciplina y determinación se puede alcanzar absolutamente todo”.

"Quiero paz, felicidad y amor. Confianza y unión con Dios. Me importa mi familia, amigos y superarme cada día" Alba Rodríguez 21 años “

Alba Peralta (21 años)

“Quiero lograr mis metas. Demostrar ser capaz de alcanzar lo que los demás piensan que no lograré, ser exitosa en lo que me apasiona y dejar un camino trazado para aquellos que se identifiquen conmigo. Me importa mi salud y la de mi familia y amigos, tener paz mental, ser una persona preparada y poder tener tiempo para otras cosas aparte del trabajo”.

Laura Bodden (21 años)

“Quiero ser una persona emocionalmente estable, tener mucha paz, amor, ser libre y feliz. Dentro de las cosas que más importan es que mi familia y amigos gocen de salud”.

"Quiero tener una familia grande, una casita en el campo, sencilla y simple; y seguir desarrollando mi negocio de forma digital para que trabaje por mí" Bianca Calderón 20 años “

Emely Almonte (20 años)

Lo más importante para mí es la salud, la familia, la pareja y la honestidad que una persona pueda tener. Quiero aprender cada día cosas nuevas, seguir siendo una persona humilde, responsable, transparente, que no se da por vencida. Quiero lograr tener una estabilidad tanto económica como personal, quiero estar en paz conmigo, estar con los seres que más amo y siempre buscar mi felicidad”.