Así puedes enseñar a tus hijos a ahorrar

La educación financiera no es una asignatura que se imparta en las escuelas, lo que quiere decir que es responsabilidad de los padres enseñarles a sus hijos buenas prácticas para manejar el dinero de forma responsable.

Uno de los primeros hábitos que se les debe inculcar desde temprana edad es el del ahorro. Cuando los niños aprenden a ahorrar, son capaces de administrar sus recursos y entienden mejor el valor del dinero, lo que los ayudará a tomar mejores decisiones en el futuro.

A continuación, listamos siete herramientas que te ayudarán a enseñar a tus hijos a ahorrar.

1. Educa con el ejemplo

Los niños captan más rápido lo que haces que lo que dices. Por eso es importante que los padres adopten cualidades con respecto a cómo manejar el dinero que quisieran ver reflejadas en sus hijos. Encárgate de ahorrar un porcentaje de tus ingresos y explícale a tus pequeños porqué lo haces. Aunque algunos padres consideran incorrecto hablar de dinero con sus hijos, la realidad es que es necesario: ahora bien, debes hacerlo con naturalidad, sin adentrarte en temas demasiado especializados para su edad.

2. Dales una mesada

Para que tus hijos aprendan a ahorrar primero deben tener un dinero propio para administrar. A partir de los siete u ocho años, que es cuando los niños ya pueden comprender algunos conceptos básicos sobre el dinero, puedes darles una mesada que dependerá de los ingresos familiares y la periodicidad de tus pagos (semanal, quincenal o mensual). Cada cierto tiempo, cuando tus hijos quieran algo, deja que sean ellos quienes lo paguen con su propio dinero.

3. Enséñalos a dividir el dinero

El gasto y el ahorro son cosas completamente distintas, así como lo son la necesidad y el deseo. Enseña a tus pequeños a administrar de manera correcta sus recursos, explicándoles que los gastos comprenden todo lo que debe ser costeado en el mes, mientras que el ahorro es para objetivos que requieren ser más paciente, que por lo general son deseos.

4. Traza un objetivo

Así como pasa con los adultos, sucede con los niños: los ahorros deben tener nombre y apellido para no gastar ese dinero en la primera tentación que se cruce. ¿Para qué ahorrarán?, ¿para una bicicleta?, ¿para una nueva consola de videojuegos? Tracen un monto específico juntos y establezcan un monto fijo que deban destinar semanal, quincenal o mensual (dependiendo de la periodicidad de su mesada) a ahorros para ese objetivo.

5. Nunca gastar todos los ahorros

Siguiendo el consejo anterior, el monto que tracen debe ser superior al costo del objetivo. Por ejemplo, si quieren un juguete que cuesta 300 pesos, el monto especifico a ahorrar debe ser de al menos 350 pesos. Eso los ayudará a entender que nunca es bueno gastar todos los ahorros, pues hay que dejar un pequeño fondo disponible para imprevistos.

6. Guardar el dinero en alcancías

En la actualidad, la mayoría de las entidades bancarias ofrecen cuentas de ahorro infantiles, las cuales son alternativas válidas para promover el hábito en los niños. Sin embargo, utilizar las alcancías tradicionales puede resultar mejor para ellos, ya que lo verán como un juego y a medida que vayan destinando dinero verán cómo se acumula, dando un incentivo para continuar ahorrando.

7. No les des todo lo que pidan

No se trata de que les digas que no tienes dinero para complacerlos en todo lo que quieran, sino de que les expliques que el dinero es limitado y no siempre es posible salirse del presupuesto. En esos casos, motívalos a elaborar una lista de deseos en la que incluyan cosas que quieren comprar e incentívalos a ahorrar para conseguirlas con su propio dinero.