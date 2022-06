Beber café moderadamente reduce las probabilidades de morir, según estudio

No cabe dudas de que el café es una de las bebidas más populares en todo el mundo. Para muchos, no hay forma de empezar el día si no es con una taza de café, además de los múltiples beneficios que según estudios posee, como estimular la mente y ayudar a quemar la grasa.

Un estudio presentado en la 71ª Sesión Científica Anual del Colegio Estadounidense de Cardiología (CAC) encontró que beber dos o tres tazas al día se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardíacas y ritmos cardíacos peligrosos.

Y es que, según la investigación, las personas que bebían cantidades moderadas de café, de 1.5 a 3.5 tazas al día, tenían hasta un 30 % menos de probabilidades de morir durante un período de estudio de varios años que las que no consumían esta bebida.

¿Café con o sin azúcar?

Investigadores de la Universidad Médica del Sur en Guangzhou (China) evaluaron las asociaciones del consumo de café endulzado con azúcar, endulzado artificialmente y sin endulzar con mortalidad por todas las causas y por causas específicas.

Para ello, utilizaron datos del cuestionario de comportamiento de salud del estudio del Biobanco del Reino Unido y analizaron las respuestas de 171,000 participantes británicos sin enfermedad cardiaca conocida o cáncer, a los cuales se les preguntó sobre el comportamiento dietético y de salud para determinar los hábitos de consumo de café.

En el estudio hallaron que, durante el período de seguimiento de siete años, los participantes que bebieron cualquier cantidad de café sin azúcar tenían entre un 16 y un 21 % menos de probabilidades de morir que los participantes que no bebían café.

También encontraron que las personas que bebían de 1.5 a 3.5 tazas diarias de café endulzado con azúcar tenían entre un 29 y un 31 % menos de probabilidades de morir que quienes no bebían café.

Sin embargo, los resultados no fueron concluyentes para los participantes que usaron edulcorantes artificiales en su café.

Los hallazgos se publicaron en Annals of Internal Medicine.

Advierten sobre cantidad de azúcar en el café

Los investigadores advierten de algunas limitaciones, como la cantidad promedio de azúcar diaria por taza de café registrada en este análisis es mucho más baja que la que se incluye en las bebidas especiales en las cadenas de restaurantes de café populares, lo que dificulta las comparaciones con los no bebedores.

En conclusión, los investigadores sostienen que los médicos pueden recomendar a sus pacientes la ingesta de esta bebida, aunque advirtiéndoles de productos específicos con más calorías de lo normal.