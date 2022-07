Diez maneras de aliviar el estrés

Los episodios de estrés forman parte de una respuesta natural de nuestro cuerpo cuando éste se ve amenazado por alguna circunstancia, el problema es que también es una de las causas de grandes problemas de salud, como agotamiento, irritabilidad, tristeza y cansancio. Por lo tanto, es muy importante que aprendas estas diez estrategias que te ayudarán a gestionar tus picos de estrés en tu día a día.

1. Ejercítate por 30 minutos

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/01/una-mujer-con-los-brazos-abiertos-f58b924c.jpg

Una sesión de caminata, carrera, natación o baile de 30 minutos en medio de un momento estresante puede tener un efecto inmediato y duradero. La asociación Go Red for Women ha declarado que el ejercicio regular mejora los síntomas de estrés, entre otras condiciones, como la ansiedad y la depresión. Adicionalmente, elegir una actividad que disfrutes puede ayudar a aumentar tus posibilidades de mantenerla a largo plazo.

2. Cultiva tus pasatiempos

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/01/una-persona-acostado-en-un-sofá-a847f1d3.jpg

Ya sea coser, pintar o leer, practica cualquier pasatiempo que te interese e inspire. El proceso de practicar algo puede ser terapéutico, especialmente las tareas repetitivas como tejer, crochet o punto de cruz.

3. Meditar

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/01/personas-sentadas-en-una-mesa-659c1bb9.jpg

Ha sido comprobado por varios estudios científicos que la meditación es terapéutica. Según Mayo Clinic, la meditación nos permite concentrarnos en algo mientras mantenemos una cierta distancia mental con ello; esto significa que es excelente para cuando estás estresado, ya que puede sacarte de tu mente y estar presente, al mismo tiempo que te ayuda a mitigar el estrés a través de técnicas de respiración y afirmaciones.

4. Concéntrate en lo que puedes controlar

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/01/mano-de-persona-sosteniendo-teléfono-celular-en-la-mano-2a77af8e.jpg

Avanza en tu día con la conciencia de que sólo puedes controlar lo que haces. El truco es controlar lo que tú puedas controlar y dejar ir el resto. Así es como se desarrolla resiliencia y los cambios positivos comienzan a manifestarse sin importar qué tipo de caos esté sucediendo a tu alrededor.

5. Tómate un día para ti mismo

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/01/un-bano-con-un-inodoro-30fcf019.jpg

A veces, es posible que no tengas el respaldo financiero o la disponibilidad para unas vacaciones completas fuera de casa, pero priorizar tu tiempo es una necesidad. Entonces, incluso si no puedes salir de casa, tómate un día personal para descansar y relajarte. Además, incorpora mini descansos en tu día de trabajo siempre que puedas, en caso de que no sea posible tomarte un día libre completo.

6. Minimiza el tiempo de uso de los dispositivos

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/01/un-hombre-acostado-en-una-cama-b29230c1.jpg

Mientras que dispositivos como el teléfono, la tableta y la computadora suelen ser necesarios, usarlos con demasiada frecuencia puede aumentar los niveles de estrés. Varios estudios han relacionado el uso excesivo de teléfonos inteligentes y la "adicción al iPhone" con mayores niveles de estrés y trastornos de salud mental. Pasar demasiado tiempo frente a las pantallas en general se asocia con un menor bienestar psicológico y mayores niveles de estrés tanto en adultos como en niños.

7. Practica el cuidado personal

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/01/una-persona-haciendo-gestos-con-la-cara-pintada-de-blanco-d4da06da.jpg

Tomarse tiempo para uno mismo es esencial para vivir una vida saludable. Esto es especialmente importante para las personas que tienden a estar muy estresadas. El cuidado personal no tiene que ser elaborado o complicado. Simplemente significa cuidar de tu bienestar y felicidad.

8. Pasa tiempo con tus seres queridos

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/01/un-par-de-personas-sentadas-en-una-mesa-de-madera-42b8340b.jpg

El apoyo social de amigos y familiares puede ayudarte a superar los momentos estresantes y a sobrellevar el estrés. Además, tener un sistema de apoyo social es importante para tu salud mental en general.

9. Evita la procrastinación

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/01/un-reloj-en-la-muñeca-e238640b.jpg

Otra forma de controlar tu estrés es mantenerte al tanto de tus prioridades. La procrastinación puede dañar tu productividad y dejarte luchando para ponerte al día. Esto puede causar estrés, lo que afecta negativamente tu salud y la calidad del sueño. Si te encuentras procrastinando regularmente, puede ser útil adquirir el hábito de hacer una lista de tareas pendientes organizadas por prioridad. Date plazos realistas y avanza en la lista.

10. Pasa tiempo en la naturaleza

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/01/un-par-de-personas-de-pie-71a6a5dd.jpg

Los estudios muestran que pasar tiempo en espacios verdes, como parques y bosques, y estar inmerso en la naturaleza son formas saludables de controlar el estrés. El hiking y el camping son excelentes opciones, pero algunas personas no disfrutan de estas actividades o no tienen acceso a ellas. Incluso si vives en un área urbana, puedes buscar espacios verdes como parques locales y jardines botánicos.

Leer más