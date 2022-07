Siete mejores lugares de karaoke en Santo Domingo

Ya sea un rato después del trabajo, una fiesta de cumpleaños o simplemente una noche para cantar a pleno pulmón, un bar de karaoke puede mejorar el estado de ánimo de cualquiera. Afortunadamente para todos nosotros, Santo Domingo ha visto un aumento reciente de bares de karaoke diseñados para todo tipo de público, ya sea que te guste cantar canciones en un bar o cantar lo mejor que los años 80 tienen para ofrecer con tus amigos. Aquí nos sumergimos en los mejores bares de karaoke que la ciudad tiene para ofrecer… Prepara tus cuerdas vocales.

The Bark

Si te gustan los ambientes pequeños y acogedores, The Bark es tu lugar. Con su maravillosa selección de comida, bebidas y música latina increíble, no te aburrirás ni por un segundo. Están abiertos para karaoke de lunes a domingo de 3:00 pm a 12:00 am.

Av. Gustavo Mejía Ricart, esq. Manuel De Jesús Troncoso, Santo Domingo.

Late Night Bar Karaoke

El Late Night Bar Karaoke es conocido por ser uno de los pocos lugares exclusivos en Santo Domingo ya que no permiten fotos o videos dentro de sus instalaciones. Si desea disfrutar de una noche de privacidad y un servicio increíble, no busque más. Están abiertos para karaoke todos los días desde las 5:00 pm.

Av. Rómulo Betancourt 1212, Santo Domingo

Viek Karaoke

Viek es un bar de karaoke económico que está abierto hasta tarde para aquellos que desean cantar toda la noche. Es el lugar perfecto para relajarse con sus compañeros después de un largo día de trabajo. Están abiertos todos los días para karaoke de 5:00 pm a 2:00 am.

Av. Winston Churchill 202, Santo Domingo

Clarinets Bar

Clarinets Bar no solamente es reconocido por sus divertidas noches de karaoke, sino también por su famosa selección de mojitos. Combinado con sus divertidas luces de neón, el ambiente es perfecto para una noche agradable con amigos. Están abiertos para karaoke todos los días, de domingo a jueves de 5:00 pm a 2:00 am y de viernes a sábado de 5:00 pm a 3:00 am.

Plaza Fernandez II, Santo Domingo

Blend Lounge

Blend Lounge es el lugar perfecto para que grupos grandes suban al escenario y se sumerjan completamente en su concierto, de día o de noche. Tiene un ambiente tan genial que te olvidarás de tu miedo escénico. Están abiertos para karaoke, de lunes a jueves hasta las 2:00 am y de viernes a sábado hasta las 3:00 am, con happy hour todos los días de 5:00 pm a 8:00 pm.

C. José Amado Soler, Santo Domingo

Kantabar

En Kantabar se reúnen grupos de todas las edades, creando un espacio acogedor para vincularse a través de la música. Si tu nombre comienza con M, estás de suerte porque tienen un especial increíble todos los miércoles donde las personas cuyo nombre comienza con M ¡pueden comprar bebidas por la mitad del precio! Están abiertos para karaoke los domingos a jueves de 5:00 pm a 12:00 am y de viernes a sábados de 5:00 pm a 2:00 am.

Calle Lorenzo Despradel 9, Santo Domingo

Escenarios de Oro

Escenarios de Oro está abierto para karaoke todos los días de la semana. Es un lugar divertido para celebrar “bodas, cumpleaños, fiestas de Navidad, entre otros”. Están abiertos todos los días para karaoke, de lunes a sábado de 3:00 pm a 12:00 am y los viernes de 3:00 pm a 2:00 am.

Plaza María Colombiana, Av. Rómulo Betancourt 491, Santo Domingo