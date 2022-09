Vuelta a clases 2022: estas acciones no ayudan a tu hijo

Existen ayudas que desayudan. Según la psicóloga escolar, Leslie Amell, creadora del espacio (@ aprendiendo_rd ), los excesos a la hora de ayudar en la formación de tu hijo pueden ser contraproducentes.

Actualmente muchos padres crean niños inseguros, poco responsables y dependientes por el exceso de ayuda en el proceso de formación. Por eso es importante que los padres asuman sus roles sin cruzar los límites que llevan a los niños a crecer sintiéndose incapaces.

A continuación te compartimos cinco errores que según Amell cometen los padres en el proceso de formación escolar de sus hijos.

1. ¡Ellos lo pueden hacer solos!

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/02/mujer-sentada-frente-a-una-computadora-596216e2.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/02/mujer-sentada-frente-a-una-computadora-596216e2.jpg

Los niños son capaces de hacer las tareas que les ponen en la escuela. Es importante confiar en que solos pueden lograrlo y hacérselo saber. “En ocasiones el niño necesitará un poco de apoyo, pero siempre puede lograrlo solo”.

2. ¡Alerta! Hacerle la tarea nunca es una opción

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/02/un-nino-sentado-en-una-mesa-ae7b5863.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/02/un-nino-sentado-en-una-mesa-ae7b5863.jpg

Es importante dejar de sobreproteger al niño. Hacerle la tarea en ningún caso será una ayuda para él, por eso siempre es bueno que cada niño viva las consecuencias de sus faltas. Si no hizo la tarea, pues perdió la calificación; si no organizó su mochila, pues dejó el libro. No es tu responsabilidad como padre hacerle la tarea, ni prepararle su mochila.

“He visto padres que le preparan la mochila a muchachos de bachiller, y si dejan un libro el niño dice en la escuela: ‘mi mamá no lo entró’; ¿qué es esto? Hablamos de una sobreprotección que desayuda.

3. ¡Deja de ser su policía!

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/02/un-par-de-hombres-sentados-en-una-mesa-cdbe7694.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/02/un-par-de-hombres-sentados-en-una-mesa-cdbe7694.jpeg

En este aspecto los chats de WhatsApp desayudan, porque hacen que los padres estén enterados de todas las tareas que debió hacer el niño, creando una función más fiscalizadora y este no es el trabajo de mamá o papá, es trabajo del niño.

“Los chats de whatsApp de los padres han causado gran daño, porque es una manera de tener una red de apoyo, en la que, si al niño se le olvida la tarea, el papá lo resuelve, y esto hace que el estudiante no sienta tanta necesidad de ser responsable”, comentó la terapeuta.

4. Tu realidad no define a tu hijo

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/02/un-grupo-de-ninos-sentados-en-una-mesa-c5153279.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/02/un-grupo-de-ninos-sentados-en-una-mesa-c5153279.jpg

Tus traumas y temores son propios de tu historia, deja de pasárselos a tu hijo. El hecho de que para ti hayan sido difíciles las matemáticas, no significa que para tu hijo lo sea. Es importante dejar de sobreponerlo por un miedo personal, no le transmitas tu ansiedad, por esto es importante evitar las frases como: “Esa materia es difícil, debes estudiar más, no creo que saques tanta nota”.

5. Lo importante es qué aprendiste

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/02/un-hombre-con-traje-y-corbata-59a9d630.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/02/un-hombre-con-traje-y-corbata-59a9d630.jpg

Muchos padres se basan en la motivación extrínseca, en vez de la intrínseca: la primera se refiere a la nota, al premio, al paseo, a todo lo que viene de fuera. La intrínseca es ¿qué hay de bueno en aprender?

Por esto es bueno dejar de lado las preguntas, de ¿cuánto sacaste en el examen?, y comenzar a preguntar, ¿qué aprendiste hoy? Es más importante el disfrute por aprender cosas nuevas, que la meta por llegar a una nota o tener una cantidad de puntos. Si enfocas tus preguntas en esto haces que al niño no le guste el aprendizaje, porque se siente que está permanentemente en una carrera.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/02/una-persona-con-un-papalote-en-el-cielo-c43d5ec6.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/02/una-persona-con-un-papalote-en-el-cielo-c43d5ec6.jpg

Todas estas acciones son errores que afectan directamente la autoestima del niño y su responsabilidad. Si quieres que tu hijo sea autónomo e independiente no puedes asumir ninguna de las acciones anteriores.

Hacerle la tarea es gravísimo porque le estas enviando un mensaje de que él no es capaz. Con esta acción le estás diciendo: “tú no eres lo suficientemente bueno, yo lo puedo hacer mejor”. Al final el niño puede tirar la toalla y decir: “yo no sé o yo no puedo”.

"Lo correcto en estos casos es ayudarlo; si tiene problemas con las tablas, practica con él las tablas todos los días, vamos a poner un cartelón de la tabla, pero no te voy hacer la tarea de la tabla porque entonces no lo estoy ayudando, y el profesor que tiene el niño cada día en clase sabe cuándo una tarea no la hizo el niño" Leslie Amell Psicóloga escolar “