Blue Monday: hoy es el día más triste del año y te decimos por qué

Hoy, lunes 16 de enero, no es un día cualquiera; se conmemora el día más triste del año, el cual tiene lugar cada tercer lunes de enero. También conocido como Blue Monday, el origen de esta fecha se remonta al 2005, cuando el psicólogo Cliff Arnall, profesor de la Universidad de Cardiff, aseguró haber encontrado la fórmula para determinar el peor día del año, con motivo de una campaña publicitaria para una agencia de viajes.

El frío característico de la época, la presión por las deudas de diciembre, no haber cobrado el primer sueldo y el hecho de que, para esta fecha, por lo general, se empieza a desistir de los propósitos de año nuevo, son algunas de las razones en las que se basa Arnall.

La fórmula matemática del Blue Monday es:

“W”: “weather” (clima).

“D”: “debt” (deudas).

“T”: “time since Christmas” (tiempo desde las fiestas navideñas).

“Q”: “time since failure of attempt to give something up” (tiempo desde que fallamos en algo que nos propusimos).

“M”: “low motivational level” (escasa motivación).

“NA”: “need to take action” (necesidad de actuar).

Con el paso de los años, esta fórmula ha sido muy criticado por los expertos, quienes aseguran que la misma no tiene ningún fundamento científico. Es tanto así que en 2016 se inició la campaña “Stop Blue Monday”, donde el propio Arnall invitaba a desmontar el mito del día más triste del año, por carecer de evidencia suficiente.

La catedrática de Psicopatología de la Universidad de Valencia (este de España), Rosa María Baños, ha asegurado en declaraciones a Efe, que "no hay un día más feliz ni más triste", y que solo se pueden predecir las épocas del año en las que las personas son más susceptibles de estar tristes o analizar la tristeza poblacional preguntando directamente a cada individuo.

Según Baños, sí existen evidencias científicas de que los factores externos, como el clima, la luz, o las condiciones económicas y sociales, influyen de una manera determinante en el estado de ánimo, "pero científicamente es imposible que el día más triste del año sea el mismo para todo el mundo".

Jaime del Corral, psiquiatra de la Clínica La Paz de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de Madrid, señala por su parte, que Arnall "ha tomado una serie de elementos negativos y ha hecho una ecuación de forma arbitraria para deducir que es el peor día del año", y asegura que esos factores “se pueden dar igualmente el tercer martes o miércoles de enero o en febrero”.

Explica este experto que es natural que en esta época del año se experimenten ciertos cambios anímicos, algo de estrés, cansancio emocional o desmotivación, pero hace hincapié en que no tiene que confundirse con la depresión.

