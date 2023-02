San Valentín: Siete claves para atraer el amor

En febrero “el amor está en el aire” como recalca el pegadizo estribillo de la canción “Love is In The Air” (1978), del cantante australiano John Paul Young.

Febrero no solo es “el mes de los enamorados” sino que además es un momento ideal para enamorarse y comenzar a transitar el año recién estrenado en pareja, con una relación que nos aporte felicidad y plenitud. Pero ¿cómo podemos hacerla realidad...?

La práctica de la “Manifestación”, o hacer que se manifieste en nuestra vida aquello que deseamos, utilizando los pensamientos, emociones, visualizaciones y afirmaciones de carácter positivo, puede ayudar a convertir en realidad nuestros deseos de amor, según la especialista en crecimiento y mejora personal Francesca Amber, con sede en Londres (Reino Unido).

Amber señala que la “Ley de la atracción”, una de cuyas vertientes es la “Manifestación”, ha cambiado su vida “completamente y para mejor” tras haber estado estudiándola, aplicándola y compartiéndola durante más de 10 años.

Cuando supo que la mayoría de quienes buscan pareja ha lidiado con pensamientos negativos en sus citas, comenzó a trabajar en una serie consejos prácticos para aprender a “manifestar” y utilizar esta práctica antes y durante los encuentros con aquellas personas con las que podríamos entablar una relación.

Son consejos para “tener claro lo que queremos en el terreno amoroso, proyectarlo en el mundo y lograrlo antes”, que Amber ha volcado en una “Guía para Manifestar tu Cita”, desarrollada en un trabajo conjunto con un equipo de expertos de la aplicación global de citas Badoo.

Manifestar algo es hacerlo aparecer, casi desde la nada. Consiste en traer al mundo físico algo del mundo de los sueños e integrarlo en tu vida diaria, explican desde la plataforma "online" de crecimiento personal Mindvalley, o MV, sobre esta práctica con raíces en la espiritualidad y la psicología.

Según esta fuente, la “Manifestación” o” automanifestación” consciente y positiva, es otro modo de describir la Ley de la atracción, una filosofía según la cual los pensamientos son unidades energéticas capaces de devolver a la persona una cantidad de energía similar a la emitida, y que cuando son positivos atraen resultados positivos a la vida de esa persona.

La ‘Ley de la atracción’ ha sido descrita en libros como “El secreto” de Rhonda Byrne; “ La ley de la atracción”, de Michael Losier o “La clave: para vivir la ley de la atracción”, de Jack Canfield.

Cuando manifestamos algo en nuestra vida es porque lo creamos conscientemente. Manifestar consiste en traer al mundo físico nuestros mayores sueños y aspiraciones —el trabajo de nuestros sueños, la relación ideal o un viaje alrededor del mundo— por medio de la Ley de la atracción, puntualizan desde Mindvalley.

“Centrarte en lo que deseas y atraerlo a través de lo que piensas, dices y haces. Eso es esencialmente la Manifestación”, señala por su parte la psicoterapeuta Denise Fournier.

Para atraer a nuestra vida “aquello que queremos y que a su vez nos quiere y nos espera”, debemos pedirlo al universo, enfocar nuestros pensamientos en lo que deseamos con sentimientos de entusiasmo y gratitud y sintiendo que ya lo hemos obtenido, y estar abiertos a recibirlo, según algunos seguidores de esta filosofía.

Sería una especie de “magnetismo que nosotros generamos y proyectamos”, explica adicionalmente la psicóloga Raquel Aldana.

Guía para manifestar un posible amor

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/10/san-valentin-3-438e9a04.jpg Francesca Amber, junto a sus libros favoritos sobre la Ley de Atracción y la Manifestación. (FRANCESCA AMBER/LAW OF ATTRACTION CHANGED MY LIFE.)

Basándose en los principios de la ‘Manifestacion’ y la ‘Atracción’, Amber y Badoo crearon la siguiente ‘Guía para Manifestar tu Cita”, donde se enseñan “los pasos que podemos dar para crear la experiencia que deseamos al conocer personas y crear vínculos con ellas, teniendo claro lo que quieres y diciéndolo al mundo, para que sea más probable conseguirlo”.

1. Ante todo ¡Quiérete!

Construye una vida que ames, llena de amistades, familia, pasatiempos, viajes… lo que tú quieras. Nunca dependas de una pareja para disfrutar las cosas que a ti te encantan de la vida. Vive esa vida desde ya, y si buscas pareja, que sea para que aporte, potencie esa vida o la comparta contigo.

2. Define tu atención

Puede que tengamos la tentación de comparar las experiencias nuevas con las que hemos tenido antes, pero es importante acudir a las citas con la mente abierta y una actitud positiva. Abre tu mente y deja que las personas te muestren cómo son. Fija esta intención y que tu objetivo sea simplemente pasártelo bien.

3. Crea un tablero visual

Confecciona un tablero para visualizar lo que buscas en tus relaciones e incluye un listado de los valores y las características que quieres que tenga tu futura pareja. Escribe una lista de los elementos “no negociables” que son verdaderamente importantes para ti. Así, si empiezas a salir con alguien y el amor te ‘ciega’, podrás ver con claridad qué factores son decisivos en tu relación.

4. Aumenta tu espacio mental

Despeja intencionadamente un poco de espacio en tu mente cada semana para permitir la entrada de aquello que es nuevo y luego ordena tu vida y tu entorno, haciendo espacio físico en tu casa y en tu armario y deshaciéndote de todo lo que ya no te sirve. La idea es “despejar con intención”, para que solo llenes el espacio despejado con el tipo de experiencias de citas que quieres atraer.

5. Visualízate en tu relación ideal

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/10/mano-sosteniendo-un-cuchillo-sobre-una-mesa-1e37908c.jpg Poner nuestras aspiraciones amorosas por escrito puede contribuir a que las definamos mejor y las tengamos más claras. (BADOO)

La visualización (imaginar con rasgos visibles algo que no se tiene a la vista) es una herramienta de Manifestación eficaz si se realiza de forma habitual. Intenta imaginar cómo TE SIENTES con tu futura pareja y las cosas que haríais juntos, en lugar de tratar de imaginar cómo sería esa persona físicamente o cómo se comportaría, según recomienda la guía de Amber y Badoo.

6. Procura ser lo que quieres atraer

Si buscas una pareja a la que le guste el ‘fitness’, ir al gimnasio y entrenar, primero tú debes ser y actuar de ese modo. Si quieres una pareja aventurera que recorra rutas de senderismo en la sierra los fines de semana y a la que le encante viajar, ¡hazlo tú también! Somos como un espejo y atraemos lo que somos, hacemos y pensamos. Así que… conviértete en la personificación de lo que deseas

7. Recuerda que una pareja no te define

Estar en pareja no soluciona tu vida, ni te hace mejor persona. Cuanto más feliz seas con tu vida, más seguridad tengas en ti mismo/a y más capacidad de crecer y evolucionar junto a alguien tengas, más éxito tendrás al conocer gente, concluye la ‘Guía para Manifestar tu Cita’.

Rocío Gaia.