Consejos que deberías tener en cuenta al lactar

Del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia, ideal para crear conciencia sobre este acto de amor y entrega que suena simple pero que en la práctica se puede volver muy complejo por los factores que cada madre presenta.

Romper mitos y conocer verdades es el gran reto para hacer más llevadera esta misión de salud y bienestar, tanto para la madre como para la criatura.

La doctora Nelly Escoto, Carola León, consejera de lactancia; Bárbara Sodré, licenciada en pediatría en Brasil y Michaela Arriaza, gula post parto; conformaron el panel "Lactar sin censura" organizado por Mapfre Salud; y contó con la moderadora Angy Sánchez, "Baby Planner" y guía materna, quien guio la interacción basándose en preguntas frecuentes, de las cuales hemos elegido algunas.

Las expertas dieron consejos sobre posturas para lactar y desmontaron mitos al respecto: el bebé debe tener el mentón pegado al pecho, pero la nariz despegada; es necesario llevar el bebé hacia el pecho y no al contrario; la postura de balón de fútbol es muy recomendada para los bebés recién nacidos por su fragilidad.

"Una cosa es lo que aprendemos y otra lo que vivimos" Bárbara Sodré Licenciada en enfermería en Brasil, con postgrado en UCI pediátrica y neonatal y emergencias pediátricas, consultoría de lactancia materna certificada “

Lactar va más allá de la leche. No es un secreto que la leche perfecta es aquella que proviene de forma natural de la madre. Está llena de nutrientes y componentes necesarios para la salud del bebé; además de esto y según Escoto, a través de la lactancia se pasa tejido vivo y células inmonológicas, con las bacterias que necesita su organismo para funcionar en el mundo externo al vientre. "La leche materna no solo es comida, sino también un vínculo emocional, que le hace saber que mi mamá está aquí", indicó.

Recalcó que, al nacer, las personas necesitamos calor, protección y alimento, lo cual se encuentra en la lactancia, lo demás no es imprescindible.

Todas las madres producen leche. Distante a lo que popularmente se dice que unas sí y otras no, Bárbara Sodré aclaró la duda, aunque reconoció que en algunos casos puede ser frustrante por la expectativa creada, respecto a la cantidad e inmediatez del fluido, pero toda madre es capaz de amamantar, solo se necesita estimular a través del acercamiento con el bebé. "Peguen al bebé lo más que puedan y si sienten que necesitan ayuda, no duden en pedirla".

La producción varía. A medida que tu bebé va desarrollándose va aumentando la demanda, por lo que es posible que la cantidad que consumió esta semana no sea la misma de la próxima, a causa del pico de crecimiento. Es posible que tus senos se noten blandos, lo cual no significa que no tengan leche, es que están en un proceso de regulación, explicó Carola León.

Los senos se deben oxigenar. Teniendo en cuenta que República Dominicana es un país en el que las altas temperaturas son frecuentes y los senos presentan humedad por la leche, Barbará Sodré recomendó que luego de amamantar se deje el pecho al aire para que se oxigene y evitar condiciones de salud como la Candidiasis Mamaria, que surge como respuesta a la presencia de hongos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/05/02082023-lactar-sin-censura-maphre---kevin-rivas25-b232b5d1.jpg Las expertas mientras participaban del panel Lactar Sin Censura que organizó Mapfre Seguros por la Semana Mundial de la Lactancia. (KEVIN RIVAS)

No descuidar un signo de mastitis. La mastitis es una inflamación en el seno, por lo regular se manifiesta con un dolor y enrojecimiento, acompañado de fiebre. "Ante estos síntomas no tarden en hablar con sus ginecólogos para que las guie y tampoco dejen de pegar al bebé", recomendó Sodré.

Lo que consumes sí importa. "Una madre debería evitar el alcohol, reducir el consumo de cafeína y pescados grandes como el pez espada y otros que suelen tener presencia de Mercurio", aclaró Nelly Escoto. Por lo demás, puede llevar su dieta regular, sin necesidad de sopa de bacalao, ni avena, ni cerveza para aumentar la producción de leche. "Come lo que te gusta, siempre que sea saludable".

Cuidado si tomas alcohol. "No hay una cantidad mínima de alcohol que sea saludable", enfatizó Escoto. Si después de la etapa de recién nacido decides tomarlo de todas formas, debes primero alimentar al bebé o extraer leche para las próximas horas. El alcohol estará en el pecho el tiempo que esté en la sangre, por lo que no será necesario extraer para botar; con que esperes dos o tres horas para volver a lactar será necesario, en el caso de haber tomado un trago.

Si decides tomar recuerda que no solo la toma le puede hacer daño, sino que a tu cuidado no estará seguro, por lo que deberías delegarlo antes de tomar la decisión. Tampoco deberías dormir con tu bebé, por posibles daños.

¿Qué hacer cuando se tienen más hijos? La llegada de un nuevo hijo no debería significar el descuido de los otros porque su salud mental es importante y quizás su edad no les permite entender que el más pequeño requiere de mayor cuidado. La recomendación de Carola León es ayudarse con el extractor para que otro cuidador de la leche mientras tomas un momentito para jugar con los otros. "Con mi tercera hija mientras la amantaba jugaba Simón Dice con los otros dos niños".

Lactar a otro bebé Hay que tener cuidado porque hay enfermedades que se transmiten a través de la leche. Es necesario consultar al especialista de la salud.

Lactar y medicación. Hay medicamentos que pueden alterar la producción de leche.

Cómo colocar al bebé luego de comer. Lo más seguro es boca arriba por la composición morfológica de la tráquea y todo el sistema digestivo.

Cuidado con unir leches extraídas en diferentes horarios. Según Michaela Arriaza si te extraes a una hora y luego a otra, debes esperar que estén a la misma temperatura en la nevera para unirlas y luego al congelador. Asimismo, indicó que debes evitar llenar el envase hasta arriba porque cuando se congele podría expandirse y afectar el recipiente. Para descongelar indicó que primero se puede bajar a la nevera y luego proceder a calentar, pero nunca en microondas. "Luego de descongelada se debe consumir antes de las próximas 24 horas y en la próxima hora si quedó en el biberón".