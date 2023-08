El orgasmo femenino: ¿cuántas etapas hay en el camino a la cima?

Para Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, las cosas estaban muy claras. Está el clítoris y está la vagina. Y las mujeres que necesitan la estimulación del clítoris para alcanzar el orgasmo no están bien desarrolladas, sino que son inmaduras o incluso enfermas mentales.

El orgasmo maduro y verdadero, según Freud, era el vaginal y sólo lo podía provocar un pene. ¿Cómo no? Pues bien, es hora de poner en su lugar esa antigua fantasía masculina.

Durante mucho tiempo se ignoró la sexualidad femenina. En parte debido a las teorías de Freud, los orgasmos femeninos se consideraban un problema a resolver y no una parte normal del placer sexual y del bienestar mental. La separación de Freud entre el orgasmo vaginal y el clitoriano fue mantenida por los psicólogos hasta mediados del siglo XX. El clítoris tenía tan mala fama que algunos estudiosos llegaron a proponer su extirpación. Con ello querían curar la conducta emocional descontrolada, la histeria, como la llamaban.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/07/sigmund-freud-58e2a1a9.jpeg Sigmund Freud. (FUENTE EXTERNA)

La idea de Freud hizo más mal que bien a las mujeres. Generó mucha presión en las que no alcanzaban un orgasmo vaginal y, aún más, evitó que muchas mujeres obtuvieran la estimulación que realmente necesitaban. Y era simplemente un error.

Hoy sabemos que el clítoris juega un papel esencial en el orgasmo. El clítoris es, en realidad, mucho más grande de lo que vemos desde el exterior. Sus bulbos están íntimamente entrelazados con la uretra y la vagina. Los tres órganos comparten vasos sanguíneos y nervios y responden como una unidad durante la estimulación sexual. El orgasmo vaginal es, en realidad, también un orgasmo clitoriano, solo que desde dentro. Mientras que biológicamente es obvio porque los hombres tienen orgasmos, las cosas no están tan claras en las mujeres.

Ha tenido que pasar mucho tiempo para que los orgasmos masculinos y femeninos se consideren iguales. Pero una vez que los investigadores empezaron a estudiarlo fueron imparables en su deseo por conocer a fondo cómo funciona el orgasmo femenino. Diseccionaron cadáveres de mujeres para buscar el misterioso punto G. Por cierto, aún hoy no hay consenso científico sobre su existencia. Midieron la distancia entre el glande del clítoris y la uretra en un intento de predecir la probabilidad de que una mujer llegue al orgasmo. Observaron cómo caminan las mujeres para deducir su historial orgásmico. No, no es una broma. Introdujeron semen artificial en la vagina de mujeres para comprobar si lo succionaban durante el orgasmo. E incluso las sometieron a una resonancia magnética cerebral mientras tenían un orgasmo.

Y hasta hoy muchos mecanismos del orgasmo femenino aún no se han aclarado. Pero hay algunas cosas que sí hemos entendido. Así que vamos a echar un vistazo. Antes del clímax propiamente dicho, ya están ocurriendo muchas cosas en el cuerpo femenino. La respuesta sexual suele dividirse en cuatro etapas: excitación, meseta, orgasmo y resolución. Es como subir a una montaña. Antes de llegar a la cima, hay un camino que recorrer que ya puede dar placer. Pero primero hay que ponerse en marcha.

Empezamos con el calentamiento, la fase de excitación. Hay muchas maneras de excitarse. Puede ser estimulando los genitales, pero también los labios, la boca, el ano, el recto u otras regiones del cuerpo. A veces puede ser una voz o un sonido, una imagen o una mera fantasía. Hay mujeres que se acercan al orgasmo incluso durante una convulsión epiléptica o mientras duermen.

En todos los casos el cuerpo reacciona aumentando el ritmo cardíaco y elevando la presión sanguínea. Lo que hace que fluya más sangre hacia los pechos y los genitales. La piel puede enrojecerse, los pechos ponerse más turgentes, los pezones endurecerse y la tensión muscular aumenta. El mayor flujo sanguíneo hace que se produzca fluido vaginal, que protege la vagina de posibles lesiones. Los labios vaginales se hinchan y liberan la entrada al canal vaginal que normalmente cubren. El útero y el cuello uterino suben más hacia la pelvis, es decir que la vagina se alarga y se ensancha. El semen también cambia durante su viaje, protegiéndose así del entorno hostil de la vagina. El clítoris se agranda y se vuelve muy sensible.

En realidad tiene muchas similitudes con el pene, pero a diferencia de este carece de un mecanismo para retener la sangre. Por eso se hincha, pero no se pone rígido. Como la estimulación del clitoris inicia estos cambios en el aparato genital, algunos científicos piensan que no solo tiene la función de transmitir placer, sino también un papel reproductivo, y que la extirpación del clítoris puede tener un impacto en ambos aspectos. Pero el clítoris no juega solo, ¿no es cierto? Dependiendo de las partes que se estimulen, los orgasmos pueden ser diferentes.

Tipos de orgasmo

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/07/shutterstock1297440550-976df779.jpg

Cada mujer tiene su propio orgasmo, muy individual, y puede ser diferente en distintas ocasiones. No es necesario gritar ni gesticular para disfrutarlo. Si nunca has sentido esa forma en la que se supone que debe ser un orgasmo, no te preocupes. En realidad es bastante normal. Bien, nos estamos acercando a la cima. El calentamiento está hecho, pero aún hay que recorrer la meseta.

Durante esta fase, muchos procesos de la etapa de excitación continúan o se hacen más intensos. El tejido se vuelve más húmedo y continúa hinchándose. El clítoris se vuelve tan sensible que hasta puede doler al tocarlo. Para evitar la sobreestimulación, se retrae bajo su capuchón. Muy inteligente, ¿no? Y todo esto es una preparación para alcanzar por fin la cima, el clímax, la culminación, el apogeo, el orgasmo.

Sigue una súbita y contundente liberación de tensión sexual, acompañada de contracciones rítmicas e involuntarias del útero, la vagina y la musculatura del suelo pélvico y una sensación extremadamente placentera. No está tan claro cuál es la relación entre las contracciones y el placer orgásmico, ya que la simple contracción voluntaria de los músculos no genera ese placer. De hecho, las contracciones revelan si un orgasmo es real o fingido. Más concretamente, entre 8 y 13 contracciones por segundo. Y eso es así de rápido.

Sí, muchas mujeres reconocen haber fingido un orgasmo en algún momento de su vida. Y sí, hay algunas que no experimentan nunca un orgasmo. Las causas suelen ser psicológicas, pero también hay factores de la relación como el deseo sexual, la autoestima sexual, la importancia del orgasmo o la comunicación con la pareja. Muchas mujeres afirman valorar más el orgasmo de su pareja que el propio. De hecho, existe una gran diferencia en la cantidad de hombres y mujeres que alcanzan el orgasmo. Mientras que el 95% de los hombres heterosexuales afirman que suelen llegar al orgasmo, solo lo consiguen el 65% en las mujeres heterosexuales.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/07/shutterstock740435911-5aa67c73.jpg

Curiosamente, esto cambia en los hombres gays o las mujeres lesbianas. Mientras que los hombres eyaculan cuando tienen un orgasmo, las mujeres también lo hacen, al menos algunas de ellas. La eyaculación femenina parece leche descremada aguada, tiene un sabor dulce y suele tener el volumen de una cucharadita. Y proviene de la llamada próstata femenina.

Sí, muchachos, también tenemos una y se encuentra junto a la uretra. Yaris Tothel describió la eyaculación femenina hace más de 2,000 años y muchos investigadores y mujeres respaldaron su afirmación, pero aún hoy mucha gente sigue sin saber que existe. Se sabe muy poco sobre cuántas mujeres eyaculan o para qué sirve.

Puede ser una protección contra infecciones del tracto urinario después del sexo. Bueno, pero la fiesta no se limita a la zona de abajo. En el momento del orgasmo se activan más de 30 sistemas cerebrales, áreas relacionadas con el tracto, la recompensa y la emoción, pero también con la regulación del dolor. Se liberan diferentes hormonas, sobre todo oxitocina, que genera sensaciones de intimidad y vinculación afectiva. En el cerebro, un orgasmo es un orgasmo. No importa si lo provoca la pareja o una misma.

Y no importa de qué sexo seas. Y aunque el clímax es maravilloso, en realidad es la fase más corta. Luego llega el momento del descenso, la fase de resolución. El cuerpo se relaja, todo vuelve a la normalidad. Algunas mujeres son capaces de volver a la fase del orgasmo y pueden experimentar múltiples orgasmos.

Pero, ¿por qué tienen orgasmos las mujeres? Algunos piensan que el orgasmo femenino es solo un subproducto evolutivo del masculino. Otros creen que tiene una función reproductiva, que ayuda a encontrar un buen compañero, o que culminar juntos es importante para la unión de la pareja. En cualquier caso, lo importante es que es muy placentero y tienes todo el derecho a entregarte a él y disfrutarlo.