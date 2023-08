Satisfacción sexual en pareja: el papel que juega la comunicación

Una de las claves para que una relación de pareja funcione es la comunicación. El ámbito de las relaciones sexuales no es la excepción, y es que no expresarle a tu pareja qué te gusta y qué no, puede generar problemas durante el sexo.

Así lo explica la terapeuta sexual y de parejas Iliana Estrada. "La comunicación juega un papel crucial en las relaciones sexuales de una pareja, ya que al expresar los deseos y fantasías, habrá una mayor comprensión", indica.

La profesional de @lotuscentrointegral define la intimidad como la integración que hay entre dos personas. Su desarrollo, resalta, depende de si los miembros de la pareja revelan o expresan de forma verbal cierta información. "Dentro del proceso de la comunicación es totalmente necesario que los miembros de la pareja sientan validación y comprensión".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/14/iliana-estrada-2-eff801d8.jpg

"La comunicación es una acción indispensable en las relaciones de pareja y más a nivel de las relaciones sexuales satisfactorias" Iliana Estrada Terapeuta sexual y de parejas “

En este sentido, dice que se ha demostrado que la duración de un vínculo amoroso se vincula con la cantidad de información cada vez más íntima que se comparte, ya que ayuda a la relación a fortalecer la confianza, la seguridad y el cuidado mutuo.

"En el proceso de la comunicación vemos dos factores determinantes de la satisfacción: la afectividad y el conocimiento que se genera en la relación de pareja", sostiene. "Estos mejoran el contenido de información que se ofrece, teniendo en cuenta áreas de interés como la expresión sexual".

Diferencias entre mujeres y hombres

La expresión sexual es la forma que tienen las personas de referirse a su deseo sexual, un tema que para muchos sigue siendo tabú. En ese sentido, la psicóloga aclara que el comportamiento comunicativo entre el hombre y la mujer es muy diferente.

"Por un lado, las mujeres no consideran que el orgasmo es lo mas importante, si no que encuentran mayor placer en las caricias y las expresiones de cariño y eso ellas lo califican como satisfacción sexual". En cambio, los hombres consideran que experimentar placer es el factor más importante y que la satisfacción sexual implica complacer a la pareja o conseguir un orgasmo.

"Todo esto va muy de la mano con la comunicación, ya que si las parejas expresan sus deseos habrá mayor comprensión y, por ende, mayor satisfacción sexual", concluye la psicóloga.