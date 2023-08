Medidas que deberías tener en cuenta en días de lluvia

Todavía no entra la tormenta Franklin a territorio dominicano y desde tempranas horas las calles se encuentran inundadas.

El pronóstico proyecta que en la noche de este martes y el miércoles se sientan en lleno los efectos de esta tormenta tropical por lo que tener cuidado es vital para proteger la vida.

Se espera que Franklin genere valores acumulados de lluvias cerca o mayor a los 300 milímetros en algunas localidades, superando la cantidad de agua que el pasado viernes 4 de noviembre de 2022 causó grandes pérdidas económicas y la vida de personas.

Te dejamos unos consejos a tomar en cuenta para diversos escenarios:

Prepara tu vestimenta

Lo ideal es que no salgas y si lo haces que sea con todo preparado, porque los pronósticos pueden cambiar de un momento a otro. Procura llevar calzado impermeable; paraguas, preferiblemente de los de doble capa, una bufanda por si falla para que tengas la cabeza cubierta y procura que tu bolso sea resistente al agua porque, de lo contrario, podría arruinarse todo dentro de él.

Cuidado al conducir

Hay ocasiones en las que las personas aceleran para llegar a su lugar de destino antes de que empeore la situación; no lo hagas, por el contrario, debes reducir la velocidad; si no ves con claridad pon las luces intermitentes o parquéate en un lugar seguro, nunca debajo de árboles ni postes de luz. Aun si es de día, usa las luces, si el semáforo no está funcionando cruza con mucha precaución mirando hacia todos los lados. Recuerda además que la distancia para el frenado debe ser mayor a la de un día soleado, por tanto mantén la distancia.

Cuida tu salud

Recuerda que el cúmulo de agua, no importa lo poco que sea, se traduce en criadero de mosquitos y con ellos patologías tan peligrosas como el dengue, que puede causar la muerte. Tapa los almacenamientos de agua, preferiblemente con cloro; ubica los posibles recipientes que podrían acumular la lluvia, incluyendo el del jardín, y no corras riesgo de tener un almacén de plagas en tu residencia. Permaneces también pendiente a virus y resfriados.

Resguarda los animales y plantas

Las plantas necesitan agua, pero no todas. Si tus plantas, como las suculentas, cactus u otras, son vulnerables al viento o humedad debes buscar una opción que las proteja. Si están en macetas en el exterior de la casa trasládalas temporalmente a un lugar que no resulten afectadas; si por lo contrario están sembradas en el suelo y podrían romperse con el viento, colócales una estaca al lado y átalas a ella o compra una malla para plantas que limite el acceso del viento. En cuanto a los animales, recuerda que, al igual que tú, se pueden enfermar física y emocionalmente. Los perros, por ejemplo, tienen mucho miedo a los relámpagos y truenos, no los abandones en el patio, y revisa si su caseta tiene alguna filtración u otra necesidad.

En casa

Revisa posibles filtraciones y trátalas, si te es posible. Las principales áreas afectadas son los dormitirios y despensa porque pueden generar hongos, dañar alimentos y la humedad te puede enfermar, además de ser muy desagradable.

Otros lugares a verificar con mucha cautela son aquellas en las que hay alambrado de electricidad, tomacorrientes y lámparas. Aunque parezca raro hay personas que desconocen el lugar donde está el interruptor eléctrico de su hogar; si eres una de ellas, es hora de ubicarlo y documentarte sobre cómo usarlo en caso de ser necesario. Chequea los desagües y límpialos.