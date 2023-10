Día Mundial de James Bond: los cócteles favoritos del agente 007 que debes probar

Si algo podemos destacar de James Bond es su gran gusto a la hora de elegir qué tomar. El Martini es el cóctel predilecto del elegante y seductor agente secreto y es fácil entender por qué: evoca glamour y sensualidad. Eso sí, hay otros tragos, quizá no tan mencionados o famosos en los libros y películas, que también vale la pena probar.

Como hoy, 5 de octubre, es el Día Mundial de James Bond, te compartimos cuatro recetas de cócteles que marcan las aventuras de este bebedor exigente.

Vodka Martini

"Un Vodka Martini, sacudido, no revuelto", es una de las frases clave de Bond durante toda la saga. En las novelas de Ian Fleming, el agente 007 toma 19 Vodka Martinis; en las películas, aún más. Esto, porque los productores consideraron que sonaba mucho más sensual Vodka Martini que Gin Martini.

Ingredientes:

75 ml de Vodka

15 ml de Vermut seco

Aceitunas verdes

Cubos de hielo

Preparación:

Vierte 15 ml de vermut seco y 75 ml de vodka en un vaso mezclador. Llena el vaso de cubitos de hielo y mueve suavemente. Cuela el cóctel en una copa helada de cóctel. Decóralo con tres aceitunas verdes en un pincho de cóctel.

Vesper Martini

Es uno de los tragos creados por el propio Bond. Se llama Vesper Martini en honor a Vesper Lynd, la chica Bond de la primera novela en la que apareció el personaje, "Casino Royal". Este coctel es muy parecido al Dry Martini: la diferencia es que incorpora tanto vodka como ginebra.

Ingredientes:

90 ml de Ginebra

30 ml de Vodka

15 ml de Lillet blanco (o vermú blanco)

Piel de limón

Preparación:

Llena una coctelera hasta dos terceras partes de su capacidad con hielo. Añade la ginebra, el vodka y el lillet blanco o vermú blanco. Agita bien durante 20 o 30 segundos y sirve en una copa de cóctel. Saca una piel de limón rizada y colócala sobre el cóctel.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/05/james-bond-bebidas.jpeg

Vodka Tonic

Tanto el Vodka Tonic como el Gin & Tonic aparecen a lo largo de la saga del agente inglés, aunque prefería la versión de vodka sobre la ginebra (ya conocemos su inclinación por el vodka).

Ingredientes:

60 ml de vodka

150 ml de agua tónica

Cubos de hielo

Una rebanada de limón para decorar

Preparación:

Llena un vaso con hielo. Vierte el vodka y luego el agua tónica. Remueve bien. Le puedes añadir la rebanada de limón para decorar.

Scotch and Soda

No aparece en las películas, pero sí en los libros. El Scotch and Soda es la bebida por la que se decantaba el agente 007 cuando no tomaba vodka (específicamente se menciona 21 veces en las novelas de Ian Fleming).

Ingredientes:

150 ml de agua de soda

50 ml de whisky

Cubos de hielo

Rodaja de limón para decorar

Preparación:

Agrega el whisky a un vaso mezclador lleno de hielo y luego el agua con soda. Revuelve brevemente para combinar. Adorna con una rodaja de limón opcional.