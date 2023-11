Kim Kardashian es nombrada "Hombre del Año" por la revista GQ

La empresaria y socialité Kim Kardashian es la portada de la revista GQ y fue nombrada "Hombre del Año".

En el cover, la estrella de "The Kardashians" luce una chaqueta, camisa y corbata y se come un Cheetos, mientras que las fotos interiores brindan el concepto de 'hombre' y mujer empresaria, vestida de forma femenina y masculina.

La afamada publicación norteamericana ha nombrado otros hombres del año como Tom Ford, Jacob Elordi, Travis Scott y Travis Kelce.

Pero, ¿por qué Kim está incluida y por qué protagoniza la edición? La razón, según la revista, es su poderío empresarial.

Fue reconocida en la categoría Magnate del Año, gracias a su marca Skims que hoy en día le ha brindado un patrimonio neto de 1,700 millones de dólares.

Así como la reciente adición de una línea para hombres a la ropa interior con artículos como camisas de tirantes, camisetas y leggings. Tras convertirse en la ropa interior oficial de la NBA, los números de la marca Skims siguen creciendo exponencialmente.

Hoy en día, Skims tiene un valor de 4,000 millones de dólares, y se espera que sea superada el año que viene.

Este reconocimiento a Kim ha llenado de críticas tanto positivas como negativas a la revista.

Skims, la marca que cofundó en 2019, no es su primer negocio: también lanzó dos líneas de belleza, varios perfumes, una bebida energética, un juego móvil y un fondo de capital privado. Pero este puede ser su mayor fenómeno hasta el momento (sin contar, por supuesto, los reality shows de televisión de su familia, que se han emitido 24 temporadas hasta la fecha), refiere el medio Infobae.

La "Magnate del Año" gracias a su trabajo con Skims, compartió la publicación exaltándose. "¡Hola! ¡Soy el hombre del año de GQ!", escribió Kim con emoticones de sorpresa y de encanto.

Kardashian no es la primera a quien incluye la revista en una lista de hombres. En 2022, la actriz Sidney Sweeney fue incluida por su ascenso en la industria del entretenimiento con series como Euphoria y The White Lotus.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/14/kim-kardashian-gq-foto-hombre.jpg Kim, empresaria con ropa masculina. (FOTO: GQ/ INSTAGRAM)

En la entrevista publicada por GQ la madre de cuatro hijos con el rapero Kanye West revela que fue su padre, el abogado Robert Kardashian, la razón por la que hoy es una gran empresaria.

Su progenitor, que estuvo casado con Kris Jenner, falleció en 2003 tras una batalla contra el cáncer de esófago y fue uno de los abogados del jugador O.J. Simpson, acusado de asesinar a su exesposa Nicole Brown. Robert la llevó a ella y a Kourtney a presenciar el juicio.

"Mi padre me hizo firmar un contrato para todo. Cuando me compré un coche tenía que lavarlo una vez a la semana, asegurarme de que tenía suficiente gasolina y de que no lo estropeaba. Fue un regalo que me hizo a los 16 años, pero tenía responsabilidades".

En la actualidad Kim continúa estudiando para convertirse en abogada, igual que su padre.

Kim recordó que tanto ella como su hermana Kourtney se sentían más "del lado" de su padre, pues Kris ya estaba en una nueva relación a tres años de haberse divorciado.

Simpson fue encontrado inocente del caso luego de 15 meses de haber sido acusado. "Fue muy duro para nuestra familia", aseguró Kim debido a la cercanía que tenían con Nicole Brown.

Sobre la marca Skims

Ella expresó al medio de celebridades que los hombres se beneficiarán del mismo impulso de confianza que las mujeres obtienen de Skims. Los hombres tienen inseguridades sobre sus cuerpos similares a las de las mujeres, dije, "ya sea que hablen de ellos o no".

Recordó que cuando era niña solía jugar en el armario de su padre, con sus corbatas, cinturones y trajes perfectamente organizados. "Cuando tenía cinco o seis años estaba subiendo a un estante y el estante se cayó. Sólo recuerdo haberme despertado en el hospital con una conmoción cerebral", comentó la celebridad.

Robert evolucionó su guardarropa con el paso de los años. "Él siempre quiso verse genial", rememoró Kim, recordando la época en su adolescencia cuando trabajaba en la moderna tienda de ropa Body de Encino.

"Sé que vas a estar bien", recuerda Kim que le dijo su padre. "Es casi como si pudiera ver el futuro. Solo cuida a tus hermanos por mí. Solo asegúrate de cuidarlos".

