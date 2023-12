Tatuajes: un arte que expresa identidad

A pesar de que en lagunas culturas el tatuaje inició como una forma de identificar a ciertos grupos, sin que esto fuera una elección del individuo, con el pasar del tiempo este arte se ha ido transformando y expendiendo.

En la actualidad se utiliza, entre otras cosas, para plasmar en la piel eso con lo que cada quien se identifica.

El experto del tatuaje y dueño del estudio Tainos Tattoo, Luis Chacón, explicó que el arte de tatuar consiste en plasmar la expresión de una persona o artista en la piel, utilizando tinta para crear patrones, figuras, formas, sombras, etc.

"El tatuaje representa algo significativo para la persona, ya sea un tributo, recuerdo, razones estéticas o cobertura de cicatrices", aseguró Chacón.

Franzeni Salazar, una artista del tatuaje, mejor conocida como Moxie explica que el tatuaje es una expresión de libertad. Es identidad, es la forma de plasmar en el cuerpo eso que me caracteriza como ser humano.

Anderson Patrocino, artista y propietario de Kocko Tattoo Studio asume el tatuaje como un estilo de vida, una costumbre, arte puro: "No podría vivir sin tatuar, no imagino mi vida haciendo otra cosa que no sea tatuajes".

Actualmente, el tatuaje se realiza como una forma de expresión personal y artística, representando momentos importantes en la vida de una persona.

Estilos de tatuaje

Luis Chacón, originario de Venezuela, lleva 15 años en el mundo del tatuaje, manifestó que los tatuajes se dividen principalmente en estilos, que van desde el tradicional americano hasta estilos más modernos como el neo tradicional y el neo japonés.

"En República Dominicana, el estilo predominante actualmente es el minimalista, seguido por el realismo y el lettering", planteó Chacón.

Realismo : este es el diseño que se caracteriza por la elaboración de una imagen real , ya sea sobre una foto de referencia o directamente sobre algo al natural.

: este es el diseño que se caracteriza por la elaboración de una , ya sea sobre una foto de referencia o directamente sobre algo al natural. Neo-tradicional: es una combinación moderna de otros estilos de tatuaje. Es un estilo con claras influencias de la vieja escuela y la nueva y, en ocasiones, con toques de realismo. Según Moxie este estilo tiene la influencia de los años 80-90, donde se creaban tatuajes básicos, con colores vibrantes y líneas gruesas.

Small Tatto : este es otro de los más predominantes en República Dominicana . Según los artista s del tatuaje estos diseños deben tener un tamaño máximo 2 pulgadas o cinco centímetros y se destacan por ser discretos , minimalista , básicos y sencillos.

: este es otro de los más predominantes en . Según los s del estos diseños deben tener un tamaño máximo 2 pulgadas o cinco centímetros y se destacan por ser , , básicos y sencillos. Blackwork : según un artículo publicado en el portal de la escuela de arte Estip, el Blackwork es una técnica que utiliza únicamente tinta negra en sus diseños, pero a diferencia de otros estilos , esta tinta no se aplica haciendo sombreados o degradados, sino que se delimita en zonas marcadas.

: según un artículo publicado en el portal de la escuela de arte Estip, el es una técnica que utiliza únicamente en sus diseños, pero a diferencia de otros , esta no se aplica haciendo sombreados o degradados, sino que se delimita en zonas marcadas. Sketch : este estilo, como su nombre lo indica "sketch" que significa " boceto " y hace referencia a la técnica que se basa en tatuar líneas sucias, logrando un aspecto inacabado muy similar al de los dibujos a mano en borrador. "Este estilo es muy bonito y puedes jugar mucho con las líneas gruesas", afirma Moxie.

: este estilo, como su nombre lo indica "sketch" que significa " " y hace referencia a la técnica que se basa en tatuar líneas sucias, logrando un aspecto inacabado muy similar al de los dibujos a mano en borrador. "Este estilo es muy bonito y puedes jugar mucho con las líneas gruesas", afirma Moxie. Fine Line: como su nombre indica, son los tatuajes de línea fina. Actualmente está muy de moda, pero no todos los artistas saben hacerlo de forma correcta, ya que se requiere de precisión para no estropear el trabajo y de una aguja fina para que la línea se verdaderamente delgada. Se trata de dibujos, letras, palabras, frases... con línea fina y un diseño que suele ser pequeño.

Educación y aprendizaje en el tatuaje

Luis Chacón se graduó de química en la universidad y la habilidad para tatuaje lo aprendió de manera empírica con la ayuda de un tío.

En Venezuela, donde inició su carrera, hay academias que ofrecen cursos formales de tatuaje. En República Dominicana, la educación en tatuaje ha evolucionado, con artistas locales ofreciendo cursos y seminarios.

Actualmente hay profesionales como Chacón y Tattoo Academy Professional que dan cursos y seminarios para enseñar a otros a tatuar, además de formar en técnicas y bioseguridad.

Evolución y aceptación del tatuaje en República Dominicana

A lo largo de los años, la percepción del tatuaje ha cambiado en República Dominicana, pasando de ser menos aceptado a ser más común y atrayente.

Factores como la entrada de la música, el deporte y la influencia extranjera han contribuido a la apertura hacia el mundo del tatuaje.

"El tatuaje es una forma de darnos a conocer hacia los demás llevando arte en la piel", dice Chacón.

Mejores centros de tatuaje

Con el pasar de los años, son más los espacios que se habilitan en el país para realizar este arte en la piel. Aquí algunos centros recomendados:

Tainos Tattoo - Santo Domingo

- Kocko Tattoo Studio – Santo Domingo

– Oleo Tatto Studio – La Romana

– Losandy Tatto Studio – Bávaro

– Casa Prieta Tatto Studio - Santiago

- Trece Ink Studio – Santo Domingo

– Valens Tattoo Studio – Santo Domingo

– Buenas Vibras Tattoo Studio – Santo Domingo

¿Qué buscan los hombres al tatuarse?

Aunque cada quien le da un significado distinto al arte que se impregna en la piel. Existen estilos y diseños comunes que se suelen preferir las personas según su sexo.

En el caso de los hombres, en especial los que visitan Kocko Tatto, lo que más buscan son los diseños "Black and grey", "Realismo a color, "Tribales", "Maori" y "Polinesio".

¿Qué buscan las mujeres al tatuarse?

Entre los estilos más buscados por las mujeres están: el minimalismo, tatuajes lineales y pequeños. Los diseños que suelen realizarse las mujeres, no tienen un tamaño superior a las tres pulgadas.

¡Claro que hay mujeres que se realizan grandes diseños!, pero no son la mayoría. Los estilos que prefieren estas mujeres están del lado de la naturaleza, apostando a diseños de rosas, mariposas, etc.

Otros diseños también populares entre las féminas están: los corazones, las estrellas, las flores en general y letras. Dentro de las áreas donde suelen tatuarse se destacan las costillas, los brazos, la muñeca y el tobillo.

Bioseguridad y contaminación cruzada

Luis Chacón destaca la importancia de la bioseguridad y la prevención de la contaminación cruzada en los estudios de tatuajes.

El artista destacó que ofrece cursos de tatuajes básicos que incluyen formación en estas áreas para garantizar un entorno seguro y limpio.

Además, recomienda investigar sobre el artista y el estudio donde te tatuaras para asegurarte de que el espacio y el artista cumpla con las normativas necesarias de higiene.

Precio y cuidado del tatuaje

El precio del tatuaje puede variar según la experiencia del artista, la calidad de los materiales y otros factores.

El cuidado del tatuaje es crucial para el resultado final. Luis Chacón subraya que el cliente debe seguir las indicaciones proporcionadas para un proceso de curación exitoso, incluyendo evitar actividades que puedan dañar el tatuaje durante el período de curación.

Arrepentimiento y cuidados post-tatuaje

Algunas personas se arrepienten de sus tatuajes por diversas razones, como relaciones pasadas o tatuajes mal ejecutados. Por eso la importancia de estar seguros de tomar la decisión al tatuarse.

La decisión de cubrir o modificar un tatuaje existente puede ser complicada y depende de factores como el tamaño y el estilo del tatuaje original, la tinta y la piel de la persona.

¿Qué se necesita para abrir un estudio de tatuajes?

Todo artista del tatuaje busca tener un espacio donde realizar sus trabajos, pero ¿qué necesita para tener su propio estudio?

Más allá de saber dibujar y de tener creatividad para crear diseños impresionantes, los locales de tattoo requieren de muchos equipos para su buen funcionamiento, aunque los requisitos para tener un local no están claramente definidos ni regulados.

Luis Chacón y Franzeni Salazar comparten con Diario Libre algunas recomendaciones para quienes deseen tener un espacio en la industria:

Conocimiento de bioseguridad Permisos sanitarios y comerciales correspondientes. Contar con buena iluminación. Equipos y materiales: sillones reclinables para tatuar, camillas, bancos y sillas para clientes y profesional. Baño o área de lavado La zona de entrada al local debe estar separada de la zona de trabajo. Debe haber una sala de espera. Todas las áreas deben estar pintadas con pintura clínica o pintura lavables para poder limpoiarla con desinfectantes o germicida.

"En República Dominicana no hay un ente administrativo que regule por completo los estatutos o reglamentos para un local de tatuaje. Actualmente nos regimos por los lineamientos de salubridad"; afirma Luis Chacon.

¿Cómo borrar un tatuaje?

La doctora Tammy Toribio de la estética Emporio de Belleza Clinic y Spa asegura que los tatuajes se pueden remover de la piel con láser, pero para determinar la cantidad de sesiones es necesario una cita de evaluación.

En la consulta la especialista evalúe el estilo del diseño, su tamaño, el color de la tinta, el tiempo que tiene el tatuaje en la piel; y dependiendo de eso, se indica una cantidad de sesiones mínimas para obtener resultados.

La cantidad de sesiones mínimas que se necesita para eliminar uno de estos artes de la piel es ocho. Aunque la eliminación completa esta sujeta a muchos factores, incluyendo la piel de la persona tatuada, según comenta la experta.

Y, ¿cuánto cuesta una sesión de láser? Aunque cada clínica estética tiene un precio distinto, Tammy Toribio orienta que el costo va desde los 3,500 pesos dependiendo el tamaño del tatuaje.

"Todo va a depender de la tinta y de cómo responde la piel del paciente. Mayormente se eliminan, pero queda algún rastro. Un tatuaje esta supuesto a ser permanente. La piel no puede quedar intacta como estaba anteriormente", dice.

Recomendaciones

Seguridad: Moxie explicó que es necesario que cada persona esté segura de que quiere realizarse un tatuaje antes de hacerlo, porque es una marca que formará parte de tu vida para siempre.

explicó que es necesario que cada persona esté segura de que quiere realizarse un antes de hacerlo, porque es una marca que formará parte de tu vida para siempre. Elige bien el lugar : también es importante tener claro en que parte del cuerpo te harás el diseño ya que luego que lo hagas no hay vuelta atrás.

: también es importante tener claro en que te harás el diseño ya que luego que lo hagas no hay vuelta atrás. Elige un artista: investiga a la persona con la que te vas a tatuar, y su trabajo. Es necesario que el estilo que te quieras realizar sea dominado por el artista con el que te vas a tatuar. Además, conocer su estudio y su trabajo te darán mejor claridad sobre los resultados que obtendrás con tu diseño.

Luis Chacón aconseja a las personas que se aseguren de elegir a un artista y un estudio de tatuaje profesional. Destaca la importancia de investigar y evaluar el trabajo del artista antes de comprometerse con un tatuaje.