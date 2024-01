La crisis emocional del embarazo, ¿cómo manejarla?

En el embarazo, aunque sea planeado o no, representa una crisis vital para la mujer, su pareja, la familia y la sociedad. ( FREEPIK )

El embarazo está lleno de estigmas que llegan a abrumar a la mujer en estado de gestación, especialmente cuando es por primera vez.

Sin embargo, hay cosas muy comunes que ocurren frecuentemente y que poco se comenta como el que expone psicóloga Angy Estévez: "Salí embarazada y no sé qué hacer; no entiendo que me pasa".

Según organismos internacionales la mitad de los embarazos en todo el mundo no son intencionales, reseña importante para reconocer también que tal vez muchos de nosotros nacimos sin ser planificados y que esto ocurre con más frecuencia de lo que imaginamos, indica la presidenta de la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal.

Explica que la diferencia está en que antes el acceso a profesionales de la salud mental perinatal e información basada en evidencia científica eran limitados, "ahora no lo son aunque reconozco que falta mucho por hacer, sin embargo, ya existen respuestas efectivas ante diversas dudas y necesidades respecto a la maternidad y paternidad".

Familia y sociedad

Para ella es relevante hacer saber que el embarazo, aunque sea planeado o no, representa una crisis vital para la mujer, su pareja, la familia y la sociedad, pues implica una serie de factores como:

Las circunstancias en la cuales se presentó dicho embarazo .

. La edad de la mujer.

El apoyo de la pareja y la familia.

El sostén médico.

La situación socio económica.

Situaciones de violencia.

Pérdidas anteriores.

Antecedentes de salud.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/19/ginecologo-realizando-consulta-ultrasonido.jpg El embarazo modifica la estructura cerebral. (FREEPIK)

Diversas investigaciones a través de pruebas de diagnósticos por imagen como la resonancia magnética se pudo evidenciar como el embarazo modifica la estructura cerebral igualmente que su función y organización de las neuronas, además, otras investigaciones ponen de manifiesto el punto de vista psíquico del embarazo, dice Angy Estévez.

Cita a la doctora Monique Bylowsky, psiquiatra francesa, quien destacó el término transparencia psíquica haciendo referencia a la progresiva sensibilidad y vulnerabilidad emocional de las embarazadas y la necesidad de las mismas a nivel inconsciente comprender y entender el vínculo que tuvieron con sus madres para poder vincularse afectivamente con sus hijos.

Bylowsky también hizo hincapié sobre las angustias primitivas, duelos y traumas no resueltos que pudieran llevar a las madres incluso a terminar su embarazo debido a estos recuerdos traumáticos infantiles.

Asimismo, la psicóloga perinatal explica que diversos autores sustentan que a partir del segundo trimestre del embarazo los movimientos del bebé actúan como estímulo proyectivo para que las madres elaboren sus propias ilusiones entorno a la relación afectiva que sostuvieron con sus madres y se construyan las representaciones maternas (Zeanah, Keener, & Anders, 1986).

Agrega que, de acuerdo con el modelo materno que tenga la embarazada será con el cual ella se identificará (mencionado anteriormente por el IESMP), es vital señalar que el vínculo no nace de la noche a la mañana este se va creando con diversas acciones que tendrán que llevar a cabo los padres.

"Siempre promuevo y motivo a las embarazadas asistir a salud mental, de la misma manera que los obstetras, porque la psicoterapia perinatal invita a reorganizar y crear una nueva personalidad, pues una madre no nace, se hace y es producto de su inconsciente, así como también por los siguientes motivos:

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/19/angy.jpg Angy Estévez. (FUENTE EXTERNA)

Psicoeducarse.

Identificar traumas y duelos no resueltos.

Sanar.

Identificar pensamientos desadaptativos.

Vincularse sanamente con su bebé.

Resolución de conflictos familiares.

Inclusión de la pareja.

Reconocer factores de estrés asociados al embarazo.

Identificar factores de riesgo para algún padecimiento en salud mental.

Aprender nuevas habilidades para el nuevo rol.

Preparación para el parto y lactancia.

Angy Estévez, quien fue galardonada con el premio Mujeres que Cambian el Mundo 2023, por su labor en el centro que creó y que dirige "Centro de Atención a la Mujer Embarazada (CAME)", entiende que la maternidad conlleva un cambio de rol, así como la inserción de nuevas responsabilidades, adaptaciones y actitudes.

Ella afirma que el embarazo puede generar dudas y mucho malestar emocional elevando los niveles de ansiedad y generando sentimientos de culpa.

Su recomendación es buscar ayuda profesional para que las embarazadas puedan comunicar sus preocupaciones en un ambiente de confianza preservando su integridad y vivir a plenitud su nueva realidad, y lo más importante que sepan que no están solas.