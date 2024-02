Hay amores que duran para toda la vida y hay otros que son en extremos efímeros. Se acerca el Día de San Valentín, por lo que este es el contexto ideal para hablar de algo tan controversial, en el que pocos se ponen de acuerdo.

Según una publicación de la Universidad de Colima, en México, el amor actúa de manera diferente en hombres y en mujeres, incluso, que el proceso de enamoramiento es más largo en las hembras que en varones: tres años en las chicas y en los chicos hasta seis meses. También se aplica para las rupturas.

Sergio Adrián Montero Cruz, investigador del Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas de la alta casa de estudios, indica que cuando se ama se activan hormonas como las endorfinas y las cannabinoides, por lo que cuando se llega a la plenitud de amar despierta sensación de apego y de pertenencia, que se da en todas las especies.

Es probable que ahí esté el misterio de la duración del amor. En este punto no está de más aclarar que, al referirse al apego y a la pertenencia, lo hace basado en niveles sanos, no como condición de salud mental que llega a provocar daños. Es decir, no para controlar y subyugar sino para cuidar como parte importante de la existencia del ser que ama.

Otra investigación señala que el contexto social actual es el causante de que cada vez el amor dure menos.

Los estudios son muchos, amplios e interesantes, pero a veces confiamos más en lo que nos puede aconsejar una persona desde su propia piel, a uno que lo supo desde la visión de otro. Por ello quisimos preguntar a algunos de los invitados a una velada social sobre ¿qué hacer para que el amor dure?

Recomendaciones

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/11/pareja-haciendo-corazon-manos-orilla-mar.jpg El amor activa hormonas como las endorfinas. (FREEPIK)

Al escuchar las recomendaciones de quienes han amado durante muchos años nos damos cuenta de que el amor solo no es suficiente para mantenerse unidos por largo tiempo, se necesita acompañarlo de otros valores que lo respalden:

Para Antonio Cortorreal es vital la fidelidad y el respeto.

Sarah Rizek recomienda mucha comprensión, complicidad y la buena comunicación.

Eduardo Cruz aconseja administrar las expectativas, cuidándose de pretender cambiar a la otra persona. "Si quieres que el amor dure tienes que querer a la persona como es".

Jenny Taveras coincide con Rizek al darle un gran valor a la comprensión y le atribuye el poder para que sea duradera.

Kitty Heinsen considera que el amor y la comprensión son la fórmula del amor duradero.