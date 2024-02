Katiuska Fernández: "La alegría que tengo en este trabajo es poder contar historias que conectan"

La vida está llena de sorpresas y es imposible saber qué tipo de oportunidades se pueden presentar, pero eso no evita que personas como Katiuska Fernández continúen trabajando y preparándose para no permitir que se desperdicien cuando por fin se presentan.

En el caso de Fernández, joven oriunda de Santiago de los Caballeros, hablamos de una persona que pasó de estudiar medicina en la universidad a incursionar en el área de la comunicación cuando un mentor reconoció en ella el don para comunicar.

A partir de esta decisión, y en poco tiempo, Fernández ha cultivado una carrera repleta de logros, como recibir el reconocimiento de "30 under 30" de Next Gen Collective, y ocupar puestos en reconocidas compañías como la NFL Network y Hulu.

Actualmente labora como jefa de desarrollo y contenido de ESPN y Disney, puesto en el que se sigue esforzando para continuar creciendo como profesional a la vez que trabaja para ofrecer un espacio en el que creadores de diversos orígenes puedan compartir sus historias.

¿Trabajas con la selección del contenido que se compartirá en las plataformas de ESPN y Disney? ¿Qué toman en cuenta durante ese proceso?

Soy directora de desarrollo y mi trabajo específicamente, y el de mi equipo, es buscar el próximo "30 for 30", la próxima película de ESPN, la próxima serie, el próximo podcast narrativo y cortometrajes. Estos últimos serían cualquier contenido de menos de 30 minutos que involucre una historia narrativa.

Nuestro contenido es distribuido a través de la televisión lineal, así como en streaming, principalmente para ESPN+, pero nuestro contenido también aparece en otras plataformas, como Disney+ y Hulu, dependiendo de la oferta de productos que tengas.

Las cosas que tenemos en cuenta durante nuestro proceso de selección varían porque cada una de nuestras marcas tiene su propio mandato. Por ejemplo, "30 for 30" es nuestra marca más antigua y la que realmente se enfoca en narrativas históricas, al menos cinco años después de que ocurrieron los eventos.

¿Qué consejos darías a creadores de contenido latinos que les interesa llevar sus producciones a esas plataformas?

El consejo que daría es realmente asegurarse de que realmente se haya pensado el aspecto creativo (del contenido creado). ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los arcos narrativos? ¿Cuál es el estilo? ¿Qué tiene de especial el socio de producción o el creador nos trae la historia que deberíamos de trabajar con ellos?

Hay un número limitado de historias que se pueden contar en los deportes y realmente se trata del ángulo, el enfoque creativo y estilístico. También se trata del acceso y si tienes el acceso a esos personajes que necesitas para contar la historia de la mejor manera.

Hemos trabajado con increíbles creadores como Spike Lee, pero también somos una organización que no tiene miedo de trabajar con directores y productores primerizos porque nos sentimos cómodos dándoles todo lo que necesitan para producir el mejor trabajo.

¿Qué tan difícil es programar contenido ante un público con gustos cada vez más diferentes y a veces contradictorios?

Esta pregunta es interesante porque el fanatismo deportivo para mí se siente casi como un lenguaje universal. Creo que la gente a menudo piensa en el fandom deportivo como personas que están viendo todos los partidos, personas que realmente están sintonizando cada historia y eso no es cierto.

El placer y la alegría que tengo en este trabajo es poder contar historias que tienen la interseccionalidad, que conectan a personas de todo el mundo y humanizan la experiencia de un deporte que quizás no conozcas mucho, pero te sientas atraído por el atleta o la historia que ocurre ahí.

Eso te atrae y descubres tu fandom.

Creo que una de las cosas que tratamos de tener en cuenta en el área de desarrollo es, por supuesto, producir para nuestros deportes y atletas más grandes, pero también queremos asegurarnos de dejar suficiente espacio para que los favoritos independientes puedan abrirse paso.

También tratamos de dejar espacio para que podamos contar historias y arriesgarnos en cosas que no siempre son el centro de atención porque, al final del día, hay un fanático de los deportes en todos y es cuestión de nosotros, los narradores y distribuidores, asegurarnos de que lo alcancen y lo vean.

¿Qué te convenció a dejar tus estudios de medicina para dedicarte a la comunicación y por qué te enfocaste en los deportes? ¿Los deportes siempre fueron una pasión para ti?

Siempre he sido atlética. Fui criada por una madre increíble que también era soltera y estaba muy ocupada. Así que nos puso en todos los deportes que nos podíamos imaginar para mantenernos ocupadas y también asegurarse de que ella pudiera trabajar en sus dos trabajos, y siempre tuve una pasión por eso.

Mi hermana y yo somos súper competitivas por naturaleza. Ha sido una fuerza impulsora para nosotros. También somos personas muy disciplinadas y creo que los atletas que son realmente increíbles tienen mucha disciplina y saben cómo aplicarse.

Lo que me convenció para dejar la medicina y seguir una carrera en este campo fue la guía de un mentor.

Yo crecí en Luperón, Puerto Plata, y no tenía ninguna visibilidad con nadie que trabajara en televisión. Por conocer a mi jefe, Brian Lockhart, fue que vi esto por primera vez como una posibilidad real para mí.

Él también fue la primera persona que realmente me abrió las puertas y me dio mi primera oportunidad en la NFL Network.

Yo diría que es como un tributo al poder de la tutoría y los mentores, esas personas que pueden verte no por donde estás, sino por lo que puedes aportar, por tus ideas, por tu ética de trabajo, por cómo puedes aplicarte y la perspectiva que traes a una mesa que ya está muy establecida.

Él realmente ha sido una fuerza impulsora y estoy muy agradecida de que me haya dado esa primera oportunidad, que me permitió enamorarme de esta profesión y tener esta trayectoria profesional.

En menos de una década de carrera ya has recibido varios reconocimientos, pero ¿hay algún objetivo en específico que quieres alcanzar?

Me siento muy honrada por todos los premios que he recibido, pero tengo que darle mucho crédito aquí no solo a Brian Lockhart, mi mentor, sino a personas como Santa Brito. Ella realmente expuso mi historia al mundo, lo que llevó a que yo recibiera varios reconocimientos en un par de años.

En cuanto a lo que quiero lograr, solo quiero seguir honrando el trabajo, dar lo mejor de mí misma, ofrecer oportunidades a los demás, arriesgarme con los demás de la misma forma en que otros se arriesgaron conmigo, brindar confianza y espacio y mostrar que ellos también pueden hacer esto.

Muchas veces lo que encuentro es que, a menudo, las personas no se sienten reflejadas en el espacio de trabajo o no ven reflejada la posibilidad de lo que pueden hacer. Si puedo convertirme en una posibilidad o el comienzo de la esperanza para alguien, creo que esa sería mi mayor meta y objetivo.

¿De dónde surgió la inspiración para crear tu fundación, Lazos del Futuro?

Comenzó en la universidad como un retiro que mi hermana y yo queríamos hacer con los jóvenes de la República Dominicana. Fue entre el 2013 y 2014 que hicimos el primer retiro y los jóvenes allí, todos teníamos alrededor la misma edad, fueron increíbles y se sentían muy inspirados.

Nosotras trajimos algunos recursos, ya fueran mochilas o útiles escolares, y luego ellos se convirtieron en líderes en sus propias comunidades, comenzaron a dar charlas y reconocimientos a los demás.

A partir de 2020 presentamos la fundación en la República Dominicana como una organización sin fines de lucro. Por lo tanto, somos una organización certificada. Contamos con dos oficinas: en Santiago y Luperón.

Tenemos miembros en el equipo que ofrecen asesoramiento y orientación a los estudiantes. Nos hemos reunido con todos los padres de los niños que van a la fundación. Les suministramos a todos sus útiles académicos cada año y organizamos conversaciones mensuales con ellos basadas en la educación financiera y otras áreas.

Este año, por primera vez, hemos anunciado que estamos expandiendo la fundación de la escuela intermedia y secundaria para ofrecer a todos nuestros estudiantes becas universitarias completas. Así que actualmente tenemos dos estudiantes en la universidad y 11 que se dirigirán a la universidad en el próximo año y medio.

Estamos muy entusiasmados con el trabajo y mi familia me ayuda mucho porque tengo un trabajo diario que me mantiene ocupada. Estamos tan comprometidos con la fundación que este año mi mamá se mudará a la República Dominicana a tiempo completo para poder dirigir la fundación desde ahí.

¿Cuáles son principales desafíos que enfrenta una mujer latina en el ámbito laboral norteamericano?

Creo que muchas mujeres atraviesan desafíos en todas partes por no ser reconocidas, atribuidas o apoyadas de la manera que deben ser.

Acabo de cumplir 30 años hace aproximadamente un mes y medio y soy muy consciente del hecho de que las mujeres pasan mucho tiempo en casa trabajando y también tienen trabajos a tiempo completo.

Así que diría que algunos de los desafíos de ser una mujer en el deporte, o una mujer que trabaja, son los de tratar de equilibrarlo todo, asegurándome de que estoy intercediendo por mí misma y por los demás a lo largo del camino.

Me siento extremadamente afortunada de tener el liderazgo y el apoyo que tengo.

Siempre he trabajado para líderes que me han visto, que han intercedido por mí, que me han apoyado, que han reconocido las microagresiones y otros elementos a los que nos enfrentamos en el espacio de trabajo y que se han propuesto estar ahí para apoyarme y ayudarme en el camino con esos desafíos.

Si la gente quiere apoyar a las mujeres lo primero es que deberían contratar mujeres.

Son líderes increíbles. He visto a mujeres ser capaces de equilibrar el estar en casa y ser madres y hacer tantas cosas, como mi propia madre, y aun así aportar un nivel de energía, eficiencia y estrategia al lugar de trabajo que es admirable.

Y a las mujeres que a veces no se sienten vistas o reconocidas, les diría que continúen adelante y encuentren personas que les ayuden a crear el espacio que legítimamente se merecen.