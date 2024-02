Constanza, un pueblito lleno de encantos y gente muy cálida

Es pequeño, pero encantador. Así es Constanza, un pueblito que combina elementos naturales y destinos turísticos que lo convierten en un lugar para visitar nueva vez luego de conocerlo por primera ocasión. Esto ocurre especialmente en la época de invierno por las bajas temperaturas que registra en esta estación.

A esta demarcación de la provincia La Vega y ubicada en la cordillera Central se le considera como la ciudad más fría de la República Dominicana y de toda el área del Caribe, conforme a la clasificación climática de Köppen Cfb. Se le conoce como "La Suiza del Caribe".

El aire que se respira en el lugar, los paisajes que posee, que son una mezcla de montañas, extensos bosques (en los que priman los pinos) y los sembradíos de hortalizas, frutas y flores, así como los atractivos turísticos que posee, convierten a este municipio de la norteña provincia La Vega en uno de los favoritos de los amantes del ecoturismo, la naturaleza, el senderismo y el llamado monteo.

Luego de dejar la autopista Duarte, para llegar se toma la carreta Antonio Duvergé, hay una serie de paradas para los amantes de las aventuras. La primera de ellas está en el distrito municipal de Tireo y tiene dos destinos.

Ahí está la famosa bicicleta gigante en la cual los visitantes se realizan fotografías y, en la cual los osados se montan a pesar de su altura. Se llama el "Monumento al Ciclista" y fue construido en el 2019. Está colocado sobre un área de concreto a la cual se sube a través de unos escalones. Detrás de ella, está uno de los tantos paisajes impresionantes del camino al pueblo, aprovechado también para las fotos.

A su lado está una pequeña iglesia en honor a la Virgen de La Altagracia. Ahí, algunos de los visitantes hacen una parada y se toman un rato para a orar o prender una luz a la llamada "protectora del pueblo dominicano". A este templo se le conoce como la "Ermita a la virgen" y los que van a Constanza se paran para pedir protección por la curvilínea carretera.

¿Qué hace especial a Constanza?

Algo que hace de Constanza un lugar especial, aparte de sus atractivos turísticos, es la amabilidad y sencillez de su gente, al igual que su laboriosidad. Cuando se transita por su carretera a ambos lados se observan hombres y mujeres realizando labores agrícolas.

Este pueblo es conocido por la diversidad y cantidad de alimentos y flores que produce, así como los numerosos ríos que posee.

Y, aunque el principal atractivo turístico del municipio es La Pirámide, ubicada en Valle Nuevo en el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier (que es un área protegida), este poblado posee otros lugares que motivan también a nacionales y extranjeros.

Entre estos están el Salto de Aguas Blancas, el Monumento al Ciclista, el Mirador de Constanza, el Santuario al Divino Niño y el famoso Mirador de Constanza, hecho con letras gigantes y de un blanco impecable, que da la bienvenida al lugar.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/22/b3a2c14f-9e60-4f8b-a342-7f1e9bbe2516.jpg El Mirador de Constanza es uno de los destinos favoritos para hacerse fotografías. (SANDRA GUZMÁN)

Además de estos destinos turísticos, a Constanza la hace especial su buen clima y sus exuberantes paisajes, que convierten el trayecto hacia este municipio de La Vega en una vivencia única por el contacto con la naturaleza.

Los lugares y campiñas que posee este municipio son cautivantes, igual que su aire puro, que se convierte en un respiro para los pulmones de las personas acostumbradas a vivir en las grandes urbes. Recorrer este pueblo es una delicia para los amantes de los tesoros ecoturísticos y el senderismo.

El turismo religioso también está presente en este pueblo y se manifiesta con una visita al santuario al Divino Niño y el parador Alto de la Virgen de la Altagracia, donde hay una pequeña iglesia que está en las primeras paradas durante el trayecto, y donde suelen pararse algunos visitantes a rezar una plegaria a la Virgen de la Altagracia y prenderle una luz. También está la iglesia católica oficial del poblado, la cual se encuentra en los alrededores del parque.

Sus maravillosos hotelitos

Además están los hotelitos que tiene el municipio para alojar a sus visitantes. Normalmente poseen pocas habitaciones, los que los hace acogedores. Unos se ubican en el mismo centro del pueblo y otros a pocos kilómetros. Algunos son llamativos por su peculiar decoración, como lo es "La Fuente House Art Space", que es ecléctica y está a 1.2 kilómetros del pueblo.

Otros hospedajes son La Casita del Charro 1 y 2 y Villa Noelia, que se ubica a 3.6 kilómetros del centro, entre decenas que tiene. Lo ideal es reservar el alojamiento antes de viajar, puesto que la demanda es alta en esta época.

Otras de las facilidades de estas estancias es que tienen wifi, parqueos, habitaciones con dos camas (ideales para compartir y ahorrar dinero), piscinas, terrazas. Sus precios por cada noche son accesibles.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/22/d5b698d7-d635-4f6a-91b2-52821e298791.jpg Algunos de los hotelitos deleitan por su decoración. (SANDRA GUZMÁN)

Entre los lugares para comer en el pueblo están "La Casa de Piedra RD Gastro Bar" (abre a las 10:00 a.m.), "Restaurant Aguas Blancas" (abierto desde las 11.00 a.m.), "Montecarlo" (abre a las 11:00 a.m.), entre otros. Además, en el poblado hay lugares de comida criolla, cafeterías y pica pollos.

En busca de los destinos

Ya llegados al pueblo, se suele elegir a qué destinos se irá primero. Algunos prefieren hacen rutas combinadas, comenzando por La Pirámide, luego visitar el Salto de Aguas Blancas, el santuario al Divino Niño Jesús y finalizan con un descanso en el parque para luego hacer un poco de vida nocturna o retirarse a descansar a su lugar de hospedaje.

La Pirámide y Valle Nuevo, naturaleza pura

La visita a La Pirámide está en el parque Valle Nuevo, lugar al cual se llega con cierta dificultad por lo accidentado del camino. Se necesita de vehículos resistentes con tracción.

En el trayecto se disfruta de sus montañas, pinos y sus temperaturas que van descendiendo más a medida que se acerca al destino. Es recomendable ir abrigado en esta época del año.

Además del emblemático monumento que forma una cruz en su centro, en el lugar está la casa que alberga el Centro de Investigación Científica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hay mucha vegetación, un arroyuelo, espacios para escampar, con previo permiso. Para entrar se tiene que pagar RD$150 por persona.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/22/86372f8a-7778-4320-9a70-36562841ee53.jpg La Pirámide fue inaugurada en 1958. (SANDRA GUZMÁN)

El Santo de Aguas Blancas

La visita al Salto de Aguas Blancas es otro destino que muchos buscan por ser único en el país. De hecho, van al pueblo con intenciones de visitar el lugar por la fama de su altura y sus aguas que se observan blancas por la cantidad y la fuerza con que caen a la charca más abajo y en la cual las personas suelen darse un chapuzón, no muy largo porque las aguas son muy frías.

Al lugar se llega a pie por una vereda, que se toma donde ya los vehículos no pueden penetrar. Está llena de vegetación en algunas zonas, por lo que hay que tener cuidado al caminar. Luego hay unas escaleras de madera, en la cual hay un pequeño parador para observar la cascada y a las personas bañándose.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/23/697335d4-45cc-4591-96df-036cf64fe0b3.jpg El Salto de Aguas Blancas tiene una caída de agua de 163 metros. (SANDRA GUZMÁN)

El Salto de Aguas Blancas es el más alto de la República Dominicana, con una altura de 1,680 metros sobre el nivel del mar y y 163 metros de caída de espumosa agua. Su temperatura oscila entre los 12 y 14 grados C y se ubica a18 kilómetros de Constanza.

Mirador de Constanza

El Mirador de Constanza es promovido por la Acaldía del municipio como uno de sus lugares emblemáticos y lo es. Solo hay que permanecer un tiempo en el lugar para ver la cantidad de vehículos que hacen parada en el lugar y cuyos pasajeros, de inmediato, comienzan a hacerse fotografías en las famosas letras que dan la bienvenida a Constanza. La letra T es la preferida para "el figureo".

El paisaje que brinda y la bocada de aire puro y frío forman parte de su atractivo. Realmente es un espacio que recrea a los que lo visitan.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/23/a0a071a9-14d9-42e3-a14b-d3ce457131c1.jpg Las letras Constanza relucen por el blanco puro. (SANDRA GUZMÁN)

El Santuario al Divino Niño

Es otro lugar que los visitantes del pueblo no se quieren perder de visitar, sobre todos los creyentes en su capacidad de conceder milagros en su condición de hijo de Dios, según muchos católicos.

La escultura, ataviada con su característica tuna color rosa, está colocada en una gran explanada, a la cual hay que subir a través de muchos escalones. Ahí hay un gran mirador que permite ver el valle de Constanza.

Fue construida por el escultor dominicano Ramón Ozorio, quien inició la obra en el patio de su casa en el municipio Los Alcarrizos, en la provincia Santo Domingo. Para su elaboración, primero se hizo una estructura metálica, la cual fue rellenada de concreto y luego se revistió de mármol rosa y blanco.

Su entrada es libre de costo, pero tiene una tienda en la cual se venden todo tipo de objetos relativos a la devoción al santo. Abre de lunes a domingo y es visitado por muchas personas, sobre todo los fines de semana.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/23/dn.jpg El Santuario al divino Niño tiene un mirador que premite ver el valle de Constanza. (FUENTE EXTERNA)

La obra fue mandada a hacer por el señor Manuel Antonio Camilo, quien asegura que padeció dos veces de cáncer y que su madre le pedía que le rezara al Divino Niño para que lo sanara y así pasó.

Construyó la obra como una muestra de agradecimiento y fe. Dentro del monumento hay un mural que narra su historia. Se abrió al público en el año 2012.

Parque de Constanza

El parque Central Anacaona está ubicado en el centro del pueblo y es uno de estos lugares que envuelven con su estilo tradicional de los años 60´s. Fue construido por el dictador Rafael Leonidas Trujillo y se llamaba "Radhamés Trujillo" hasta el 1961, cuando cambió de nombre a "Parque Anacaona" tras el ajusticiamiento del tirano.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/22/501745c4-1cf2-49c4-8b97-9f9fff9ddcc0.jpg El Parque Anacaona tiene varios palomares. (SANDRA GUZMÁN)

Tiene una glorieta blanca y frondosos árboles de los cuales cuelgan una especie de musgo que hace parecer que las plantas están llorando. Si tiene la suerte de estar cuando hay luna llena, será testigo de un lugar mágico y nostálgico.

Otro atractivo que posee el lugar son los palomares. Mucho de sus árboles poseen casitas para el refugio de estas aves que son considerada símbolos de paz.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/20/39201c50-5708-4bb0-87f4-e625471ad47a.jpg Parque Anacaona fue construido por el dictador Rafael Leónidas Trujillo y, tras su ajusticiamiento, se le puso el nombre de Anacaona. (SANDRA GUZMÁN)

También tiene varios senderos y áreas de descansos y un pequeño puente peatonal que permite cruzar de un lugar a otro. Antes tenía un lago que bordeaba varias de sus áreas.

En el parque hay vendedores, niños jugando, grupos de amigos hablando de política o béisbol, amigos tomándose un trago, familias compartiendo. Ese parque es la representación de una estampa dominicana.

Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes

En los alrededores del parque está la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes Casa Parroquial. Es un templo católico fundada en el año 1953. Su arquitectura es impresionante.

La construcción del templo y el parque están unidas en un mismo territorio.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/22/5ba557e4-0e92-4645-925a-b82be0e63045.jpg La Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes es una obra aequitéctonica. (SANDRA GUZMÁN)

Un pueblo de gente amable

El que va a Constanza se encuentra con muchos gestos de amabilidad y simpatía de parte de sus lugareños.

A los constanceros no le molestan los turistas y comparten con ellos con una gentileza innata, a tal punto que los conductores ceden el paso cuando los transeúntes están en una vía para cruzarla. También les gusta ayudar a los que los visitan, tienen buen carácter y son amigos de compartir y hablar con todos los que los abordan de cualquier tema. Son personas de carácter sencillo.

Otra característica del pueblo es la limpieza que prima en él. Se puede decir que no tiene basura acumulada, además de que es muy ordenado.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/22/37cb6f61-26c0-4fdf-95d1-3b13544f4288.jpg Constanza es un pueblo muy limpio. (SANDRA GUZMÁN)

Detalles del pueblo Constanza fue fundada en 1894 y en 1909 fue convertida en común o municipio. Tiene 850.4 km2, de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadísticas publicado en junio de 2022 (enlace del sitio). Pero ese espacio es suficiente para albergar otros tesoros que con los años se han convertido en destinos favoritos de muchos. Su población es de 59,052 personas, conforme al Censo de Población y Vivienda de 2010. El clima de Constanza, uno de sus atractivos, es de 25.7 grados Celsius, temperatura máxima, y 14.1 C, la mínima. Estas cifras descienden mucho en invierno: entre 12, 7 y 3 grados en el pueblo y en Valle Nuevo se reduce a bajo 0. En enero de este 2024 descendió a 10 grados bajo cero, la temperatura más baja en dos décadas. Constanza está a 146 de kilómetros de Santo Domingo (que aloja la capital dominicana). Se puede decir que su trayecto es corto. Se toma menos de horas para llegar desde este punto, dependiendo de las paradas que se realicen en el recorrido. Ya en el pueblo es una tentación detenerse en algunos lugares.

Significado de Constanza

La palabra Constanza tiene el significado de "nombre propio femenino" y viene del latín constantia que es igual a "cualidad del que está completamente bien parado", publica el portal etimologíadechile.net .

Otra versión dice que Constanza es una adaptación hispana de Constantia, que es la versión femenina del nombre en latín Constancio, que significa constante o firme.

Mapa interactivo

Este mapa muestra los atractivos de Constanza, ubicación, fotografías y otros detalles. Solo se debe dar un clic y se obtiene la información. Se le puede dar zoom para una mejor lectura y comprensión.