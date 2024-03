La comunicadora Tania Báez, quien se autodefine como "mentora de mujeres para hacer de la madurez la etapa más espléndida", hizo una nueva reflexión en sus redes sociales y esta vez se trata de cómo empezar de nuevo.

En un breve mensaje, recomienda invertir en uno mismo en todos los aspectos: social, personal, espiritual y profesional.

"Para que cuando llegue el momento de tener que soltar a esa persona, a ese proyecto, ese lugar, tengas muletas en las que sostenerse, que posteriormente se van a convertir en tus alas", explica en el video que ya supera las 150 mil reproducciones en Instagram.

Báez reconoció que se empieza de nuevo muchas veces en la vida porque la misma vida pone varios retos de soltar proyectos, personas, lugares y circunstancias.

"A mí me ha tocado muchísimas veces tener que hacerlo y no voy a negar que no es fácil, porque nos acomodamos en lo conocido, aunque muchas veces no sea lo más conveniente. Normalizamos muchas situaciones para quedarnos ahí en ese terreno que ya manejamos", puntualiza.

Y se pregunta: "¿Qué es lo que hay que hacer para que cuando nos corresponda comenzar de nuevo, poder hacerlo con herramientas?"

A lo que agrega que siempre les aconseja a las mujeres que mentorea, que pongan las luces sobre ellas, el reflector de su vida y que se ocupen de tener su tribu de apoyo, es decir, amigos, aunque tengan su pareja, no soltar a sus amigos.

"Les doy tiempo y prioridad al desarrollo de nuevas habilidades, tener proyecto de vida profesional, personal, ocuparse de su salud física, ocuparse de sí mismas, invertir en verse bien, porque no se habla de eso, pero las mujeres cuando nos vemos bien por fuera es un reflejo de que por dentro también nos estamos ocupando de nosotras mismas", indica.

Explica que entre lo que se ve por fuera, muchas veces, y el reflejo de lo de adentro, hay una correspondencia entre ambas cosas. "Otras veces no, pero sí en la mayoría de los casos".