Kate Middleton no es la única: los famosos y los "errores" del photoshop

En su intento por acabar con las especulaciones sobre su salud, el Palacio de Kensington solo ha generado más polémica.

Este fin de semana, la residencia de los príncipes de Gales publicó la primera fotografía de Kate Middleton desde que fuese sometida a una operación el pasado enero por razones que no se han especificado.

Sin embargo, muchos se percataron de que la tierna fotografía de Kate junto a sus tres hijos estaba manipulada digitalmente. Poco después, la propia princesa de Gales reconoció que estaba retocada y pidió disculpas.

"Como muchos fotógrafos aficionados, experimento ocasionalmente con la edición (de fotos)", dijo a través de la cuenta de los príncipes de Gales en la red social X.

Otros famosos

Retocar las fotos para "mejorarlas" es una práctica común entre las celebridades. El problema se presenta cuando se abusa de este recurso. Algunos famosos han sido víctimas del uso desmedido del photoshop e incluso han alzado su voz en contra de esta práctica.

Kate Winslet

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/11/kate-photoshop.jpg

En 2003, la actriz denunció que su fotografía para la portada de la revista GQ había sido alterada. Además de que la adelgazaron, la hicieron lucir más esbelta. "El fotógrafo me dio una polaroid de la sesión y puedo asegurar que han adelgazado mis piernas casi un tercio. El retoque es excesivo. No soy así y, lo más importante, no quiero serlo", dijo en ese entonces a la BBC.

Y la lucha de Kate contra el photoshop no terminó ahí. Posteriormente firmó un contrato con L'Oréal con una claúsula en la que prohibía la alteración de sus fotos. "Es algo importante para mí, porque siento que tenemos una responsabilidad con las generaciones de mujeres más jóvenes", comentó Winslet a E! News.

El príncipe William

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/11/william-portada-hello.jpg

El príncipe William fue la portada de la edición de febrero de 2010 de la revista "Hello!". A más de uno sorprendió que en la foto el cabello del actual heredero al trono lucía muy diferente a la realidad: además de que no tenía sus características entradas, en lugar de rubio era marrón, haciéndolo lucir mucho más joven.

Zendaya

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/11/zendaya-photoshop.jpg

En 2015, Zendaya protagonizó una sesión fotográfica para la revista "Modeliste". La actriz se sorprendió al ver que en las fotos publicadas su cuerpo lucía muy diferente a cómo es realmente.

"He tenido una nueva sesión hoy y me he sorprendido cuando he visto que mis caderas y mi torso, propios de una chica de 19 años estaban bastante editados", escribió en Instagram en ese momento.

"Estas son las cosas que hacen que las mujeres sean conscientes de sí mismas, que se crean los ideales poco realistas de belleza que tenemos. Cualquiera que sepa quién soy, sabe que estoy a favor del amor sincero y puro. Así que me propuse enseñar la imagen real (lado derecho) y me encanta", agregó.

Ante el disgusto de Zendaya, el editor de la revista culpó a "una compañía de edición independiente", resolvió el problema y restauró la foto original para su publicación.

"Modeliste aboga por una imagen corporal positiva, el amor propio y el empoderamiento de las mujeres", escribió Amy McCabe, editora en jefe, en una carta abierta. "Todos somos hermosos y únicos a nuestra manera, y es a través de estas diferencias que nos convertimos en quienes somos como individuos".

Meghan Trainor

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/11/meghan-tarinor.jpg

La cantante también ha sido víctima del photoshop. En 2016, Trainor publicó dos imágenes comparando cómo luce realmente y cómo la hicieron ver en su video musical "Me Too" sin su consentimiento.

"Me pusieron Photoshop de mi*rda y estoy tan harta de eso que lo he quitado hasta que lo arreglen", explicó en Snapchat. El problema se solucionó ese mismo día: el estudio lanzó la versión del video sin su cuerpo editado.

Karol G

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/11/karol-g-gq.jpg

Uno de los casos más recientes de quejas por abuso de retoque fotográfico es el de Karol G, quien en abril de 2023 compartió con sus seguidores su disgusto con una portada para la revista GQ que "no la representa".

"No sé ni por dónde empezar este mensaje... Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", escribió la Bichota.

En la foto publicada por la revista, la cara de la colombiana está altera, con unos pómulos y clavícula notablemente más pronunciados. El cuerpo también habría sido sometido a retoques para hacerla ver más delgada y esbelta.