Festival Grito de Mujer: Conciencia y Empoderamiento

Acrópolis Business Mall se convirtió en el epicentro del evento: la decimocuarta entrega del Festival Grito de Mujer.

Este festival, que se lleva a cabo en 36 países durante el mes de marzo como parte de las iniciativas Generación Igualdad de la ONU Mujeres, tuvo como objetivo concientizar sobre la violencia contra la mujer y ofrecer herramientas esenciales para identificar y abordar este grave problema.

El evento, coordinado por Nelsy Pérez, fundadora de M The Market Comunidad Emprendedora, y Bianna Peña, fundadora de An Inspiring Mom, contó con el apoyo del equipo Grito de Mujer República Dominicana, la Fundación Mujeres Poetas Internacional MPI, Inc. y la colaboración de Acrópolis Inspira.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/27/de-izquierda-a-derecha-nelsy-perez-maxima-hernandez-geraldo-el-cuervo-mercedes-gennie-redondo-bianna-pena.jpg Nelsy Pérez-Máxima Hernández-Geraldo El Cuervo Mercedes-Gennie Redondo-Bianna Peña (FUENTE EXTERNA)

Desde el inicio, el festival prometió ser una experiencia enriquecedora y dinámica para todos los asistentes. Con una agenda diversa y emocionante, el público pudo participar en una serie de actividades diseñadas para informar, inspirar y empoderar.

"Arte en Coro"

Desde pintura con el proyecto "Arte en Coro" hasta sesiones de zumba con el coreógrafo venezolano George Dance, pasando por lecturas de versos y performances poéticas a carga de talentosos artistas como Nathalia Herrera, el evento ofreció una amplia gama de actividades para todos los gustos.

Los paneles de discusión fueron otro punto destacado del festival, abordando temas como los mitos y realidades sobre la violencia contra la mujer, la violencia económica y las causas del feminicidio. Con la participación de destacadas expertas y líderes de opinión, estos paneles brindarán perspectivas valiosas y provocarán reflexiones profundas entre los asistentes.

Charla 100% Humana

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/27/55013143999-4.jpg

Una de las charlas más conmovedoras fue la "Charla 100% Humana", impartida por Gisel Castillo, Mentora de Women Met Latam, que invitó a las participantes a conectarse con su niña interior y explorar el poder de la sanación a través de la aceptación.

El aspecto artístico del festival también dejó una impresión duradera, con dramatizaciones de poemas y actuaciones musicales que capturaron la esencia del mensaje de solidaridad y resistencia.

El cierre del evento, con la interpretación magistral de Yanet Reynoso Sánchez, resonó en todo el salón, dejando a los asistentes con un sentimiento de esperanza y determinación.

Además de las actividades dentro del evento, el festival también ofreció la oportunidad de apoyar a mujeres emprendedoras y mostrar solidaridad con la causa a través de la exhibición de productos y servicios.

La décimocuarta entrega del Festival Grito de Mujer fue mucho más que un evento; fue un llamado a la acción, una celebración de la resistencia y un recordatorio de la importancia de trabajar juntos para erradicar la violencia contra la mujer.

Para obtener más detalles, videos y fotografías del evento, los interesados pueden seguir al festival en sus redes sociales o visitar su página web en www.gritodemujer.com .