Secretos de longevidad revelados por John Alfred Tinniswood

John Alfred Tinniswood y su longevidad, reconocido por el Libro Guinness ( (LIBRO GUINNESS DE RÉCORDS MUNDIALES VIA AP )

El hombre más longevo del mundo dice que el secreto de una larga vida es suerte, moderación y comer "fish and chips" (pescado y papas fritas).

John Alfred Tinniswood, quien tiene 111 años, ha sido confirmado por el Libro Guinness de Récords Mundiales como el hombre más viejo del mundo. Ello, luego de la muerte hace pocos días del venezolano Juan Vicente Pérez, quien tenía 114.

Gisaburo Sonobe de Japón, quien era el segundo más longevo, falleció el 21 de marzo a los 112 años de edad.

Tinniswood recibió el jueves un certificado del Libro Guinness de Récords Mundiales en el hogar de cuidados donde vive en Southport, en el noroeste de Inglaterra.

Nacido en Liverpool el 26 de agosto de 1912, pocos meses después del hundimiento del Titanic, Tinniswood vivió dos guerras mundiales y sirvió en el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial.

El contador jubilado y bisabuelo dijo que la clave para una larga vida es la moderación. Nunca fuma, rara vez bebe y no se apega a ninguna dieta en particular, aparte de cenar "fish and chips" una vez por semana.

"Si bebes demasiado o comes demasiado o caminas demasiado — si haces cualquier cosa demasiado — eventualmente vas a sufrir", dijo Tinniswood al Libro de Récords Mundiales.

Pero al final de cuentas, aseveró, "es pura suerte. Vas a vivir mucho o vas a vivir poco, y no hay mucho que puedas hacer al respecto".

La mujer más longeva del mundo En un hito impresionante que ha capturado la atención del mundo entero, Maria Branyas, residente en España, ha marcado otro año en su notable vida. Reconocida como la mujer más longeva del mundo desde el 17 de enero de 2023, y ahora la 11ª persona más anciana de la historia, Maria celebra su 117º cumpleaños con gracia y vitalidad.El lunes 4 de marzo, en su hogar en Santa Maria del Tura en Olot, ubicada en Girona, en Cataluña, Maria Branyas se reunió con sus seres queridos y el personal del centro que la cuida con dedicación. Nacida en 1907 en San Francisco, California, pero con raíces familiares en España, Maria ha llamado a esta tierra su hogar desde que era una adolescente.Hace poco más de un año, Maria Branyas atrajo la atención internacional al convertirse en la persona viva más longeva del mundo, con 115 años, según el Libro Guinness de los Récords, después del fallecimiento de la francesa Lucile Randon, a los 118 años. Mientras tanto, el récord mundial está firmemente en manos de Jeanne Calment, quien alcanzó la notable edad de 122 años y 164 días en agosto de 1997.A pesar de los desafíos que han surgido con el paso de los años, Maria Branyas mantiene una mente aguda y una salud envidiable, con apenas unos pocos achaques y una memoria prácticamente intacta. Aunque su movilidad se ve limitada y depende de una silla de ruedas para desplazarse, ella se describe a sí misma como "casi perfecta" y no sufre de ninguna enfermedad ni dolencia grave.Con el próximo mes de mayo marcando otro hito en su extraordinaria vida, Maria Branyas está a punto de ingresar en el selecto grupo de las 10 personas más longevas de la historia. Su secreto para una vida larga y saludable sigue siendo un misterio para muchos, pero su alegría de vivir y su amor por la vida han inspirado a generaciones enteras a vivir con pasión y determinación. En su cumpleaños número 117, el mundo celebra la vida de Maria Branyas, un testimonio viviente de la resiliencia y la fuerza del espíritu humano.