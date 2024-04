Vuelve Wings For Life World Run la mayor carrera benéfica del mundo

Se abren inscripciones para el Wings For Life World Run, carrera que reune a cientos de miles de corredores. ( FUENTE EXTERNA )

Ya está oficialmente abierta la inscripción para la 11ª edición de la carrera más grande e inclusiva del mundo, Wings for Life World Run, a celebrarse el próximo domingo 5 de mayo del 2024. En la República Dominicana, el evento se realizará en El Jardín Botánico a las 7:00 de la mañana.

Wings For Life World Run es una oportunidad para todo que alguna vez haya querido formar parte de algo verdaderamente global.

Corredores, senderistas y usuarios de sillas de ruedas de todos los rincones del planeta sentirán la conexión al participar simultáneamente en un formato divertido y único.

Y aunque cada uno marcará su propio ritmo, con sus propios objetivos, todos estarán ayudando a encontrar una cura para la lesión medular, porque el 100% de las cuotas de inscripción y las donaciones se destinan a la investigación vital de la médula espinal.

Desde la primera Wings for Life World Run en 2014, el evento ha recaudado hasta la fecha más de 46,7 millones de dólares, con 1.293.716 participantes inscritos que han recorrido 11.839.989 kilómetros en más de 195 países de los siete continentes.

Sólo en la edición de 2023 se alcanzó la cifra récord de 206.728 participantes, y el objetivo para 2024 es superar ese listón con una participación aún mayor.

Como siempre, el 100% de las inscripciones se destinará a la investigación de la médula espinal. El evento es la principal recaudación de fondos para la fundación sin ánimo de lucro Wings for Life, que financia prometedoras investigaciones y ensayos clínicos sobre la médula espinal.

Los avances de estos estudios ya están cambiando vidas, por lo que salir a correr un solo día de mayo puede marcar la diferencia en la búsqueda de una cura.

La importancia de participar

Indistintamente de si corren, rueden en silla de ruedas, hagan footing o simplemente caminen, todos los participantes en la Carrera Mundial Wings for Life empiezan exactamente en el mismo momento, a las 7:00 am hora dominicana, pero no corren hacia la línea de meta, sino que huyen de ella.

La dinámica consiste en que los participantes son perseguidos por el característico "Catcher Car", que les da 30 minutos de ventaja.

Cuando esta línea de meta móvil les adelanta, han completado con éxito su carrera, hasta que el último hombre y la última mujer en ser atrapados son nombrados campeones mundiales.

El formato del "Catcher Car" significa que todo el mundo, independientemente de su forma física, puede estar seguro de terminar la carrera. Pero eso es sólo parte del atractivo.

La Wings for Life World Run es tan accesible porque cada persona puede elegir no sólo dónde, sino también cómo quiere participar, y sus resultados cuentan por igual en la clasificación mundial.

Una app para correr

La aplicación Wings for Life World Run hace que sea fácil correr prácticamente en cualquier lugar, perseguido y motivado por un Coche Catcher Virtual al que pone voz un nombre famoso.

Para los que prefieren establecer su propio recorrido, la aplicación Wings for Life World Run permite empezar la carrera dondequiera que se encuentren.

Una opción popular para los que quieren utilizar la aplicación, pero no correr solos es un evento de carrera.

Una participación global

Organizados localmente desde Australia a Brasil, desde Japón a Eslovaquia, y en muchos otros países de todo el mundo, ya hay más de 30 App Run Events en los que participar, y se añadirán muchos más antes del día de la carrera.

Para iniciar el proceso de inscripción para la edición 2024 de la carrera en República Dominicana solo hay que acceder al portal del evento.