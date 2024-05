Cuidado, los suplementos de aceite de hígado de pescado podrían no ser tan saludables como piensas

Los suplementos de aceite de hígado de pescado son conocidos como una fuente de ácidos grasos omega-3 y vitaminas A y D que también provee beneficios para la salud cardiovascular, la función cerebral y ayuda con la reducción de la inflamación.

Además, también ofrece beneficios adicionales para la salud como fortalecer el sistema inmunológico y la regulación del calcio en el cuerpo.

Aun así, un reciente estudio publicado en la revista BMJ Medicine advierte sobre los posibles efectos dañinos causados por el consumo de estos suplementos, ya que pueden aumentar el riesgo de sufrir un derrame cerebral por primera vez y fibrilación auricular entre personas con buena salud cardiovascular.

Este estudio analizó datos de más de 41,000 personas de entre 40 y 69 años en el Reino Unido. Casi un tercio de esas personas, que fueron seguidas durante un promedio de 12 años, confirmaron el uso de suplementos de aceite de pescado con regularidad.

En el caso de las personas sin problemas cardíacos, el uso regular de suplementos de aceite de pescado se asoció con un riesgo 13% mayor de desarrollar fibrilación auricular y un riesgo 5% mayor de sufrir un derrame cerebral.

"Es más, los estudios de los últimos 10 años no han sido muy positivos para el aceite de pescado de venta libre, demostrándose que éste no tenía ningún beneficio o, en algunos casos, podía resultar perjudicial, como en el caso de los accidentes cerebrovasculares y la fibrilación auricular. Eso no es nuevo", comenta el Dr. Andrew Freeman, director de prevención cardiovascular y bienestar del National Jewish Health en Denver.

De hecho, el nuevo estudio resaltó que las personas con enfermedades cardíacas existentes al comienzo de la investigación tenían un riesgo 15% menor de progresar de fibrilación auricular a un ataque cardíaco y un riesgo 9% menor de progresar de insuficiencia cardíaca a la muerte cuando consumían aceite de pescado con regularidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/24/pexels-readymade-3850722.jpg

Los riesgos del consumo irresponsable

A la hora de consumir los suplementos de aceite de hígado de pescado es sumamente importante tomar en cuenta dos detalles: el uso excesivo y la calidad de estos productos.

Por ejemplo, el consumo excesivo de Vitamina A puede causar una toxicidad conocida como hipervitaminosis A y, en el caso de mujeres embarazadas, puede causar malformaciones congénitas.

Asimismo, existen productos de hígado de pescado que pueden ser perjudiciales para la salud porque contienen contaminantes como mercurio, dioxinas y bifenilos policlorados (PCBs). Por eso es importante elegir productos de alta calidad y de marcas reconocidas que someten sus suplementos a pruebas de contaminantes.

De todas formas, antes de consumir suplementos de aceite de hígado de pescado lo más recomendable es consultar con un médico u otro profesional de la salud para evitar estos riesgos, especialmente si se toman otros medicamentos.