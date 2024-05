Celebran segunda edición del Festival Gastronómico Europeo

En el marco del mes de Europa, la EuroCámara de Comercio de la República Dominicana, en colaboración con la Delegación de la Unión Europea, celebró el Festival Gastronómico Europeo 2024.

Este evento inaugural, que tuvo lugar el sábado 25 de mayo en el Centro Cultural Domínico-Alemán, reunió a destacadas figuras y ofreció una experiencia culinaria sin igual.

El evento inaugural contó con la presencia de la embajadora de la Unión Europea en el país, Katja Afheldt, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y Jean Marco Pou, presidente de la EuroCámara de Comercio de la República Dominicana.

Jean Marco Pou destacó que el festival "servirá para resaltar la importante contribución de la comunidad europea a la diversidad cultural y culinaria de la República Dominicana," subrayando el objetivo de acercar las culturas dominicanas y europeas.

Una experiencia gastronómica única

El festival presentó un espacio gastronómico que reunió lo mejor de la cocina europea, incluyendo más de 15 mercadillos de comida y una variada oferta de bebidas de países como Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Portugal y los Países Bajos.

Los asistentes pudieron disfrutar de una amplia gama de platillos y bebidas que reflejaban la riqueza y diversidad culinaria de Europa.

Fortaleciendo los lazos

La embajadora Katja Afheldt, quien también es presidenta honoraria de la EuroCámara, enfatizó la importancia de estos eventos para fortalecer las relaciones culturales entre Europa y la República Dominicana. Aplaudió la diversidad de platillos y culturas presentes, destacando el valor de la convivencia y el intercambio cultural.

Un evento gratuito

El festival, abierto al público de manera gratuita, invitó a los ciudadanos a disfrutar de un día entero de actividades culturales y gastronómicas en el corazón de la Zona Colonial.

La alcaldesa Carolina Mejía expresó su agradecimiento a la EuroCámara por la organización de este evento por segunda vez y destacó el impacto positivo de estas iniciativas en la comunidad.

Mejía también elogió al equipo directivo liderado por Jean Marco Pou, destacando el dinamismo y liderazgo joven que impulsa la EuroCámara. En su discurso, ofreció el Monumento Fray Antón de Montesinos como sede para futuras ediciones del Festival Gastronómico Europeo, subrayando su compromiso con el evento.

Empresas participantes

La segunda edición del Festival Gastronómico Europeo reunió a una diversidad de empresas que ofrecieron sus productos y servicios, entre ellas: La Zarina, Beer and Co, Cultura Cervecera, Puros de Hostos, RARF Globalbrands, Cervecería Proost Dominicana, Mercatodo, Granier República Dominicana, JAM2 KARIBIK F&B, Made in Portugal, Oleoteca Market, TotalEnergies Renewables, WaffleDo, VYTAL República Dominicana, Special Food y Modela Bistro, entre otros.

Un puente entre Europa y la República Dominicana

El Festival Gastronómico Europeo 2024 tuvo como objetivo principal acercar a los ciudadanos dominicanos a la cultura, gastronomía y diversidad de los países europeos.

entre Europa y la , celebrando la riqueza y diversidad de ambos continentes. Este evento no solo celebra la gastronomía europea, sino que también resalta la importancia de la colaboración y el intercambio cultural, creando un puente que une a las comunidades y promueve una mayor comprensión y apreciación mutua.