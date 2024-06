Documental "El libro de los abrazos", el trabajo infantil desde un enfoque de soluciones

Cada 12 de junio, con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Fundación La Merced realiza campañas y actividades para visibilizar y crear consciencia sobre esta práctica que sigue siendo una realidad en República Dominicana.

Este año no es la excepción. Bajo el lema "Abraza la niñez", la entidad inicia las conmemoraciones de la fecha con el preestreno del documental "El libro de los abrazos", dirigido por el documentalista español Alberto Plá, en colaboración con la ONG Manos Unidas.

Se trata de una película que retrata la historia de la fundación, su proyecto educativo y la labor que realizan para disminuir el trabajo infantil en suelo dominicano. La intención es abordar este flagelo social, que afecta al 3.8 % de niños y adolescentes del país, desde un enfoque de soluciones.

Así lo refiere el padre Tomás García, vicepresidente ejecutivo de Fundación la Merced, quien comenta que para él era importante que esta obra, más que centrarse en la problemática, se enfocara en cómo cuando varias voluntades se unen, es posible lograr grandes cambios.

"Luego de ver el documental ´Canillitas´ (de Raúl de la Fuente), que aborda el trabajo infantil, es cuando me comunico con Alberto y le digo que, si íbamos a hacer un documental, teníamos que darle la vuelta, para centrarlo en la solución", dice.

"Son más de 600 niños los que vamos acompañando cada día, y este milagro, porque así lo vemos, es posible gracias a la ayuda de la familia, de la comunidad y de un equipo de colaboradores", agrega.

Precisamente ese compromiso que asumen los colaborados y padrinos de la fundación para luchar contra el trabajo infantil fue lo que más le impactó a Alberto del proceso de realización del documental.

"Yo he rodado para muchos países y para muchas organizaciones, y en ningún país se ve ese contacto directo de la fundación con las personalidades que se involucran, no por imagen, sino de corazón por la causa", asegura el periodista. "Otros trabajos son más profesionales, este no digo que no lo sea, pero aquí trasciende".

El mensaje con el que el también periodista quiere que se quede todo aquel que vea "El libro de los abrazos" es que la fundación y todas las personas que se suman a su casa están cambiando la historia del país. "Al final, cambiar la niñez, es cambiar el mundo, es cambiar República Dominicana, es un virus que se va expandiendo", concluye.

Proyección

El documental "El libro de los abrazos" se estrena este miércoles 12 de junio a las 7:00 de la noche en la Sala Aída Bonnely de Díaz del Teatro Nacional. El 27 de junio, la película se presentará en Valencia (España) y se espera que en septiembre llegue a Madrid.

Los interesados en ser parte de la campaña "Abraza la niñez" de Fundación La Merced pueden adquirir la camiseta alusiva en las tiendas de calzado Los Muchachos de Ágora Mall y Galería 360 por un costo de 1,000 pesos. Estarán a la venta durante todo el mes de junio.