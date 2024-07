Scape Wellness, disfruta del bienestar en la comodidad de tu hogar

Vivir la misma experiencia relajante de un spa desde la comodidad de tu hogar. Eso es lo que promete Scape Wellness, una aplicación de masajes y faciales a domicilio que gana terreno en República Dominicana.

La idea y la empresa nació en México gracias a la necesidad de hacer perdurable la sensación de bienestar que una persona obtiene después de recibir un masaje en un spa.

"Normalmente cuando vamos a un spa y recibimos un masaje lo que más deseamos es quedarnos tranquilos y disfrutar de esa sensación de bienestar. Sin embargo, salir del establecimiento, tomar el auto y regresar a casa con ese ´tapón´ mata toda la experiencia", comenta Daniela López, country manager de Scape Wellness.

Pensando en eso fue que Helle Jeppson, su fundadora, decidió fusionar la practicidad de la tecnología con la posibilidad de recibir masajes a domicilio On Demand.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/30/scape-wellness.jpeg

"No hay tapones, no hay que esperar afuera... No hay ruidos, ni molestias. Es tu espacio y eso no tiene precio" Daniela López Country manager de Scape Wellness “

El proyecto fue tan exitoso en México que diferentes empresas y personas decidieron invertir en Scape, logrando así la expansión en Colombia, Chile y República Dominicana.

En el país iniciaron sus operaciones de manera formal en febrero de 2024. En estos pocos meses la plataforma ha tenido un gran impacto, superando las expectativas.

"La aceptación ha sido realmente fuera de lo esperado... Hemos tenido un crecimiento promedio desde que comenzamos de 150 % mensual en servicios", comenta López, agregando que trabajan con grandes empresas del país.

La experiencia

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/30/scape-wellness-2.jpeg

Además de Santo Domingo, la aplicación tiene cobertura en Samaná, Punta Cana y, a partir de agosto, en Santiago.

A través de la app, Scape ofrece masajes relajantes, prenatales, de tejido profundo y deportivos, tanto individual como en pareja. También brindan servicios para faciales de hidratación y limpieza profunda.

Conscientes de que el bienestar laboral es clave para lograr un entorno de trabajo saludable, como parte de su oferta corporativa ofrecen "mimos" de 10 a 15 minutos a los colaboradores de empresas a través de sillas y masajes Shiatsu, una técnica japonesa basada en la dígito-presión.

"Con esto se generan ambientes con menor carga de estrés, lo que repercute en el bienestar personal y laboral", concluye López, quien agrega que los masajes más demandados en sentido general son los de tejido profundo y relajantes.