Día Internacional de la Montaña Rusa: ¿qué conoces de esta popular atracción?

Adrenalina, emoción y un sinfín de reacciones envuelven el hecho de subirnos en una montaña rusa, pues esta es una de las atracciones principales y una de las preferidas en los parques de diversiones, por lo que se convierte en una experiencia entretenida para unos y aterradora para otros.

Es por ello que con la finalidad de celebrar esta atracción presente en ferias, parques temáticos y parques de atracciones fue instaurado el Día Internacional de la Montaña Rusa. Esta efeméride fue creada por iniciativa de la organización American Coaster Enthusiasts.

Nacen en el siglo XIX

Fue Marcus Adna Thompson quien patentó la primera montaña rusa el 20 de enero de 1885. Asimismo, la montaña rusa más antigua surgió en el siglo XVII, en San Petersburgo (Rusia).

En este sentido, el 16 de agosto de 1898 Edwin Prescott, un diseñador de Massachusets, patenta la primera montaña rusa con bucles, "Loop The Loop".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/16/ce1d6d8f32e7e24dafbe1fb3cdbceb44.jpg

Su diseño se trataba una cadena de elevación para el vagón y ruedas de goma. Debido la acción centrífuga de su diseño elíptico, disminuyó las fuerzas de gravedad, facilitando que los vagones permanecieran en su lugar.

Te puede interesar Disney World inaugurará la montaña rusa Tron Lightcycle/Run en abril próximo

En 1919 se añade en el vagón ruedas que van por debajo de la vía, lo que da paso a que se alcancen grandes velocidades. Actualmente es el sistema que se utiliza.

El nombre de montaña rusa se debe a que los primeros parques de diversiones se desarrollaron en Rusia durante el invierno. Consistían en grandes toboganes de madera que descendían con trineos deslizables sobre la nieve.

Las más famosas

En tanto, la montaña histórica más conocida del mundo se llama Cyclone. Fue inaugurada en Coney Island (Brooklyn, New York), en el año 1927, en tanto, la primera montaña rusa invertida del mundo, conocida como Batman The Ride, fue abierta al público en 1992 en el parque de atracciones Six Flags Great America, en Illinois.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/16/cyclone.jpg Cyclone en Coney Island. (FUENTE EXTERNA)