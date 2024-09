Así puedes mejorar el hábito de la lectura

Leer más puede ser una gran manera de aprender nuevas cosas, expandir tus conocimientos y mejorar tus habilidades de lectura.

Si quieres leer más e incorporar el hábito de manera definitiva, en reconocimiento al Día Internacional de leer un libro te damos estos seis consejos que puedes incorporar en tus hábitos diarios.

1. Establece un objetivo de lectura

Marcarte un objetivo de lectura te dará una meta a la que aspirar y te ayudará a motivarte para leer más. Puedes establecer un objetivo de lectura en términos de número de libros o páginas por mes o semana.

2. Encuentra libros que te interesen

Si no disfrutas lo que estás leyendo, es más probable que te desanimes y dejes de leer. Trata de encontrar libros que te interesen y te mantengan motivado para seguir leyendo.

3. Busca momentos para leer

Intenta encontrar momentos durante el día en los que puedas leer. Puede ser durante el desayuno, en el transporte público o antes de acostarte.

4. Únete a un club de lectura o grupo de discusión

Únete a un club de lectura o grupo de discusión puede ser una gran manera de mantenerte comprometido con la lectura y compartir tus pensamientos y opiniones con otros.

5. Considera la lectura en línea

Si no tienes tiempo para ir a la biblioteca o comprar libros, considera la lectura en línea. Hay muchas plataformas en línea que ofrecen libros electrónicos y artículos de revistas de forma gratuita.

6. Deja los libros que no te motiven

A veces, nos encontramos con libros que simplemente no nos enganchan o no cumplen nuestras expectativas. En estos casos, no hay nada de malo en reconocer cuando un libro no es de nuestro agrado y tomar la decisión de abandonarlo.

De hecho, abandonar un libro que no nos está gustando puede enriquecer nuestra experiencia de lectura, ya que nos permite ahorrar tiempo y dedicarnos a libros que realmente disfrutemos.

