Hoy, de postre ¡chocolate!

Nutritivo e intenso este “alimento de dioses”, conocido así por los aztecas, es un estimulante para nuestro cerebro, con la producción de endorfinas, fundamentales en la percepción del placer. ¡Cómo no iba a tener su propio día un alimento tan especial!

El Día Internacional del Chocolate nació en un principio el 7 de julio de 2010 cuando la Organización Internacional de Productores de Cacao y la Academia Francesa de los Maestros Chocolateros y Confiteros decidieron hacerlo coincidir con el Día Mundial del Cacao.

Sin embargo, en 1995, los franceses decidieron celebrarlo el 13 de septiembre, coincidiendo con el nacimiento de Roald Dahl (1916-1990), autor del célebre libro infantil “Charlie y la fábrica de chocolate”, y fecha que se ha convertido para muchos chocoadictos en una estupenda excusa para disfrutarlo sin ningún remordimiento.

Su origen, América

El chocolate tiene su origen en la semilla del árbol de cacao, común en los países tropicales de América como Colombia, México, Costa Rica o Venezuela, siendo este último país el que posee el tipo de cacao considerado el más sabroso del mundo.

Desde la época precolombina, cuando coexistían las civilizaciones Aztecas, Incas y Mayas, la semilla de cacao era usado como moneda de cambio, puesto que se trataba de un alimento muy codiciado por su sabor y versatilidad.

Con la llegada de los españoles, el cacao se convirtió en un bien aún más preciado, pues les llamó la atención esta valorada semilla, pero no fue hasta el siglo XIX cuando surgió el chocolate tal y como lo consumimos hoy en día.

En aquella época, en el siglo XVI el cacao era tomado en formato de bebida generalmente se preparaba similar al café, diluido en agua. Tiempo después se les ocurrió mezclar el polvo de cacao con leche, lo cual dio lugar al sabroso chocolate caliente que rapidamente se popularizó en todo el mundo.

Beneficios del chocolate

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/13/chocolate-efe-2.jpg

Y es que el chocolate, además de estar delicioso y de gustar a todo el mundo, ¿alguien conoce a quien no le guste el chocolate en alguna de sus mil versiones?, también cuenta con numerosos beneficios para la salud, algo que también se pretende poner en valor durante la jornada del Día Internacional del Chocolate. Entre sus principales beneficios están:

El cacao puro es altamente nutritivo por ello cuanto más elevado sea el porcentaje de cacao de la tableta, más nutrientes aportará al organismo. Se aconseja entre el 70 y 85 %.

Mejora el flujo sanguíneo.

Ayuda a regular la presión arterial.

Eleva el colesterol bueno en sangre.

Es bueno para combatir las migrañas.

Mejora el funcionamiento cerebral.

Ayuda a equilibrar el organismo de las mujeres durante la menstruación.

Tres recomendaciones para celebrar el Día del Chocolate

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/13/chocolate-efe-3.jpg

Desayuna una taza de chocolate caliente. Puedes utilizar cacao en polvo para añadir a la leche o un café mocca. Se puede añadir trocitos de chocolate negro rallado en la leche caliente y comerlos cuando comienzan a derretirse. Para ello mejor utilizar la tableta de chocolate negro, mucho más recomendable y saludable, especialmente las que van entre 70 % y 90 %.

No renuncies al postre. Un día tan especial exige un postre especial. Hoy podemos dejar la fruta y disfrutar de una porción de tarta o mousse de chocolate. Pero si no queremos renunciar a la fruta, ¡podemos bañarla en chocolate fundido!

Tras la cena, podemos disfrutar de una película en la que el chocolate sea el protagonista. Y que mejor que la famisíma y exquisita Charlie y la Fábrica de Chocolate, haciendo de este un día especial de principio a fin.

Y si lo quieres 'Para llevar'…

Pero si llevas un día de lo más ajetreado, a carreras... o sencillamente y no sabes nada de repostería (¡nadie es perfecto!) entre los muchos postres caseros de chocolate que se pueden degustar un día como hoy, destacamos una buena opción: los tres postres de chocolate listos ‘para llevar’ (take away) de la conocida cadena argentina Tita de Buenos Aires www.titadebuenosaires.es.

El primero, Tres chocolates, en frio como todos los que prepara, lleva una base crocante de almendras picadas y tres capas alternadas de mousse de chocolate blanco, chocolate con leche y chocolate amargo.

El segundo es el brownie de chocolate blanco con pistachos con trufa, que consiste en capas de un suave brownie de chocolate blanco y pistachos con mousse de trufas. Una divertida combinación en la que los pistachos le dan un particular toque crunchy, rompiendo la cremosidad de la mousse de trufas.

Y por último, su postre más popular, la famosa Chocotorta que alterna en capas el famoso dulce de leche con las no menos célebres galletas chocolinas y queso crema. Es un plato de culto en Argentina, no hay pastelería en este país en el que no preparen una versión del mismo, y hace tan solo cuatro años fue reconocido como el mejor postre del mundo.

(Texto: Amaia Osuna)