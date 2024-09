“SEO de personas” es el título del que se ha apropiado Cipri Quintas, empresario español reconocido por ser un experto en inteligencia relacional y networking.

Su filosofía de liderazgo, basada en la generosidad y la creación de vínculos más allá del ámbito comercial, lo convierte en una figura clave para integrar empresa y solidaridad en el mundo empresarial.

El enfoque innovador de Quintas promueve la humanización de las empresas y la creación de conexiones genuinas entre personas, apostando por la solidaridad y los valores.

Recientemente, el autor de los bestsellers “El Libro del Networking” y “Sawubona, el secreto del verdadero éxito” estuvo de visita en la República Dominicana para participar en el evento Days To Shine con su ponencia “Potencia tus dones y alcanza tu éxito ¡siendo tú!”. Allí conversamos con él.

¿Cree que en esta época de inteligencia artificial, redes sociales y demás avances tecnológicos se está perdiendo el arte de establecer auténticas relaciones humanas?

Me encanta que me hagan esta pregunta porque yo voy por los institutos y los colegios hablando de esto. Yo hablo de IR (inteligencia relacional) /IA (inteligencia artificial).

La inteligencia artificial es una oportunidad única. Todos los cambios son oportunidades y si no los tomas así, tienes un problema, porque el cambio va a surgir, va a salir y va a pasar por encima de ti.

Creo que la inteligencia artificial es una oportunidad única. Ya que tenemos este cambio, lo tenemos que abrazar. No hay que tener miedo porque la inteligencia artificial nos va a dar una oportunidad inmensa de algo tan bonito como es tener más tiempo para relacionarnos, comunicarnos y mirar a las personas a los ojos.

Lo que no podemos hacer de ninguna manera es escondernos de la inteligencia artificial. Por mucho que crezca la inteligencia artificial, un “te quiero”, un abrazo o una mirada con alma de una persona, no de una máquina, no va a ser superado nunca por la inteligencia artificial.

Con lo cual, abracemos la inteligencia artificial como herramienta para darnos la posibilidad de abrazar más a las personas.

¿Usted opina que en las universidades y hasta los colegios se debería dedicar más tiempo para ayudar a desarrollar la inteligencia relacional de los estudiantes?

Sin ninguna duda. Es decir, al final somos lo que nos relacionamos. Uno crece, uno avanza, uno encuentra una vida mejor y uno llega al verdadero éxito acompañado de personas. Dependiendo de con quién te relaciones, avanzarás mucho más.

Ojo, no hace falta medir las relaciones ni que vayas midiendo si una persona tiene o no tiene, si me va a dar o si no me va a dar.

Lo que sí tienes que hacer es, cada vez que construyes una relación nueva, invertir en su corazón. Porque esa persona no sabe dónde va a terminar, ni a quién conoce que te pueda ayudar.

La mejor inversión del mundo es invertir en el corazón de las personas. Con lo cual, educar a las personas hacia una inteligencia relacional es fantástico.

Tenemos la suerte de que el gran patrimonio en la República Dominicana y en Latinoamérica es que somos muy de relacionarnos y de tocarnos. Somos patrimonio de las personas.

Esa posibilidad que tenemos los latinos, los dominicanos, de abrazar, de relacionarnos, de salir a la calle, de buscar el amor de las personas, de relacionarnos, es un gran patrimonio que ahora, con la inteligencia artificial, se va a poner muchísimo más en valor.

Con lo cual, le digo a todos los profesores, a todas las universidades, a todos los institutos, que eduquen a las personas a invertir en el corazón de los demás.

Y solo se puede invertir aprendiendo a relacionarnos con éxito. Ojo, nacemos relacionándonos con éxito. Porque los niños, sin saber hablar, se comunican unos con otros. Sin saber el mismo idioma, se comunican unos con otros. Miran sin juzgar, sonríen y solo quieren una cosa, jugar.

A lo largo de nuestra vida nos van metiendo el miedo y nos vamos escondiendo, pero el niño, el ser humano, es de manada, es de relaciones y eso es lo que tenemos que potenciar y no esconder.

¿Cuál cree que es la habilidad que una persona necesita cultivar si le interesa ser exitoso al intentar hacer networking?

No dejar de ser ese niño interior ni olvidarse de que sus mejores momentos los ha pasado con personas. Nunca se puede avanzar sin construir tribus. Todo viene de ahí. En las tribus, cuando nacía un niño, había padre biológico, pero era el hijo de todos.

Eso se está olvidando. Yo creo que tenemos que potenciar la inteligencia relacional y no aparcar las herramientas con las que nacemos, como escuchar con atención, mirar sin juzgar, sonreír y pronunciar palabras maravillosas.

Este país tiene grandes minas de un oro que lo quiere todo el mundo y es el oro de mostrar los sentimientos. El metro cuadrado de “te quiero”, de amor y de cuidar a la familia que hay en este país y en casi toda Latinoamérica es inmenso.

Es un patrimonio, es una mina de oro que no se va a agotar nunca. El oro se agotará, pero la capacidad de amar nunca. Por lo tanto, es importante no ahorrarse nunca un “te quiero”.

Desde aquí, si os puedo dar un consejo es que jamás os guardéis un “te quiero” en el bolsillo. Que vuestros bolsillos estén vacíos. Decir “te quiero” es lo más grande.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/17/14092024---entrevista-a-cipri-quintas---matias-boncosky01.jpg Cipri Quintas es escritor, empresario y conferencista. (MATÍAS BONCOSKY)

¿Puedes darnos un ejemplo de lo que sería una integración ideal de inteligencia artificial e inteligencia relacional?

Sí, claro. Al año y medio de abrir Facebook monté una empresa de marketing digital llamada Valor de Ley, en España, que todavía existe, con la que me di cuenta de que había una oportunidad inmensa con las redes sociales de relacionarnos con los demás.

Ahora las redes sociales se han convertido, en gran parte, en sitios para presumir y buscar likes. Eso no es relacionar, eso es generar envidia y eso no son las redes sociales. Te estás perdiendo esa herramienta para conectar con más gente.

Ahora la inteligencia artificial te va a dar la posibilidad de investigar sobre las personas de manera más rápida, con lo cual cuando vas a ver a esa persona ya sabes de ella de manera positiva.

La otra persona se va a dar cuenta de que has ocupado tu tiempo en ella, con lo cual ya te la has ganado. Tienes toda la información ahí. Imagínate el impacto que genera.

¿Qué significa ser “SEO de personas”? ¿Es un título al que todos los CEOs deberían aspirar?

Efectivamente. Es un título al que todos los CEOs deberían aspirar. El SEO es el posicionamiento en Google.

Hemos llegado a un mundo que tú ya no eres lo que eres, eres lo que Google dice que eres.

Yo lo tomé, le di la vuelta y dije: “Voy a ser SEO de personas. Voy a tomar personas e ir contando sus historias por todos los lados haciéndolas grandes, posicionándolas y relacionándolas con la gente”.

Si tengo un amigo que está buscando un terreno y otro que puede tenerlo, ¿por qué no los presento? Siempre tienes la posibilidad de hacer conexiones con éxito.

Si eres padrino o guionista de conexiones con éxito de las personas, nunca se van a olvidar de ti. Tú estás invirtiendo en el corazón de la persona.

Quiero recordar a todo el mundo que el éxito está al alcance de un abrazo. No vas a encontrar el éxito ni la felicidad en ningún lado, solamente en las personas. Y seguro que, si buscas la capacidad económica, esto te va a ayudar a avanzar.

Porque en la vida, cuando te caes, solo necesitas una cosa, y es una persona que te ayude.

¿Cuáles son las ventajas competitivas de humanizar una empresa?

Las ventajas competitivas es que si no hay humanos no hay empresa. Estoy cansado de todas aquellas empresas o empresarios cuyo único objetivo es no tener mucha gente que trabaje porque es más rentable. En la vida la rentabilidad no solo es económica, es el impacto social.

El cuerpo humano tiene muchas características y una de ellas es que se puede comparar a un país.

Si un país es un cuerpo humano los ojos pueden ser la prensa, los oídos pueden ser los políticos, los brazos pueden ser los trabajadores y el hígado puede ser la policía. Lo que mueve un país, lo que mueve la economía es la sangre.

El dinero en la vida es sangre y el cuerpo se cae si se le quita la sangre. Todos los empresarios deberían invertir un 100% en generar riqueza económica y sangre de vida para el país.

Eso solo se consigue construyendo personas e invirtiendo en ellas. Cuantas más personas trabajen para ti, si tú sabes construirlas y liderarlas, estás construyendo un entorno mejor.

En sus conferencias habla mucho de sacar la vulnerabilidad de los empleados en las empresas, pero ¿es posible que los empresarios confundan eso con debilidad?

En esta vida la mayoría de las personas buscan no mostrar vulnerabilidad y lo que están mostrando es una mentira inmensa.

En un mundo donde todo parece que ser fuerte es ser duro, no ser cariñoso, no mostrar amor, se genera mucha incertidumbre porque es imposible ser el hombre más duro, o la mujer más fuerte 24 horas.

Terminas cansado y además es mentira. Las personas somos vulnerables y eso es una grandeza.

Todos sabemos que somos vulnerables. ¿Cómo se resuelve la vulnerabilidad? ¿Cómo somos más fuertes? Mostrando tus miedos. El miedo es un animal que, si lo abrazas con amor, muere. Es la única herramienta de matar el miedo.

Todos tenemos miedo a la muerte. Y eso nos lleva a muchos errores, dificultades y enfrentamientos. Eso solo se supera con el amor. Con lo cual, si eres vulnerable, eres fuerte.

Muestra tu vulnerabilidad porque siempre habrá alguien que te abrace, que te ayude, que te acompañe. Si lo escondes, nunca te va a poder ayudar.

¿Qué acciones puede realizar una empresa para vigorizar su relación con sus empleados?

Darse cuenta de que sin ellos la empresa no sería nada. Es decir, cuanto mejor esté la plantilla, cuanto más se cuiden sus emociones, mejor van a estar contigo y mejor van a creer. Porque al final, siempre he dicho que todos somos empresarios.

Nacemos empresarios porque manejamos nuestro propio liderazgo, nuestros propios recursos, nuestra propia vida. Todos somos responsables de desarrollar nuestros recursos, de buscar nuestro talento. Siempre digo que no busquemos nuestro sueño. Nuestro sueño corre más que nosotros.

Busquemos y desarrollemos nuestro talento. Todo el mundo tiene un talento. Lo que ocurre es que lo vamos ocultando, no nos lo creemos, o tenemos un sueño muy grande que nos genera incertidumbre y vivir con incertidumbre es muy duro.

Con lo cual desde aquí les digo a los empresarios: invierte en las personas. Y si no inviertes en las personas, ¿en quién vas a invertir? ¿En oro? ¿El oro te dice un “te quiero”? ¿El dinero te abraza cuando duermes o estás enfermo?

¿Que puedes pagar un hospital? Sí, claro, pero uno se cura mucho más si en ese hospital la enfermera ha sido cariñosa y le has dado las gracias que siendo una persona que te creas que por estar arriba estás arriba. Muchas veces estamos arriba y lo que estamos es alejados.

El ego y el poder a veces son un globo de sombras que nos sube, desde ahí arriba vemos a la gente chiquitita y pensamos que todo el mundo está pendiente de nosotros y no es verdad. Lo que están es alejados de nosotros.

¿Cuál es el concepto erróneo más común que la gente tiene sobre lo que significa el networking?

El networking al final es un concepto muy americano, eso de “yo te reparto tarjetas y voy a ver qué te puedo vender”. Eso no va a ningún lado. La vida no consiste en repartir tarjetas, consiste en invertir en el corazón de las personas.

Las tarjetas repartidas son tarjetas que se tiran, pero si a la persona le preguntas: ¿qué día es tu cumpleaños?, ¿tienes hijos?, ¿tienes hijas?, ¿de dónde eres?... vas buscando un punto de conexión, lo apuntas en el teléfono, tomas notas de esa persona y fíjate cómo cambia la cosa.

Te estás ocupando de ella y vas construyéndote una base maravillosa. ¿Cómo llamamos a ese networking? Networking con corazón. ¿Quiénes nacen con ese networking? Los latinos.

Si nacemos con esa capacidad de networking ¿por qué lo condenamos?, ¿por qué no presumimos de nosotros? ¿Por qué parece que somos menos que otras culturas? ¡Si somos mucho más!

En otras culturas se van a bailar y cada uno baila en una punta de la pista. Aquí bailamos juntos, intercambiamos a nuestros amigos, aquí la vida para nosotros es vivir a lo ancho.

Pues eso es networking con corazón y es el networking que desde aquí te invito a que practiques porque no vas a fallar, te lo garantizo. El cien por cien de las personas que practican este networking con corazón les va a ir bien en la vida.

Después de establecer contactos a través del networking ¿qué pasos hay que dar para cultivar esas nuevas relaciones? ¿Qué cualidades son necesarias para saber mantener esas conexiones?

Pues la cualidad más potente que hay es no olvidarse de lo más importante: no dejar de ser nunca ese niño que no tenía miedo a relacionarse con los demás, que solo buscaba con quien jugar.

Abraza a ese niño que tienes en el interior, quiere a esa niña, pero no lo ocultes porque a veces ser adulto y apartarnos de las personas no nos hacer ser más responsables.