Día Mundial de la Parálisis Cerebral: los desafíos de atención integral en República Dominicana

El 6 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una fecha dedicada a dar visibilidad a esta condición y crear conciencia sobre las necesidades de quienes la padecen, así como sobre las múltiples formas en las que la sociedad puede brindar apoyo.

En República Dominicana, las instituciones que apoyan a personas con parálisis cerebral enfrentan desafíos significativos en su labor diaria. A pesar de que la conciencia sobre la importancia de la inclusión y la atención integral ha crecido, estas organizaciones se ven limitadas por la falta de recursos económicos y personal con formación especializada.

Mónika Despradel, presidenta de la Fundación Nido para Ángeles, explica que cada año cientos de niños quedan en lista de espera para ingresar a su programa de atención integral debido a la escasez de personal médico.

"Este año enfrentamos una lista de espera de 139 niños. Algunos de ellos han estado esperando hasta tres años. Eso me parte el corazón porque realmente se pierde la atención temprana, que es tan importante", asegura en conversación con Diario Libre.

A diferencia de los maestros, que pueden atender hasta 12 niños por clase, los terapeutas ofrecen atención a grupos más pequeños. Según Despradel, los costos por terapeuta oscilan entre 40,000 y 50,000 pesos mensuales, una suma que resulta difícil de asumir.

Otro gran reto que enfrenta la fundación es garantizar el derecho a la accesibilidad de atención. "Lugares como nuestra fundación no están en todos los barrios, por lo que esos niños deben trasladarse. A veces no podemos costear el transporte. Ya estamos brindando un servicio gratuito, y no podemos cubrir el transporte para todos", expresa Despradel.

Para abordar esta necesidad, crearon el programa Acción Solidaria, mediante el cual, dos veces al mes, trasladan a niños y jóvenes de comunidades alejadas hacia la fundación para ofrecerles la atención que requieren.

"Vienen esas dos veces al mes y se les proporciona todo: los médicos están ahí atendiéndolos, pero son solo dos veces al mes y eso no es suficiente", explica, añadiendo que la falta de recursos les impide cubrir el traslado de esos niños durante más días al mes.

Simposio

Para conmemorar el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, la Fundación Nido para Ángeles organizará el IV Seminario Nacional sobre Parálisis Cerebral, Oportunidades y Desafíos, en el que se abordarán temas de políticas públicas, calidad en los servicios y buenas prácticas.

El seminario se llevará a cabo el 30 de octubre a partir de las 8:00 de la mañana en el Auditorio Horacio Álvarez Saviñón de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu).