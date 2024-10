5 razones por las que "Nobody Wants This" es la serie del momento

La química de los protagonistas, Kristen Bell y Adam Brody, es una de las claves del éxito de "Nobody Wants This". ( FUENTE EXTERNA )

Con la reciente confirmación de su segunda temporada, "Nobody Wants This" -que ha capturado en poco tiempo la atención de los espectadores- ya se ha consolidado como una de las series más vistas de Netflix.

Estrenada el 26 de septiembre, esta comedia romántica debutó en el puesto número 2 y rápidamente alcanzó el número 1, acumulando un impresionante promedio de 26,2 millones de visitas en sus primeros 11 días.

Pero, ¿qué es lo que realmente ha llevado a esta serie a la cima de esta plataforma?

1. La química entre los protagonistas

Desde el primer episodio, la química entre Noah y Joanne es innegable. Cada mirada, cada gesto, y hasta el tono de voz, revelan una conexión que parece trascender la pantalla.

La pareja, interpretada por Kristen Bell y Adam Brody, logra encender chispas con su interacción. Como ejemplo: el primer beso de la pareja habla por sí mismo, es el tipo de momento que cualquier fan de las comedias románticas anhela.

Adam Brody y Kristen Bell en la premiére de Nobody Wants This de Netflix.

Aparte, la amistad previa entre Bell y Brody en la vida real añade una capa de autenticidad, haciendo que su conexión se sienta aún más genuina.

2. El talento de actores conocidos

Kristen Bell y Adam Brody, ambos estrellas consagradas de la televisión, son un reclamo irresistible para los espectadores. Bell, famosa por su papel en "The Good Place", y Brody, conocido por su carisma en "The O.C." y "Gilmore Girls", traen consigo una base de fans leales que no pueden resistirse a verlos juntos en pantalla.

Sobre todo a Adam Brody, en su papel de cuarentón, como un tipo decente, seguro de sí mismo, flexible y nada tóxico.

Su regreso a la televisión ha sido recibido con entusiasmo, y su habilidad para interpretar personajes complejos y entrañables solo eleva la serie.

No podemos dejar fuera al reparto secundario: Justin Lupe (Morgan), a quien reconocerán como Willa Ferreyra de Succession, y Timothy Simons (Sasha), varias veces premiado en la serie "Veep", quienes interpretan a los hermanos de Joanne y Noah, respectivamente, a veces ayudando y otras saboteando la relación de la pareja principal.

Se suma Jackie Tohn, como Esther, que interpreta genialmente a la estereotipada esposa judía de Sasha.

Todos ellos marcan la diferencia y consiguen darle fuerza a la historia.

3. Una historia de amor imposible

Las historias de amor entre personas de mundos opuestos siempre han fascinado al público. En "Nobody Wants This", la trama se centra en un rabino de una familia conservadora y una mujer agnóstica que narra su vida romántica en un pódcast popular.

Este romance prohibido -basado en la historia real de la creadora de la serie- tiene todos los ingredientes de un clásico, y aunque se siente familiar, la forma en que se desarrolla capta la atención del espectador.

La tensión entre sus mundos y las expectativas familiares añaden profundidad a una narrativa que, en el fondo, es muy relatable.

4. Diez capítulos cortos y adictivos

Con solo diez episodios de aproximadamente 25 minutos, la serie está diseñada para ser devorada en una sola tarde.

Este formato, característico de Netflix, permite a los espectadores disfrutar de una experiencia maratonera sin tener que comprometerse a largas horas de visualización.

La corta duración de cada episodio asegura que la trama mantenga un ritmo dinámico y adictivo, dejando a los espectadores con ganas de más al final de cada capítulo.

5. Basada en una historia real

La premisa de "Nobody Wants This" se inspira en la historia real de su creadora, Erin Foster, y su esposo, Simon Tikhman.

Aunque su relación no sigue exactamente el mismo camino que la ficción, las tensiones culturales y las preguntas sobre identidad y compromiso son muy reales.

Foster comentó en una entrevista que, cuando comenzaron a salir, Tikhman le preguntó si estaría dispuesta a convertirse al judaísmo. Su respuesta fue un entusiasta "¡Sí, claro, seré judía!", un momento que capturó la esencia de su historia y que resuena profundamente con el público.

Simon Tikhman y Erin Foster inspiran esta serie de televisión.

Lo que es innegable es que "Nobody Wants This" ha logrado crear un espacio en el corazón de los espectadores, combinando una narrativa atractiva con personajes entrañables y situaciones que invitan a la reflexión.

Ahora, con su segunda temporada en camino, solo queda esperar cómo evolucionará esta historia de amor en los episodios futuros.