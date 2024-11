Chef Tita disertará sobre el futuro de la alimentación en The Best Chef Awards

Inés Páez Nin, Chef Tita, participará en The Best Chef Awards. ( FUENTE EXTERNA )

Inés Páez Nin (Chef Tita) será oradora en la próxima edición de The Best Chef Awards, que se celebrará del 4 al 6 de noviembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, con la participación de los nombres más respetados de la gastronomía mundial.

La chef dominicana formará parte de la mesa redonda "El futuro de la alimentación" junto a líderes del sector como Paul Ivic (Austria), Vaughan Mabee (Nueva Zelanda), Manu Buffara (Brasil), así como Salam Daqqaq, Mohammad Orfali y Grégoire Berger, de Emiratos Árabes Unidos.

De acuerdo con un comunicado, los profesionales profundizarán en el futuro de la alimentación, la sostenibilidad y la evolución del panorama culinario.

Respaldada por el Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET), la edición de este año de The Best Chef Awards promete ser la más grande en la historia, con chefs, expertos y entusiastas de todo el mundo convergiendo para celebrar y dar forma al futuro de la innovación culinaria.

The Best Chef Awards 2024 presentará un programa dinámico de tres días, que incluirá dos conferencias bajo un mismo tema: The Future of Food (R)evolution.

Habrá un Area Talks, donde los líderes de la industria discutirán sobre los últimos desafíos y tendencias, y Food Meets Science, que destacará el profundo vínculo entre la innovación y la tradición.

El evento culminará con la prestigiosa Gala de los The Best Chef Awards, que celebrará las contribuciones culinarias de algunos de los chefs más aclamados del mundo.

Durante la velada, los invitados también podrán degustar platos de nueve de los principales restaurantes de Atlantis de Dubái, como Ariana's Persian Kitchen, Dinner by Heston Blumenthal, Gordon Ramsay's Bread Street Kitchen & Bar, Hakkasan Dubai, Jaleo by José Andrés, La Mar by Gastón Acurio, Nobu Dubai, Ossiano y The Royal Tearoom with Christophe Devoille.

Más sobre el evento

Esta edición de The Best Chef Awards destacará por una mezcla excepcional de íconos globales y potencias culinarias locales a través de su interesante programación. Estrellas internacionales como Vaughan Mabee (Nueva Zelanda), Ángel León (España) y Floriano Pellegrino (Italia) encabezarán el evento, compartiendo su experiencia con la audiencia global.

Representando el dinámico panorama culinario de Dubái, estarán presentes los aclamados chefs Himanshu Saini, conocido por redefinir la alta cocina india; Mohammad Orfali, un líder en la cocina moderna del Medio Oriente; y Grégoire Berger, cuyo enfoque innovador hacia el pescado ha causado sensación a nivel internacional.

A ellos se suman Wassim Orfali, Nicolas Lambert y Christophe Devoille, quienes continúan elevando el estatus de Dubái como un centro culinario global. Juntos, estos gigantes culinarios participarán en discusiones innovadoras y exhibiciones culinarias, dando forma al futuro de la industria.