Día Internacional de los Derechos de los Animales: abogar por su cuidado y protección

Con la finalidad de ponderar la necesidad de un buen trato y asegurar un entorno seguro para los animales, surge el Día Internacional de los Derechos de los Animales, cuya efeméride se celebra cada 10 de diciembre.

Este día fue motivado por numerosos defensores de los animales, quienes han señalado la necesidad de que estos seres vivientes tengan el derecho a no ser sometidos a crueldad ni explotación, a que tengan el derecho a un entorno adecuado para su desarrollo natural y para evitar que no sean tratados como propiedad o mercancía.

Esta conmemoración también busca fomentar políticas públicas, cambios en los sistemas de producción y erradicar la explotación de animales en industrias como la alimentaria, la moda, el entretenimiento y la experimentación científica.

Ley de Protección Animal y Tenencia Responsable

En el país, figura la Ley No. 248-12, de Protección Animal y Tenencia Responsable, la cual tiene la finalidad de establecer las obligaciones del Estado para la protección animal, prevenir y erradicar todo maltrato y actos crueles contra los animales, que los martiricen o molesten, velar por la salud y bienestar y fomentar y promover la conciencia social en cuanto a su protección y cuidado.

Acciones para proteger a los animales

Múltiples activistas sugieren acciones que se pueden implementar para proteger los animales, entre ellas: adoptar en lugar de comprar mascotas, optar por una dieta basada en plantas o reducir el consumo de productos de origen animal, elegir productos libres de crueldad, especialmente en cosmética y cuidado personal.

Asimismo, denunciar el maltrato animal y apoyar leyes que promuevan el bienestar animal y educar a las nuevas generaciones sobre el respeto hacia todas las formas de vida.

De acuerdo con las organizaciones People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) y World Wildlife Fund (WWF), cada año millones de animales son sacrificados en mataderos industriales, mientras que otros son víctimas del tráfico ilegal, abandono o maltrato doméstico.

Te puede interesar Autoridades coordinan acciones para detener ejercicio ilegal de la medicina veterinaria en el país