Chef Tita anuncia su salida del restaurante Morisoñando by Elever

Inés Páez Nin (Chef Tita) anunció su salida como chef ejecutiva del restaurante Morisoñando by Elever.

"Con profundo agradecimiento y satisfacción, quiero compartir con ustedes una importante decisión en mi carrera profesional", compartió en sus redes sociales. "Después de un capítulo lleno de aprendizaje, creatividad y grandes experiencias como chef ejecutiva del restaurante Morisoñando by ELEVER, ha llegado el momento de cerrar este ciclo".

De acuerdo con la embajadora de la cocina dominicana, está en busca de nuevas oportunidades y desafíos que le permitan continuar promoviendo lo mejor de la gastronomía dominicana, tal como lo ha hecho durante más de 15 años.

Durante su tiempo al frente de Morisoñando by Elever, la chef destacó el valor de su pasión y dedicación en cada proyecto. "Morisoñando by Elever ha sido un proyecto que he llevado con pasión y entrega", afirmó. Agradeció a su equipo de trabajo y, especialmente, a todos los comensales que apoyaron su propuesta gastronómica.

"Estoy inmensamente agradecida por cada momento vivido, por el increíble equipo que me acompaña siempre, pero sobre todo por ustedes, quienes apoyaron esta propuesta con tanto entusiasmo", agregó, destacando la importancia de la conexión con su público como motor de su inspiración y esfuerzo.

Finalmente, Chef Tita invitó a sus seguidores a ser parte de esta nueva etapa profesional. "Les invito a seguir acompañándome en este emocionante camino, porque vienen proyectos maravillosos que espero compartir con ustedes muy pronto", concluyó con entusiasmo.

Más

, Tita presentó una propuesta culinaria "Marca País", en la que el producto local ocupaba el papel principal, con el objetivo de rescatar el patrimonio gastronómico y reinventar las recetas ancestrales. Una de las destacadas iniciativas que desarrolló en el restaurante fue Raíces, un proyecto que, durante 2023, trajo a República Dominicana los chefs al frente de los 50 mejores restaurantes de América Latina.

