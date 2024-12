Desde lo esotérico hasta lo religioso: rituales que se practican en RD para despedir el año

Los rituales son prácticas que vienen acompañando a la humanidad desde los primeros momentos de los que se tenga referencia histórica y más allá. Ellos permanecen y se mantendrán debido a que ejercen cierto tipo de protección contra la incertidumbre y la ansiedad, lo cual es algo propio al avecinarse un nuevo año.

Hay que tener en cuenta que cada país tiene sus particularidades, incluso, a nivel regional pueden existir grandes coincidencias en cuanto a las prácticas que el común realiza a fin de encontrar ese sentimiento de que todo está bajo control, limpiando toda carga negativa de la mente.

En República Dominicana se entremezcla la esencia de la transculturación de manera muy marcada, abarcando desde prácticas esotéricas y religiosas hasta las más globales y citadinas. Para esta ocasión, en víspera de recibir el 2025, hemos agrupado los rituales que más nos caracterizan como nación:

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/29/2148509895.jpg Las limpiezas suelen ser desde adentro hacia afuera. (FREEPIK)

Desechar

De todo aquello que ya no te representa, que cosas que no sirven y de los rincones del hogar para que el año inicie limpio. En el caso de las mujeres tiene mucha importancia depurar la ropa y accesorios que ya no les representa.

Limpieza

Hay quienes usan amoniaco para limpiar el piso (cuidado que es un olor que te puede hacer daño a la salud). Este tipo de ritual también puede incluir que durante los últimos "campanazos" hay personas que tiran agua para que con su fluir se alejen las cosas malas

Ponerse la ropa interior al revés

Se dice que esta práctica es común en los países que se habla español y que llegó a nosotros durante la colonización. Con ella se busca atraer cosas buenas para el nuevo año, entre ellas, la fortuna.

Ponerse una prenda de vestir amarilla o roja

Según el color tiene su connotación. La de color amarilla simboliza la felicidad, la riqueza y la prosperidad; mientras que la roja está vinculada al fortalecimiento de las relaciones amorosas, logros materiales y protección de las malas energías.

Comer 12 uvas o, en su defecto, pasas

¡En cada campanada hay que comer una! Las uvas o pasas representan cada mes del año y con esta acción se augura la buena suerte. Se suelen seleccionar de tamaño pequeño para reducir el tiempo de consumo. Hay que destacar que la sustitución de las pasas es muy poco frecuente en República Dominicana.

Pasear por las calles con una maleta

La sociedad actual es muy viajera, sin importar la edad. En República Dominicana gana mayor cantidad de practicantes esta tradición con la que los que desean viajar buscan atraer los viajes.

Abrir todas las ventanas

Es una acción de fe que evoca dejar salir lo malo y dejar entrar lo bueno a tu hogar, a medida que cursan los últimos minutos del viejo año y los nuevos del que se inicia.

Orar

Cuando comienzan a sonar las campanas que marcan la medianoche, poniendo fin al año, hay quienes suelen elevar una oración al Creador para hacerle saber cuáles son sus peticiones para los próximos 12 meses. Hay quienes solo deciden agradecer por los favores recibidos durante el año viejo.

Quemar peticiones

Cada vez son más que luego de hacer su carta de peticiones, se reúnen para quemarlas durante los últimos segundos del año. Mientras lo hacen piden para que sean cumplidas.

Entierra una moneda

Existe una variación de este ritual que consiste en entrarla en un zapato. Esto se hace para que la buena fortuna esté de tu lado en el 2025.

Tomar espumante

Es una costumbre de otras naciones que hemos hecho nuestra. Se trata de servir espumante en una copa, a la que se le coloca un anillo de oro, con esto se cree que se atrae la buena fortuna.

Besar en los últimos segundos del año

Para aquellos que celebran la despedida y bienvenida de un nuevo año junto a una pareja, la tradición romana invita a hacerlo besándose para evitar la soledad durante los próximos 12 meses.

Quemar incienso y mirra

Para quienes hacen esta práctica es un acto de purificación espiritual para el hogar. Desde el punto de vista religioso el incienso simboliza una ofrenda agradable a Dios, la santidad y la justicia;mientras que la mirra representa la purificación, limpieza y sanación de los ambientes y las personas.

Este ritual es muy fuerte en el país, por lo que activa el comercio de estos elementos naturales.