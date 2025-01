Amelie presenta sus agendas 2025 diseñadas en colaboración con Katia Khoury

Nuevo año, nuevos propósitos por lograr y la tienda de regalos personalizados Amelie trae por quinto año su esperada agenda.

Más que una agenda, se trata de una compañera del día a día de las personas que tienen la disposición de construir una dinámica de compromisos en todas las áreas de su vida, según Wanda Berroa, CEO de Amelie.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/14/agenda-amelie.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/14/agenda-amelie-2.jpg

"Nuestra agenda incluye una serie de cualidades que hace llevadera las 24 horas de los 365 días del año, pues hemos pensado en todo", puntualiza Berroa a través de una nota de prensa.

Cada agenda contiene porta documentos, página de stickers, vista general del año, chekclist personal, mapa de sueños, presupuesto mensual, hojas para dibujar, un día por página, paginas para anotaciones, retos y mensajes de motivación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/14/agendas-amelie-2.jpg

La edición 2025 presenta como novedad un modelo diseñado especialmente para caballeros, todas con bolígrafo influido. Todas las agendas fueron creadas en colaboración con Katia Khoury de de "How to be a productive person".

"Deseamos ser un referente y poder darle este plus a cada persona amante de tener una guía, por eso nos esmeramos en superar las expectativas de cada año, tanto en la calidad y material de la agenda como el interior y contenido de la misma y los comentarios de quienes las han adquirido nos llenan de gran satisfacción y el compromiso de seguir elaborándola", concluyó Berroa.

Durante la actividad de lanzamiento realizada en la tienda principal de Amelie, a las primeras 100 personas que adquirieron la agenda de manera online se les personalizó la agenda con su nombre en la portada.

