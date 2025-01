Amando más y produciendo menos

Recientemente escuché un podcast que me dejó reflexionando profundamente. En el episodio, se mencionaba algo que me llamó mucho la atención: muchas personas en roles de liderazgo, a menudo creen que no necesitan mindfulness.

Piensan que esta práctica es más adecuada para aquellos que están "por debajo" de ellos, quienes necesitan aprender a trabajar mejor, mantener la calma y desarrollar habilidades para el éxito. Sin embargo, lo que realmente me impactó fue cuando en el podcast dijeron que el mindfulness también aumenta tu capacidad de amar.

Este comentario me hizo detener y considerar la profundidad de lo que significa ser un líder. En la sociedad actual, se suele asociar el liderazgo con la productividad, toma de decisiones firmes, la capacidad de gestionar equipos, y el logro de resultados medibles.

Te puede interesar El verdadero valor de los libros de autoayuda: más allá de las varitas mágicas

Mindfulness para el liderazgo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/20/shutterstock-1302585175.jpg

Pero, ¿qué hay de la capacidad de amar? ¿No es esta una cualidad fundamental para cualquier persona que aspire a guiar a otros? Creo firmemente que no importa en qué posición estemos, todos necesitamos desarrollar nuestra capacidad de amar, y el mindfulness puede ser una herramienta esencial en este proceso.

Una de las razones por las cuales algunos líderes pueden sentir que no necesitan mindfulness es el orgullo asociado a sus posiciones. Existe una creencia subyacente de que alcanzar un rol de liderazgo significa haber superado ciertos desafíos que otros aún no han vencido.

Esta mentalidad puede llevar a pensar que prácticas como el mindfulness son para aquellos que aún están en la búsqueda de control emocional o profesional, no para quienes ya "han llegado". Sin embargo, esta creencia es un error que puede limitar el crecimiento personal y profesional.

La realidad es que todos, sin importar nuestra posición o logros, somos seres humanos con emociones, inseguridades y áreas de mejora. El mindfulness, lejos de ser una práctica para los "menos capacitados", es una herramienta que puede ayudar a todos, especialmente a los líderes, a ser más conscientes de sus propias emociones y reacciones.

Cultivar la capacidad de amar

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/20/shutterstock-1724442517.jpg

Por otro lado, amar no es simplemente un acto de afecto o simpatía; es una capacidad profunda de comprensión, empatía y compasión hacia los demás.

En un entorno de liderazgo, la capacidad de amar se manifiesta en cómo tratamos a nuestros equipos, cómo tomamos decisiones que afectan a otras personas y cómo guiamos con el ejemplo.

Un líder que no ha cultivado su capacidad de amar puede ser eficiente y eficaz, pero carecerá de la humanidad necesaria para inspirar y conectar verdaderamente con los demás.

El mindfulness entra aquí como una herramienta poderosa. A través de la práctica consciente, nos volvemos más atentos a nuestras emociones y pensamientos, lo que nos permite responder (en vez de reaccionar) de manera más compasiva y amorosa.

Este estado de atención plena no solo mejora nuestras relaciones personales, sino que también transforma nuestras interacciones profesionales. Un líder consciente de sí mismo y de los demás es capaz de crear un entorno de trabajo más armonioso y productivo, donde todos se sienten valorados y comprendidos.

Mindfulness en la práctica profesional de los profesionales del bienestar

Creo que este momento de lucidez que tuve cuando oí el podcast funciona también para los profesionales del bienestar. De cierta forma algunos se sienten "elevados" con relación a las demás personas.

Para los psicólogos y coaches, el mindfulness no debería ser visto como una herramienta reservada para sus clientes o pacientes. Al contrario, estos profesionales también necesitan cultivarla para poder ofrecer el mejor apoyo posible.

Un coach que practica mindfulness está mejor equipado para escuchar activamente, para ofrecer respuestas más reflexivas y para guiar a sus clientes desde un lugar de empatía genuina.

De la misma manera, un psicólogo consciente de sus propias emociones y pensamientos podrá crear un espacio terapéutico más seguro y afectuoso para sus pacientes.

El mindfulness también tiene la capacidad de desmantelar el ego, ese componente que a veces nos hace creer que estamos "por encima" de ciertas prácticas o que ya hemos alcanzado un nivel de desarrollo donde no necesitamos seguir creciendo.

Todos necesitamos aprender a amar mejor El comentario en el podcast sobre cómo el mindfulness aumenta la capacidad de amar me recordó que el amor no es algo que simplemente se siente, sino algo que se practica y se desarrolla: un verbo. Todos tenemos la responsabilidad de mejorar en este aspecto, no solo por nuestro propio bienestar, sino por el impacto que podemos tener en las vidas de otros. Imagina un mundo donde los líderes no solo sean efectivos en sus roles, sino que también estén profundamente conectados con su capacidad de amar. Este tipo de liderazgo podría transformar organizaciones, comunidades y, en última instancia, la sociedad en su conjunto.

Leer más Mis tribus digitales