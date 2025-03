Diez estrategias que deberías saber para triunfar en una entrevista de trabajo

Samuel Pimentel es un experto en la búsqueda de talento directivo para las compañías de telecomunicaciones y tecnología.

Y en su carácter de experimentado ´cazador´ o reclutador de ejecutivos talentosos, actividad que describe en su nuevo libro ´El headhunter´, Pimentel conoce de primera mano y desde dentro, la selección de personal cualificado, un proceso que para los aspirantes a un trabajo, puede convertirse en una "rosa con espinas", prometedor pero arduo, según explica.

Como ´headhunter´ (cazador o reclutador de candidatos muy calificados y talentosos para trabajos de alto nivel), ha tenido la "oportunidad de entrevistar a lo largo de los años a miles de candidatos.

Ha visto desde aspirantes que no se toman en serio las entrevistas, hasta otros que no acuden preparados y, por tanto, desperdician la oportunidad", explica.

Pero lo peor de todo, según apunta, ha sido comprobar cómo muchos candidatos "no logran transmitir todo su potencial en una entrevista, restándose a sí mismos muchas posibilidades de conseguir un puesto, a pesar de tener un excelente perfil laboral".

Admite que la entrevista de trabajo no es un trámite fácil, y que puede poner nerviosas a algunas personas, generándoles incertidumbre, incluso cierta incomodidad y a veces inseguridad, porque no saben lo que les va a preguntar el entrevistador".

Sin embargo, se trata de "una fase fundamental de todo proceso de selección, valiosa e insustituible a la hora de acceder a un nuevo proyecto profesional.

Y para ella los candidatos deben prepararse adecuadamente", recalca este especialista, que describe a continuación, aquello que un candidato "debería hacer y evitar" para aumentar al máximo sus posibilidades de éxito.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/28/550160565713-b2be5643.jpg

1. Deberías... prepararte a fondo sin dejar cabos sueltos

"Investiga a fondo sobre la empresa, su cultura, misión y valores. Conocer sus productos y servicios es clave, pero lo más importante es entender su visión y estrategia. Evita ir a una entrevista sin haberte preparado lo suficiente, ni tener un conocimiento básico de la compañía", recomienda Pimentel.

2. Deberías... mostrar entusiasmo e interés genuino

"Las entrevistas son ideales para mostrar tu interés por la empresa y su posición, tu motivación y cómo te entusiasma la posibilidad de formar parte de su equipo, compartiendo ejemplos de por qué estás interesado y cómo te ves contribuyendo a sus proyectos, y evitando mostrarte apático o indiferente o dar la sensación de que buscas cualquier trabajo", explica Pimentel.

3. Deberías... responder de modo claro y conciso sin divagar

"Presta atención a las preguntas y responde centrándote en cómo tu perfil, experiencia y habilidades se alinean con los objetivos de la empresa y el puesto al que optas. Utiliza ejemplos de tu carrera profesional para ilustrar tus logros y habilidades, evitando interrumpir al entrevistador, alargar tus respuestas y hablar demasiado de ti mismo", aconseja.

4. Deberías... evitar centrarte solo en el currículum

"Tu currículum (CV) te ha abierto las puertas a la entrevista. Ahora es momento de ir más allá, aportando ejemplos, anécdotas e historias que ilustren tus habilidades y experiencias; hagan que tu perfil sea más memorable; y te ayuden a conectar con el entrevistador a un nivel más personal, sin limitarte a narrar tus logros o lo que ya aparece en tu CV", sugiere Pimentel.

5. Deberías... entrenarte para las preguntas difíciles

"Prepararte para las preguntas sobre tus puntos débiles o situaciones complicadas que hayas enfrentado, te permitirá demostrar cómo has superado esos obstáculos y qué enseñanzas te han dejado. Practicar respuestas breves y directas, pide que te reformulen las preguntas que no comprendes, pero evita esquivar preguntas o extenderte en detalles innecesarios", recomienda.

6. Deberías... hacer preguntas buenas y relevantes

Pimentel aconseja a los candidatos "preparar preguntas inteligentes sobre la empresa, el puesto, el equipo, proyectos actuales, oportunidades de crecimiento o desafíos que enfrenta la empresa", evitando "hacer, durante la primera entrevista, preguntas que ya están respondidas en la página web de la compañía o relativas a salarios, vacaciones o beneficios".

7. Deberías... enseñar cómo eres siendo auténtico y honesto

"Si no tienes experiencia en un área específica, está bien admitirlo y mostrar tu disposición para aprender. La honestidad genera confianza y transparencia, algo crucial para establecer una relación profesional sólida. No temas mostrar tu personalidad, pero tampoco intentes ser alguien que no eres, exagerar tus logros o inventar habilidades que no posees", enfatiza Pimentel.

8. Deberías... generar empatía y simpatía con tu entrevistador

Pimentel aconseja "intentar encontrar temas, aficiones, orígenes, universidad o grupos en común con el entrevistador" o "hacer un buen chiste en el momento adecuado", para generar una buena conexión emocional.

Pero evitando siempre "ser descortés, prepotente, maleducado, o pensar que la persona que te entrevista ´trabaja para ti´ o ´va a tener la gran suerte de conocerte".

9. Deberías... mantener un lenguaje corporal adecuado

"Mira a los ojos del entrevistador, sonríe y mantén una postura erguida y abierta. Evita cruzar los brazos o mirar constantemente al suelo, ya que esto puede transmitir inseguridad o desinterés. Una actitud positiva y confiada te ayudará a causar una buena impresión"...

10. Deberías... agradecer la oportunidad al finalizar la entrevista

"Agradece al entrevistador su tiempo y expresa tu interés por el puesto. Si enfocas las entrevistas como una oportunidad para mostrar lo mejor de ti mism@, ganarás tranquilidad y confianza para afrontarlas. Si las preparas y aprovechas bien, te asegurarás de estar más cerca de tu nuevo objetivo profesional", concluye.

