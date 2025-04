Todo cambio empieza con el reconocimiento

Tu vida es un sistema interconectado: un cuerpo débil desenfoca tu mente; relaciones frías apagan tus emociones. Para crecer, debes empezar con un reconocimiento honesto de dónde estás hoy.

Este artículo te ofrece una caja de herramientas para evaluar siete dimensiones de tu vida –cuerpo, mente, familia, relaciones, recursos, emociones y propósito– y trazar un camino hacia adelante, sin compararte con nadie.

Recursos en línea

Empecemos con recursos online que son muy fáciles de usar, gratuitos o de bajo costo y de alta profesionalidad. El primero es un test gratuito de 24 fortalezas, que encontrarás en viacharacter.org.

Llenarlo te tomará de 10 a 15 minutos, pero te arrojará un montón de luz sobre tu personalidad y hasta un subidón de autoestima. Te aseguro que te encantará y quedarás sorprendido por su nivel de precisión, debido a que ha sido desarrollado por un batallón de profesionales de la conducta.

La página te da la opción de completarlo en español. Cuando termines de llenarlo, recibirás un email con un reporte muy potente de tus fortalezas.

El segundo test, muy parecido, lo encontrarás en personality.co. Cuesta 30 dólares, pero tiene la particularidad de que, además de tus fortalezas, también identifica tus áreas de mejora. A mí me gustó el resultado, aunque no tanto como el anterior. Quizás porque a nadie le gusta verse en un espejo crítico.

Ahora, muévete a un trabajo más artesanal, más laborioso, ciertamente, pero que te pondrá a pensar y a reflexionar. (Importante precisar, antes de continuar, que las herramientas que comparto en este artículo pueden ser usadas de formas escalonada, aislada y/o combinada).

Ejercicio 1. Diagnóstico multidimensional

Empieza definiendo un punto de partida multidimensional, con miras a que evolucione a un mapa de ruta para crecer en todas las direcciones.

Evalúa tus dimensiones en una escala del 1 al 10: 1 es "necesita trabajo"; 10, "en su mejor momento". ¿Físico en 3 por sedentarismo? ¿Propósito en 8 por claridad? Este mapa no te juzga; te orienta.

Toma una hoja y dibuja siete círculos: Físico, Intelectual, Familiar, Social, Económico, Emocional, Propósito. Asigna un número a cada uno, según cómo te sientas hoy. Sé honesto. Si tu social brilla por amigos solidarios, pero tu económico flojea por finanzas caóticas, anótalo.

Estos números son tu FODA inicial: fortalezas (dónde destacas), oportunidades (qué aprovechar), debilidades (qué mejorar), amenazas (qué te frena).

Ejercicio 2. FODA personal multidimensional

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/24/foda-1000x960-8ff5a2a6.png

Profundiza. Por dimensión, escribe:

Fortalezas : "Tengo energía" (Físico), "Soy resiliente" (Emocional).

: "Tengo energía" (Físico), "Soy resiliente" (Emocional). Oportunidades: "Puedo tomar cursos gratis" (Intelectual), "Meditar reducirá mi estrés" (Emocional).

Debilidades: "No hago ejercicio" (Físico), "Mis finanzas son un lío" (Económico).

Amenazas: "Mi agenda me agobia" (Físico), "La economía está inestable" (Económico).

Ejercicio 3. FODA en acción

Combina una fortaleza y una oportunidad para superar una debilidad o amenaza. Por ejemplo: "Mi capacidad de aprendizaje (fortaleza) y cursos en línea (oportunidad) ordenarán mis finanzas (debilidad)". Hazlo hoy; te dará claridad.

Tu diagnóstico no es un veredicto, es tu guía. Si tu emocional está en 2 por estrés, no te critiques; busca nutrirlo. Tus números bajos no son fracasos, son espacios para crecer.

Guarda este mapa. Es tu punto de partida, único y suficiente. No se trata de perfección, sino de construir desde ti.

Próximamente, compartiré cómo mover cada dimensión paso a paso. Por ahora, reconoce dónde estás: esa honestidad es tu fuerza. El cambio empieza cuando aceptas tu realidad y te mueves desde ahí.

